УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14301 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
3 049 5
Київ (13828) потяг (681) Укрзалізниця (2038) Черкаси (389)

"Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення столиці з Черкасами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Вперше за два роки Укрзалізниця повертає сполучення з Черкасами. Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно, починає курсувати з 8 червня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "УЗ".

"Потяг курсуватиме шість днів на тиждень, окрім вівторків. Регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме до станції Черкаси о 19:30", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потяг Київ - Варшава долатиме шлях на дві години швидше, - Укрзалізниця

В "УЗ" зазначають що зупинка передбачена тільки на станції ім. Т.Шевченка.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб в Німеччині не було залізничного сполучення Берліну зі столицею федеральної землі - того ніколи б не могло бути. А у нас при найвеличнішому препзденті всїх часів і народів два роки не було такого сполучення з обласним центром на відстані 300 км - і нормально.
показати весь коментар
31.05.2022 16:16 Відповісти
Ці два роки робили модернізацію маршруту, прокладали електрику бо до цього ходили лише дизель потяги, тепер запустять електрички.
показати весь коментар
31.05.2022 18:39 Відповісти
Черкаси знаходяться за 30 км від центрального залізничного перехрестя України - станції ім. Шевченка - так що доїхати туди якихось особливих проблем нема. А в самих Черкасах і залізничної станції як такої нема - так собі полустанок приліплений до автовокзалу
показати весь коментар
31.05.2022 17:53 Відповісти
То маршрут через "Шевченка" пролягає. Потяг буде робити невеликий гак через Смілу.
показати весь коментар
31.05.2022 18:38 Відповісти
148 поїздом можна доїхати було через Гребінку і Золотоношу
показати весь коментар
31.05.2022 18:11 Відповісти
 
 