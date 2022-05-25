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Новини Відео Війна
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Знищений окупантами харківський район Північна Салтівка. ВIДЕО

Обстріли російськими окупантами перетворили в зруйновану пустку колись жвавий і багатолюдний район Харкова Північна Салтівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому зафіксовано масштаби руйнації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через три місяці після початку війни в Харкові відновив роботу метрополітен. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Харків (5600)


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Топ коментарі
+13
Окупантами знищено багато чого.
Ми ж до війни не готувались, бо втомились. ... на відміну від агресора.
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25.05.2022 14:16
+8
Тобто готуватися не потрібно?
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25.05.2022 14:33
+6
Всі хотіли знати, хто такий Антихрист.
А він ось, під боком...
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25.05.2022 14:25
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Окупантами знищено багато чого.
Ми ж до війни не готувались, бо втомились. ... на відміну від агресора.
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25.05.2022 14:16 Відповісти
А як Ви би захістили б Харків , якщо від його центру до кордону 35 км , а в ***** є габиці , які пробивають ці відстань ?! Жодне ПВО не захистить від гаубичного обстрілу . Це жахлива правда !
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25.05.2022 14:27 Відповісти
Тобто готуватися не потрібно?
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25.05.2022 14:33 Відповісти
На кожну рашистську гаубицю можна зробити/ купити 2 наших! Тому не треба прибіднятися і розповідати тут про 'всесильних' кацапів.
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25.05.2022 16:26 Відповісти
які російські гаубиці так б'ють? можливо ви мали на увазі рсзо "смерч"
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25.05.2022 16:35 Відповісти
І знову "радісна" новина.
10 квітня
@buch10_04
·
1 год
Оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине. Пограничники опасаются нового вторжения РФ с северного направления, - сообщает The Washington Post.
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25.05.2022 14:17 Відповісти
Они накапливают для защиты, там уже т-62 в нашу сторону гонят, какой Киев.
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25.05.2022 14:31 Відповісти
Всі хотіли знати, хто такий Антихрист.
А він ось, під боком...
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25.05.2022 14:25 Відповісти
и так везде, куда дотянулись братские объятия...
ну они ж освобождать пришли??? освободили....(жаль у некоторых еще иллюзии остались...их бы поселить в эти демилитаризированные и денацифицированные (****** слова та какие придумали суки) дома, любителей и ждунов руцкого мира...(если еще таковы остались в Харькове)
(это горький сарказм) бедные люди, лишенные жилья, имущества и...жизни...
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25.05.2022 14:42 Відповісти
пздц, рашисти палайте в аду
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25.05.2022 14:51 Відповісти
А ЯК ГАРНО І ЗАДОРНО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ --

Поборимо баригу і олігархів, відповість за торговлю на крові, відповість нам за котли,
Голосуйте за Зе - Кінець епохи бідності, кожен тепер президент.

Ну шо, доголосувались за асфальт ціною життя біля 50 тис. українців і здачею територій України ....
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25.05.2022 16:02 Відповісти
Кацапня смердюча,будьте ви прокляті на віки вічні!
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25.05.2022 16:23 Відповісти
 
 