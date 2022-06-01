Сервіс графічного дизайну Canva повністю пішов з РФ
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Платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж быльше недоступна користувачам з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"У разі спроби зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.
Про це йдеться і у офіційній заяві компанії.
"Як і мільярди людей у всьому світі, ми шоковані військовими злочинами та смертями тисяч невинних людей, оскільки Росія продовжує свою незаконну війну в Україні. Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти триваючих актів агресії російського уряду, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку всюди, тому ми блокуємо доступ до Canva в Росії", - повідомляють у компанії.
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