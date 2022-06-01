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Нарушителям комендантского часа во Львовской области вручают повестки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

військкомат

В Дрогобычском районе Львовской области двенадцати нарушителям комендантского часа вручили повестки.

Об этом сообщает Дрогобычская районная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате деятельности комендантского патруля за последние две недели в Дрогобыччине проверено 238 субъектов, среди которых выявлено 17 нарушителей комендантского часа, в том числе 12 внутриперемещенных лиц".

Кроме того, работниками полиции было установлено, что некоторые из нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а именно - 4 человека были задержаны патрульной службой полиции, из них - 2 водителя", - говорится в сообщении.

В результате проверки в отделение полиции было доставлено 17 человек, которые не соблюдали правила комендантского часа в военное время и пренебрегали правилами безопасности. Двенадцатым из них вручили повестки. Также было задержано 13 несовершеннолетних.

Также читайте: Автодилер попытался убить четырех клиентов во Львовской области, он задержан, - Нацполиция
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Топ комментарии
+25
найс, захищати країну це покарання... нахіба потрібна мерзота яка порушує прості людські правила на фронті, щоб стріляти в спину нашим героям? може краще таких позбавляти громаднства і нахір до руцкого міра по коридору... ато совкова каральна психіатрія виходить
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01.06.2022 13:33
+10
який у цьому сенс? що толку з таких "мобілізованих" взагалі, не кажучи вже про фронт?
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01.06.2022 13:34
+8
Будуть "мішенями" Кацапи відловлюють в ЛДНР "УСІХ" Ми відловлюємо "бикоту" В Чернігові люди третій місяць дотримуються маскування - завішують вікна темним на ніч Бикота місцева влаштувала гулянку з "ілюмінацєю" Отримали цеглину у вікно! Прийшли в поліцію А їх "*****" послали "Ви знали про "затемнення"? Знали! Чого не закрили вікна? "Гуляйте!" Хочете - оформимо протокол! НА ВАС!
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01.06.2022 13:46
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найс, захищати країну це покарання... нахіба потрібна мерзота яка порушує прості людські правила на фронті, щоб стріляти в спину нашим героям? може краще таких позбавляти громаднства і нахір до руцкого міра по коридору... ато совкова каральна психіатрія виходить
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01.06.2022 13:33 Ответить
Позбавлення громадянства не було ніде і ніколи в цивілізованих країнах.

Лише в СРСР
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01.06.2022 13:38 Ответить
Копать "от сих до сих" никто не отменял
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01.06.2022 13:38 Ответить
Военкомат считает, что людей в армии хватает. Очередь на год вперед. Желающих море. Инфа сотка!
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01.06.2022 13:59 Ответить
Обьективно, все зависит от то в какой области или городе находится военкомат...... В Киеве и крупных городах относительно тихо и берут только тех кто сслужили и имеет боевой опыт, а вот к примеру в Сумах, Ровно, Чернигова и мелких населенных пунктах, селах, гребут всех подряд... 50-тилетние мужики, которые никогда не служили, ложаться в дурку чтобы не попасть под общую мобилизацию.........Вообщем призыв в Украине очень неоднородный.........
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01.06.2022 14:07 Ответить
який у цьому сенс? що толку з таких "мобілізованих" взагалі, не кажучи вже про фронт?
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01.06.2022 13:34 Ответить
Будуть "мішенями" Кацапи відловлюють в ЛДНР "УСІХ" Ми відловлюємо "бикоту" В Чернігові люди третій місяць дотримуються маскування - завішують вікна темним на ніч Бикота місцева влаштувала гулянку з "ілюмінацєю" Отримали цеглину у вікно! Прийшли в поліцію А їх "*****" послали "Ви знали про "затемнення"? Знали! Чого не закрили вікна? "Гуляйте!" Хочете - оформимо протокол! НА ВАС!
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01.06.2022 13:46 Ответить
cimbitep . после учебки толк будет , да, не все станут спецами по ВУСу , но половину можно научить , кому-то нужно и БК подвозить , и грузы перемещать , и хавчик готовить, и еще
1000 и одна специальность без которой арта не стреляет, танк не едет , и так далее
пехотинца можно подготовить ( средне ) за месяц , но времени у нас к сожалению нет ,
и многие специальности приходится осваивать чуть быстрей
и еще - солдатами не рождаются
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01.06.2022 17:06 Ответить
И нада так делать по всей стане. Можеш шарится в не положенное время(без причины), иди помогай В. С. У.
Никто не говорит сразу в бой, но работы всем хватит
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01.06.2022 13:37 Ответить
Ты наверное плохо знаешь Закон о военной службе, раз так бульбы пускаешь?

Военная служба - это государственная служба, со всеми юридическими тонкостями
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01.06.2022 13:42 Ответить
Вообще не знаю. Но подозреваю что есть механизм "аватаров" слать на работы не требующие особых навыков, и не предполагающих наличие оружия. Иначе любой желающий закосить(давайте смотреть правде в лицо) их много, закосит на синяка
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01.06.2022 13:48 Ответить
Каких таких аватаров? У нас сухого закона нету! А по поводу военнослужащих, опять тебя отправляю читать Закон!
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01.06.2022 13:51 Ответить
Вот из-за таких буквоедов у нас с 2014 г. Говорили что война это где-то далеко,это нас не касается. А есл бы все хоть минимально помогали армии росклад, возможно, был бы другой. А с точки зрения закона вы возможно и правы. Но не ТЫкайте мне, по отношению к незнакомым людям это не вежливо(хотя в законе не прописано)
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01.06.2022 14:09 Ответить
Я не буквоед! Не нужно путать голубые мечты клоуна и его выборцев, с людьми у которых есть критические мышление, Пан на Вас!
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01.06.2022 14:26 Ответить
Сергей Якимец , очень многие выборцы клоуна ( как ты говоришь ) сейчас на передке , стоят
на пределе возможностей , держат удар рашистов , и наносят им огневое поражение
а такая **** как ты , срач разводит при каждом удобном случае ,
сам то откуда ? кремльбот гребаный
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01.06.2022 17:16 Ответить
від таких "помощніков" шкоди значно більше, ніж допомоги. я б з таких стягував величезні штрафи стягував на користь ЗСУ. є за що бухати, найдуть і чим сплатити.
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01.06.2022 13:44 Ответить
А пока в мирных городах песок тягать?
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01.06.2022 13:50 Ответить
Наркомания! Ну вручили повестки! Ну и шо? Без заключения медкомиссии нельзя никого направить никуда!!! Даже добровольцев! А еще мне понравилась медкомиссия на службу в полиции ...человек который годен к АТО = не годен к службе в полиции - АГОНЬ!

И та везде
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01.06.2022 13:37 Ответить
А у нас что, повестка это уже наказание для всяких нарушителей? Особенно смешно выглядит вручение повесток всякой алкашне. Потом это чмо по пьяни влезает в очередную халепу и государство потом ему всю жизнь деньги платить будет?... Может уже элементарный порядок в этой сфере уже начинать наводить, Рада ау, очнитесь
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01.06.2022 13:39 Ответить
Дада, наказание такое. Поздравляю.
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01.06.2022 13:40 Ответить
В Кривбассе по дворам после 22.00 молодёжи шарится немеряно.и все явно не с работы бегут.не плохо так на лавочках алкоголь употребляют
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01.06.2022 13:41 Ответить
Хай "ГлавПацан" 95-го квартала " закличе "кривбасовців на захист Батьківщини!
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01.06.2022 13:48 Ответить
Тот "верховный" свой квартал в раду и в телик розпихал. Куда ему до всего Кривбасса
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01.06.2022 14:18 Ответить
Повістки в суд напевно. Це адмінпорушення, тим паче у регіоні де нема прямих бойових дій.
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01.06.2022 13:42 Ответить
Повестка в суд не нужна, если заплатить сразу через терминал! НО - каким Законом вы будете это регулировать сейчас? Простым словом - как вы юридически проведете штраф?
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01.06.2022 13:57 Ответить
Разбирать завалы это самое то. Нехрен таких уродов отправлять в воинские части. Там и так контингент призванных оставляет желать лучшего. За что вы пытаетесь наказать командиров воинских подразделений, которым сейчас и так нелегко?
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01.06.2022 13:42 Ответить
Думаю, що їх треба в морг відправляти покійників переносить в якості покарання.
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01.06.2022 14:07 Ответить
Знову цей довбонутий маразм
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01.06.2022 13:54 Ответить
Круто, чо. Люди с боевым опытом ждут оружие, их не берут, а тут прям "наказали". Да впаяйте им штраф тысяч под 50, или пусть оплатят пару коптеров на фронт...
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01.06.2022 14:01 Ответить
Такі дії дуже сприяють порядку та дотриманню закону , а бардак - вбивають в зародиші . Закон потрібно виконувати всім , бо він - один для всіх . Нада просто перестати порушувати комендантську годину під час військового стану . І це зовсім не важко (для не хворих на голову громадян).
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01.06.2022 14:26 Ответить
идиоты! защита своей страны не наказание, а почетная обязанность
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01.06.2022 14:40 Ответить
 
 