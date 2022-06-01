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Порушникам комендантської години на Львівщини вручають повістки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військкомат

У Дрогобицькому районі Львівської області дванадцятьом порушникам комендантської години вручили повістки.

Про це повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті діяльності комендантського патруля за останні два тижні на Дрогобиччині перевірено 238 суб'єктів, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що дехто з порушників перебував у стані алкогольного сп'яніння, а саме - 4 особи були затримані патрульною службою поліції, з них - 2 водії", - йдеться в повідомленні.

В результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час та нехтували правилами безпеки. Дванадцятом з них вручили повістки. Також було затримало 13 неповнолітніх осіб.

Також читайте: Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
найс, захищати країну це покарання... нахіба потрібна мерзота яка порушує прості людські правила на фронті, щоб стріляти в спину нашим героям? може краще таких позбавляти громаднства і нахір до руцкого міра по коридору... ато совкова каральна психіатрія виходить
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01.06.2022 13:33
+10
який у цьому сенс? що толку з таких "мобілізованих" взагалі, не кажучи вже про фронт?
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01.06.2022 13:34
+8
Будуть "мішенями" Кацапи відловлюють в ЛДНР "УСІХ" Ми відловлюємо "бикоту" В Чернігові люди третій місяць дотримуються маскування - завішують вікна темним на ніч Бикота місцева влаштувала гулянку з "ілюмінацєю" Отримали цеглину у вікно! Прийшли в поліцію А їх "*****" послали "Ви знали про "затемнення"? Знали! Чого не закрили вікна? "Гуляйте!" Хочете - оформимо протокол! НА ВАС!
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01.06.2022 13:46
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найс, захищати країну це покарання... нахіба потрібна мерзота яка порушує прості людські правила на фронті, щоб стріляти в спину нашим героям? може краще таких позбавляти громаднства і нахір до руцкого міра по коридору... ато совкова каральна психіатрія виходить
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01.06.2022 13:33 Відповісти
Позбавлення громадянства не було ніде і ніколи в цивілізованих країнах.

Лише в СРСР
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01.06.2022 13:38 Відповісти
Копать "от сих до сих" никто не отменял
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01.06.2022 13:38 Відповісти
Военкомат считает, что людей в армии хватает. Очередь на год вперед. Желающих море. Инфа сотка!
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01.06.2022 13:59 Відповісти
Обьективно, все зависит от то в какой области или городе находится военкомат...... В Киеве и крупных городах относительно тихо и берут только тех кто сслужили и имеет боевой опыт, а вот к примеру в Сумах, Ровно, Чернигова и мелких населенных пунктах, селах, гребут всех подряд... 50-тилетние мужики, которые никогда не служили, ложаться в дурку чтобы не попасть под общую мобилизацию.........Вообщем призыв в Украине очень неоднородный.........
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01.06.2022 14:07 Відповісти
який у цьому сенс? що толку з таких "мобілізованих" взагалі, не кажучи вже про фронт?
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01.06.2022 13:34 Відповісти
Будуть "мішенями" Кацапи відловлюють в ЛДНР "УСІХ" Ми відловлюємо "бикоту" В Чернігові люди третій місяць дотримуються маскування - завішують вікна темним на ніч Бикота місцева влаштувала гулянку з "ілюмінацєю" Отримали цеглину у вікно! Прийшли в поліцію А їх "*****" послали "Ви знали про "затемнення"? Знали! Чого не закрили вікна? "Гуляйте!" Хочете - оформимо протокол! НА ВАС!
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01.06.2022 13:46 Відповісти
cimbitep . после учебки толк будет , да, не все станут спецами по ВУСу , но половину можно научить , кому-то нужно и БК подвозить , и грузы перемещать , и хавчик готовить, и еще
1000 и одна специальность без которой арта не стреляет, танк не едет , и так далее
пехотинца можно подготовить ( средне ) за месяц , но времени у нас к сожалению нет ,
и многие специальности приходится осваивать чуть быстрей
и еще - солдатами не рождаются
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01.06.2022 17:06 Відповісти
И нада так делать по всей стане. Можеш шарится в не положенное время(без причины), иди помогай В. С. У.
Никто не говорит сразу в бой, но работы всем хватит
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01.06.2022 13:37 Відповісти
Ты наверное плохо знаешь Закон о военной службе, раз так бульбы пускаешь?

Военная служба - это государственная служба, со всеми юридическими тонкостями
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01.06.2022 13:42 Відповісти
Вообще не знаю. Но подозреваю что есть механизм "аватаров" слать на работы не требующие особых навыков, и не предполагающих наличие оружия. Иначе любой желающий закосить(давайте смотреть правде в лицо) их много, закосит на синяка
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01.06.2022 13:48 Відповісти
Каких таких аватаров? У нас сухого закона нету! А по поводу военнослужащих, опять тебя отправляю читать Закон!
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01.06.2022 13:51 Відповісти
Вот из-за таких буквоедов у нас с 2014 г. Говорили что война это где-то далеко,это нас не касается. А есл бы все хоть минимально помогали армии росклад, возможно, был бы другой. А с точки зрения закона вы возможно и правы. Но не ТЫкайте мне, по отношению к незнакомым людям это не вежливо(хотя в законе не прописано)
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01.06.2022 14:09 Відповісти
Я не буквоед! Не нужно путать голубые мечты клоуна и его выборцев, с людьми у которых есть критические мышление, Пан на Вас!
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01.06.2022 14:26 Відповісти
Сергей Якимец , очень многие выборцы клоуна ( как ты говоришь ) сейчас на передке , стоят
на пределе возможностей , держат удар рашистов , и наносят им огневое поражение
а такая **** как ты , срач разводит при каждом удобном случае ,
сам то откуда ? кремльбот гребаный
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01.06.2022 17:16 Відповісти
від таких "помощніков" шкоди значно більше, ніж допомоги. я б з таких стягував величезні штрафи стягував на користь ЗСУ. є за що бухати, найдуть і чим сплатити.
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01.06.2022 13:44 Відповісти
А пока в мирных городах песок тягать?
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01.06.2022 13:50 Відповісти
Наркомания! Ну вручили повестки! Ну и шо? Без заключения медкомиссии нельзя никого направить никуда!!! Даже добровольцев! А еще мне понравилась медкомиссия на службу в полиции ...человек который годен к АТО = не годен к службе в полиции - АГОНЬ!

И та везде
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01.06.2022 13:37 Відповісти
А у нас что, повестка это уже наказание для всяких нарушителей? Особенно смешно выглядит вручение повесток всякой алкашне. Потом это чмо по пьяни влезает в очередную халепу и государство потом ему всю жизнь деньги платить будет?... Может уже элементарный порядок в этой сфере уже начинать наводить, Рада ау, очнитесь
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01.06.2022 13:39 Відповісти
Дада, наказание такое. Поздравляю.
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01.06.2022 13:40 Відповісти
В Кривбассе по дворам после 22.00 молодёжи шарится немеряно.и все явно не с работы бегут.не плохо так на лавочках алкоголь употребляют
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01.06.2022 13:41 Відповісти
Хай "ГлавПацан" 95-го квартала " закличе "кривбасовців на захист Батьківщини!
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01.06.2022 13:48 Відповісти
Тот "верховный" свой квартал в раду и в телик розпихал. Куда ему до всего Кривбасса
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01.06.2022 14:18 Відповісти
Повістки в суд напевно. Це адмінпорушення, тим паче у регіоні де нема прямих бойових дій.
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01.06.2022 13:42 Відповісти
Повестка в суд не нужна, если заплатить сразу через терминал! НО - каким Законом вы будете это регулировать сейчас? Простым словом - как вы юридически проведете штраф?
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01.06.2022 13:57 Відповісти
Разбирать завалы это самое то. Нехрен таких уродов отправлять в воинские части. Там и так контингент призванных оставляет желать лучшего. За что вы пытаетесь наказать командиров воинских подразделений, которым сейчас и так нелегко?
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01.06.2022 13:42 Відповісти
Думаю, що їх треба в морг відправляти покійників переносить в якості покарання.
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01.06.2022 14:07 Відповісти
Знову цей довбонутий маразм
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01.06.2022 13:54 Відповісти
Круто, чо. Люди с боевым опытом ждут оружие, их не берут, а тут прям "наказали". Да впаяйте им штраф тысяч под 50, или пусть оплатят пару коптеров на фронт...
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01.06.2022 14:01 Відповісти
Такі дії дуже сприяють порядку та дотриманню закону , а бардак - вбивають в зародиші . Закон потрібно виконувати всім , бо він - один для всіх . Нада просто перестати порушувати комендантську годину під час військового стану . І це зовсім не важко (для не хворих на голову громадян).
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01.06.2022 14:26 Відповісти
идиоты! защита своей страны не наказание, а почетная обязанность
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01.06.2022 14:40 Відповісти
 
 