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Новости Происшествия
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Львовщина (2679) покушение (968) убийство (6290)

Автодилер попытался убить четырех клиентов во Львовской области, он задержан, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

нацполіція

Четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в автомобиле недалеко от государственной границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел 27 мая на стоянке одной из гостиниц вблизи границы с Польшей. Пострадали два 54-летних мужчины, 54-летняя женщина и 43-летний мужчина, все - жители Киевской области

Как выяснили полицейские, пострадавшие отдали по несколько тысяч долларов каждый 41-летнему киевлянину, обещавшему купить за рубежом автомобили и доставить клиентам в Украину. По данным полиции, мужчина присвоил деньги, а клиентов решил убить. Он собрал всех пострадавших у границы и, когда все четверо находились в автомобиле, он под надуманным предлогом вышел из автомобиля и оставил на сидении сумку с гранатой, которая взорвалась и травмировала четырех человек. Никто не погиб.

Киевлянина задержали и предъявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+18
Мразота!
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28.05.2022 20:48
+10
еще и тупая.
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28.05.2022 20:49
+6
Це реалії будь-якої країни, на жаль. Не лише України.
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28.05.2022 21:00
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Мразота!
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28.05.2022 20:48 Ответить
еще и тупая.
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28.05.2022 20:49 Ответить
Звичайно мразота але це реалії України у яких живуть усі українці.
І нажаль це не поодинокий випадок, коли особа за взагалі то мізерну суму, без вагань убиває чи намагається убити інших.
Тут у іншій новині обговорення про володіння зброєю. І інші, з такою ментальністю як цей недоумок, також зможуть нею володіти.
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28.05.2022 20:57 Ответить
Це реалії будь-якої країни, на жаль. Не лише України.
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28.05.2022 21:00 Ответить
За понад 30 років життя у Канаді я бачив новини про убивства за гроші, але там найменші суми це сотні тисяч долларів і усі у царині розбірок між криміналітетом.
Не памятаю жодного подібного, де пересічна особа убила або намагалася б убити іншу пересічну особу за тисячу чи навіть 10 тисяч.
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28.05.2022 21:22 Ответить
Ти гермафродит, Ірино?
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28.05.2022 21:54 Ответить
А, ну це все змінює, за сто тисяч вмерти - то вже не так образливо
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28.05.2022 23:00 Ответить
Змінює не сума, яка може бути і у сотнях мільйонів, а приналежність учасників до груп, які переслідуються законом і державними правозахисними інституціями.
Звичайні громадяни Канади чи США до цих розбірок безпосередньо відношення ні як учасники, ні як жертви не мають.
Звичайно якийсь незначний шанс стати жертвою збройного пограбування є але бути убитим за кільканадцять доллярів це хіба у Голлівудських скриптах.
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28.05.2022 23:43 Ответить
Armed man shot and killed by Tampa police after Dollar General robbery, officers say

https://www.youtube.com/watch?v=lBYrwN2Xck4
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29.05.2022 05:54 Ответить
Посмотрите Инвестигейшн Дискавери:и в США и в Канаде нарики и дебилы убивают буквально за несколько тыс долларов. Причем часто членов своей семьи. Если человек готов убить-то он может убить и за 50 тыс и за 500 долларов. Сумма имеет второстепенное значение
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29.05.2022 03:37 Ответить
Що значить "зможуть володіти"? Вони нею ВЖЕ володіють. На відміну від законослухняних людей.
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28.05.2022 21:10 Ответить
Он их голыми руками пытался убить или оружием? Не надо отвечать мне, я и так понял, что у вас с логикой проблемы
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28.05.2022 21:13 Ответить
притягування дупи до носа.
тому, хто хоче вбити, купувати легальну зброю немає потреби, тим більше використовувати її для скоєння злочину
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28.05.2022 21:32 Ответить
до чого тут зброя? у статті про гранату мова
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28.05.2022 21:40 Ответить
а хоплофобам пофіг, у них своя збочена логіка
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29.05.2022 08:36 Ответить
а шо, зараз не можна володіти зброєю?
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28.05.2022 21:40 Ответить
мова йде про короткоствол, а люди і зараз володіють великою кількістю вогнепальної зброї, а тепер питання скільки умисних вбивств скоєно з використанням законно придбаної зброї?
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29.05.2022 08:35 Ответить
Нелюдь ‼️Разорвать и шакалам выбросить !Ужас
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28.05.2022 21:07 Ответить
Так вот что такое быть автодилером !
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28.05.2022 20:52 Ответить
ви ще не все знаете як то бути покуцьем в тоґо ділера....
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29.05.2022 01:51 Ответить
правильно делал. нормальный украинец воюет на фронте а те думают о машине.
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28.05.2022 20:53 Ответить
оторвать падонку шляпу с корнем, чтоб такие больше не рождались
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28.05.2022 20:54 Ответить
Лох - це доля…
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28.05.2022 21:04 Ответить
Автодилер. Ага-барыга гнусный вытягивающий из Украины валюту, при этом неплатящий налогов. Распродили зеленые автобарыг , а экспортеров гнобят. Кто деньги для страны зарабатывает, барыги, или сельхозпроизводители?
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28.05.2022 21:21 Ответить
"Кто деньги для страны зарабатывает" - для какой "страны", о чем ты вообще?

Каждый зарабатывает деньги для себя!
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28.05.2022 23:14 Ответить
Не неси пургу. Каждый зарабатывает на себя, платя налоги государству. Так устроено человеческое общество. Тебе же не десять лет, что бы этого не понимать?
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29.05.2022 08:54 Ответить
Іуда Їскаріот теж ******** грощі ...
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28.05.2022 21:32 Ответить
маячня повна, проведіть з собою експеримент, засуньте руку в сумку і після її виймання вийдіть з машини - скільки часу це займе... під надуманим предлогом... скоріше, коли він вийшов ці четверо почали перекладати свої речі
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29.05.2022 08:58 Ответить
 
 