РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4227 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 194 12

Уничтоженный оккупантами харьковский район Северная Салтовка. ВИДЕО

Обстрелы российских оккупантов превратили в разрушенную пустошь когда-то оживленный и многолюдный район Харькова Северная Салтовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксированы масштабы разрушения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Через три месяца после начала войны в Харькове возобновил работу метрополитен. ВИДЕО

армия РФ (19224) обстрел (27151) Харьков (7485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Окупантами знищено багато чого.
Ми ж до війни не готувались, бо втомились. ... на відміну від агресора.
показать весь комментарий
25.05.2022 14:16
+8
Тобто готуватися не потрібно?
показать весь комментарий
25.05.2022 14:33
+6
Всі хотіли знати, хто такий Антихрист.
А він ось, під боком...
показать весь комментарий
25.05.2022 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Окупантами знищено багато чого.
Ми ж до війни не готувались, бо втомились. ... на відміну від агресора.
показать весь комментарий
25.05.2022 14:16 Ответить
А як Ви би захістили б Харків , якщо від його центру до кордону 35 км , а в ***** є габиці , які пробивають ці відстань ?! Жодне ПВО не захистить від гаубичного обстрілу . Це жахлива правда !
показать весь комментарий
25.05.2022 14:27 Ответить
Тобто готуватися не потрібно?
показать весь комментарий
25.05.2022 14:33 Ответить
На кожну рашистську гаубицю можна зробити/ купити 2 наших! Тому не треба прибіднятися і розповідати тут про 'всесильних' кацапів.
показать весь комментарий
25.05.2022 16:26 Ответить
які російські гаубиці так б'ють? можливо ви мали на увазі рсзо "смерч"
показать весь комментарий
25.05.2022 16:35 Ответить
І знову "радісна" новина.
10 квітня
@buch10_04
·
1 год
Оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине. Пограничники опасаются нового вторжения РФ с северного направления, - сообщает The Washington Post.
показать весь комментарий
25.05.2022 14:17 Ответить
Они накапливают для защиты, там уже т-62 в нашу сторону гонят, какой Киев.
показать весь комментарий
25.05.2022 14:31 Ответить
Всі хотіли знати, хто такий Антихрист.
А він ось, під боком...
показать весь комментарий
25.05.2022 14:25 Ответить
и так везде, куда дотянулись братские объятия...
ну они ж освобождать пришли??? освободили....(жаль у некоторых еще иллюзии остались...их бы поселить в эти демилитаризированные и денацифицированные (****** слова та какие придумали суки) дома, любителей и ждунов руцкого мира...(если еще таковы остались в Харькове)
(это горький сарказм) бедные люди, лишенные жилья, имущества и...жизни...
показать весь комментарий
25.05.2022 14:42 Ответить
пздц, рашисти палайте в аду
показать весь комментарий
25.05.2022 14:51 Ответить
А ЯК ГАРНО І ЗАДОРНО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ --

Поборимо баригу і олігархів, відповість за торговлю на крові, відповість нам за котли,
Голосуйте за Зе - Кінець епохи бідності, кожен тепер президент.

Ну шо, доголосувались за асфальт ціною життя біля 50 тис. українців і здачею територій України ....
показать весь комментарий
25.05.2022 16:02 Ответить
Кацапня смердюча,будьте ви прокляті на віки вічні!
показать весь комментарий
25.05.2022 16:23 Ответить
 
 