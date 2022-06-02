3 049 5
"Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення столиці з Черкасами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вперше за два роки Укрзалізниця повертає сполучення з Черкасами. Регіональний поїзд №782/781 Київ-Черкаси та зворотно, починає курсувати з 8 червня 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "УЗ".
"Потяг курсуватиме шість днів на тиждень, окрім вівторків. Регіональний поїзд №781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд №782 Київ-Черкаси вирушатиме о 15:05 і прибуватиме до станції Черкаси о 19:30", - йдеться у повідомленні.
В "УЗ" зазначають що зупинка передбачена тільки на станції ім. Т.Шевченка.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Onufri Zagloba
показати весь коментар31.05.2022 16:16 Відповісти Мені подобається 2
Олексій Панкратов
показати весь коментар31.05.2022 18:39 Відповісти Мені подобається 0
Alien Life Form
показати весь коментар31.05.2022 17:53 Відповісти Мені подобається 0
Олексій Панкратов
показати весь коментар31.05.2022 18:38 Відповісти Мені подобається 0
Bobcat 614fad29
показати весь коментар31.05.2022 18:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...