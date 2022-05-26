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В Харькове произошла стрельба: трое погибших, - полиция

харків

Три человека погибли в результате стрельбы в Харькове в районе Холодной Горы 25 мая.

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Холодногорском районе города Харькова. Во время перестрелки погибли три мужчины.
25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата.

Смотрите: Уничтоженный оккупантами харьковский район Северная Салтовка. ВИДЕО

На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейский полк полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен.

На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.

Устанавливаются происшествия, лица участников перестрелки.

Следователям сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

"Один из погибших одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый - мужчина в штатском, чье тело лежит неподалеку", - пишет Суспільне.

Нацполиция (16442) стрельба (3251) убийство (6479) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+20
Легализация оружия - это возможность дешево купить хороший, точный, мгновенно останавливающий короткоствол и носить его на улице всем, кто прошел обследование хорошее у психиатра. В данной ситуации могло погибнуть меньше людей, если бы по тому, кто открыл огонь, сразу стали стрелять 4-5 человек, гражданских, у которых свое оружие. Да и он бы не стал нападать, понимая, что тут куча людей с оружием.
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26.05.2022 00:05
+16
Ну, только в 2021-ом году додумались отключить зомбоящик с кацапской пропагандой. А до этого начиная с 2003-его года (год захвата росТВ Путиным) 18 лет ничего не делали, просто свободно пропускали ТВ-каналы. Ведь те, кто их смотрят, неплатежеспособны и рекламу никто покупать не будет, а то что нужно государственная идеология - так смотрели сквозь пальцы. Теперь трупы в Харькове, трупы в Северодонецке, притом не просто идиотов, кто не выехал, а тех, кто их спасает и пытается вывезти, пожарных, полицейских, гуманитарщиков - наших воинов.
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26.05.2022 00:03
+12
Пуаро ти недороблений, ще нічого не ясно.
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25.05.2022 23:49
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Загиблий нападник, диверсанти *****, ненавиджу
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25.05.2022 23:46 Ответить
Пуаро ти недороблений, ще нічого не ясно.
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25.05.2022 23:49 Ответить
Диверсанти сіють страх і паніку!
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25.05.2022 23:47 Ответить
Як що це трапилось у комендантську годину, то ясно одне - хтось озброєний порушив комендантську годину і його скоріш за все ТРО хотіла затримати. Хто він і нащо це зробив
мабуть завтра скажуть.
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25.05.2022 23:51 Ответить
Непонятно, я пробью у пацанов
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25.05.2022 23:55 Ответить
мало инфы...но след жыдоугрофиннобурятии стопудово присутствует.
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25.05.2022 23:55 Ответить
В дии как раз опрос про легализацию оружия. Голосуем
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25.05.2022 23:58 Ответить
Легализация оружия - это возможность дешево купить хороший, точный, мгновенно останавливающий короткоствол и носить его на улице всем, кто прошел обследование хорошее у психиатра. В данной ситуации могло погибнуть меньше людей, если бы по тому, кто открыл огонь, сразу стали стрелять 4-5 человек, гражданских, у которых свое оружие. Да и он бы не стал нападать, понимая, что тут куча людей с оружием.
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26.05.2022 00:05 Ответить
ну так, я не чув, щоб в нашій країні комусь вдавалось купити "липову" довідку у психіатра... Можна ще зрозуміти аргументи за зберігання зброї вдома, але давати кожному право носити її на вулиці - то вже занадто, як на мене
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26.05.2022 01:09 Ответить
то не носи, а що робити мені, тебе не має обходити і вирішувати хто і що має робити чи носити.
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26.05.2022 07:42 Ответить
Ділишся своєю думкою в коментарях. Аби не здатися категоричним, про всяк випадок додаєш "як на мене". Все одно з*являється чел, який включає пасивну агресію і в звичайному коментарі в інтернеті вбачає, що йому вказують, що робити і лізуть в його справи. Це якісь підліткові травми?
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26.05.2022 12:14 Ответить
І на хвилинку: сам факт винесення цього питання в публічну площину, як от опитування в Дії, як раз показує, що я маю право, як і кожен українець, вирішувати, хто і що має робити чи носити із зброї.
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26.05.2022 12:24 Ответить
Проще купить незарегистрированный ствол чем липовую справку.
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26.05.2022 12:03 Ответить
Думаю, що якщо по ньому стріляли 4-5 чоловік перехресним вогнем, то трупів було би більше
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26.05.2022 07:30 Ответить
я думаю це замануха, щоб потім підробити результат, бо перевірити як насправді проголосували неможливо.
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26.05.2022 07:43 Ответить
Харківяни кажуть,шо конфлікт був між тероборонівцями в машині,мабудь хтось перебрав зайвого.Потім стрілець під загрозою зброї заволодів приватним авто,поранивши водія.В кінці-кінців його замочили ЗСУшники.
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25.05.2022 23:59 Ответить
Ну, только в 2021-ом году додумались отключить зомбоящик с кацапской пропагандой. А до этого начиная с 2003-его года (год захвата росТВ Путиным) 18 лет ничего не делали, просто свободно пропускали ТВ-каналы. Ведь те, кто их смотрят, неплатежеспособны и рекламу никто покупать не будет, а то что нужно государственная идеология - так смотрели сквозь пальцы. Теперь трупы в Харькове, трупы в Северодонецке, притом не просто идиотов, кто не выехал, а тех, кто их спасает и пытается вывезти, пожарных, полицейских, гуманитарщиков - наших воинов.
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26.05.2022 00:03 Ответить
На диверсанта не похоже, а вот на нервный срыв у калаборанта который ждал рюське мир вполне возможно. Так же криминалитет мог делюгу устроить. Вообщем - дело следствия.
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26.05.2022 00:04 Ответить
Похоже на разборки... ну как вариант
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26.05.2022 09:37 Ответить
 
 