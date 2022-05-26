В Харькове произошла стрельба: трое погибших, - полиция

Три человека погибли в результате стрельбы в Харькове в районе Холодной Горы 25 мая.

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Холодногорском районе города Харькова. Во время перестрелки погибли три мужчины.

25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата.

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На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейский полк полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен.

На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование.

Устанавливаются происшествия, лица участников перестрелки.

Следователям сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

"Один из погибших одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый - мужчина в штатском, чье тело лежит неподалеку", - пишет Суспільне.