Знищений окупантами харківський район Північна Салтівка. ВIДЕО
Обстріли російськими окупантами перетворили в зруйновану пустку колись жвавий і багатолюдний район Харкова Північна Салтівка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому зафіксовано масштаби руйнації.
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
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+8 Иннокентий beer
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Ми ж до війни не готувались, бо втомились. ... на відміну від агресора.
10 квітня
@buch10_04
·
1 год
Оккупанты снова накапливают войска и технику у границ на Черниговщине и Сумщине. Пограничники опасаются нового вторжения РФ с северного направления, - сообщает The Washington Post.
А він ось, під боком...
ну они ж освобождать пришли??? освободили....(жаль у некоторых еще иллюзии остались...их бы поселить в эти демилитаризированные и денацифицированные (****** слова та какие придумали суки) дома, любителей и ждунов руцкого мира...(если еще таковы остались в Харькове)
(это горький сарказм) бедные люди, лишенные жилья, имущества и...жизни...
Поборимо баригу і олігархів, відповість за торговлю на крові, відповість нам за котли,
Голосуйте за Зе - Кінець епохи бідності, кожен тепер президент.
Ну шо, доголосувались за асфальт ціною життя біля 50 тис. українців і здачею територій України ....