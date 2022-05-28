Автодилер попытался убить четырех клиентов во Львовской области, он задержан, - Нацполиция

Четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в автомобиле недалеко от государственной границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел 27 мая на стоянке одной из гостиниц вблизи границы с Польшей. Пострадали два 54-летних мужчины, 54-летняя женщина и 43-летний мужчина, все - жители Киевской области

Как выяснили полицейские, пострадавшие отдали по несколько тысяч долларов каждый 41-летнему киевлянину, обещавшему купить за рубежом автомобили и доставить клиентам в Украину. По данным полиции, мужчина присвоил деньги, а клиентов решил убить. Он собрал всех пострадавших у границы и, когда все четверо находились в автомобиле, он под надуманным предлогом вышел из автомобиля и оставил на сидении сумку с гранатой, которая взорвалась и травмировала четырех человек. Никто не погиб.

Киевлянина задержали и предъявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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