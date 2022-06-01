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Сервис графического дизайна Canva полностью ушел из РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

canva

Платформа графического дизайна, позволяющая пользователям создавать графику, презентации, афиши и другой визуальный контент для социальных сетей, была недоступна пользователям из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В случае попытки зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.

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Об этом говорится и в официальном заявлении компании.

"Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы военными преступлениями и смертями тысяч невинных людей, поскольку Россия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы говорили в начале марта, мы резко выступаем против продолжающихся актов агрессии российского правительства, и мы стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому мы блокируем доступ к Canva в России", – сообщают в компании.

Автор: Анастасія Потіха
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Вместо "Cavna" "Гавна" им!
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01.06.2022 10:58 Ответить
Впиралися, хотіли зайняти місце Adobe, але таки пішли) Розголос у соцмережах теж допомагає.
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01.06.2022 11:01 Ответить
А ещё у Canva огромнейшей количество шаблонов и заготовок для всевозможнейших постеров, буклетов, постов в поддержку Украины! Суперский сервис! У меня бесплатный PRO доступ как у общественной организации, в своё время получил. Волонтёры, с организациями. пробуйте, может предложение сейчас тоже в силе. Я не зная английского онлайн заявку с данными посылал и насколько помню в течении недели проверили данные и подключили!
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01.06.2022 11:06 Ответить
 
 