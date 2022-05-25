Уничтоженный оккупантами харьковский район Северная Салтовка. ВИДЕО

Обстрелы российских оккупантов превратили в разрушенную пустошь когда-то оживленный и многолюдный район Харькова Северная Салтовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором зафиксированы масштабы разрушения.

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