Нарушителям комендантского часа во Львовской области вручают повестки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Дрогобычском районе Львовской области двенадцати нарушителям комендантского часа вручили повестки.
Об этом сообщает Дрогобычская районная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате деятельности комендантского патруля за последние две недели в Дрогобыччине проверено 238 субъектов, среди которых выявлено 17 нарушителей комендантского часа, в том числе 12 внутриперемещенных лиц".
Кроме того, работниками полиции было установлено, что некоторые из нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а именно - 4 человека были задержаны патрульной службой полиции, из них - 2 водителя", - говорится в сообщении.
В результате проверки в отделение полиции было доставлено 17 человек, которые не соблюдали правила комендантского часа в военное время и пренебрегали правилами безопасности. Двенадцатым из них вручили повестки. Также было задержано 13 несовершеннолетних.
Пожалуйста, подождите...
Лише в СРСР
1000 и одна специальность без которой арта не стреляет, танк не едет , и так далее
пехотинца можно подготовить ( средне ) за месяц , но времени у нас к сожалению нет ,
и многие специальности приходится осваивать чуть быстрей
и еще - солдатами не рождаются
Никто не говорит сразу в бой, но работы всем хватит
Военная служба - это государственная служба, со всеми юридическими тонкостями
на пределе возможностей , держат удар рашистов , и наносят им огневое поражение
а такая **** как ты , срач разводит при каждом удобном случае ,
сам то откуда ? кремльбот гребаный
И та везде