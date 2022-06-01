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Сервіс графічного дизайну Canva повністю пішов з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

canva

Платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж быльше недоступна користувачам з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У разі спроби зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.

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Про це йдеться і у офіційній заяві компанії.

"Як і мільярди людей у ​​всьому світі, ми шоковані військовими злочинами та смертями тисяч невинних людей, оскільки Росія продовжує свою незаконну війну в Україні. Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти триваючих актів агресії російського уряду, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку всюди, тому ми блокуємо доступ до Canva в Росії", - повідомляють у компанії.
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Вместо "Cavna" "Гавна" им!
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01.06.2022 10:58 Відповісти
Впиралися, хотіли зайняти місце Adobe, але таки пішли) Розголос у соцмережах теж допомагає.
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01.06.2022 11:01 Відповісти
А ещё у Canva огромнейшей количество шаблонов и заготовок для всевозможнейших постеров, буклетов, постов в поддержку Украины! Суперский сервис! У меня бесплатный PRO доступ как у общественной организации, в своё время получил. Волонтёры, с организациями. пробуйте, может предложение сейчас тоже в силе. Я не зная английского онлайн заявку с данными посылал и насколько помню в течении недели проверили данные и подключили!
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01.06.2022 11:06 Відповісти
 
 