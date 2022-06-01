Порушникам комендантської години на Львівщини вручають повістки
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У Дрогобицькому районі Львівської області дванадцятьом порушникам комендантської години вручили повістки.
Про це повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті діяльності комендантського патруля за останні два тижні на Дрогобиччині перевірено 238 суб'єктів, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб.
Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що дехто з порушників перебував у стані алкогольного сп'яніння, а саме - 4 особи були затримані патрульною службою поліції, з них - 2 водії", - йдеться в повідомленні.
В результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час та нехтували правилами безпеки. Дванадцятом з них вручили повістки. Також було затримало 13 неповнолітніх осіб.
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Лише в СРСР
1000 и одна специальность без которой арта не стреляет, танк не едет , и так далее
пехотинца можно подготовить ( средне ) за месяц , но времени у нас к сожалению нет ,
и многие специальности приходится осваивать чуть быстрей
и еще - солдатами не рождаются
Никто не говорит сразу в бой, но работы всем хватит
Военная служба - это государственная служба, со всеми юридическими тонкостями
на пределе возможностей , держат удар рашистов , и наносят им огневое поражение
а такая **** как ты , срач разводит при каждом удобном случае ,
сам то откуда ? кремльбот гребаный
И та везде