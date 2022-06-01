"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний поїзд на 1 червня
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"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на середу, 1 червня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 1 червня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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