Знищений окупантами харківський район Північна Салтівка. ВIДЕО

Обстріли російськими окупантами перетворили в зруйновану пустку колись жвавий і багатолюдний район Харкова Північна Салтівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому зафіксовано масштаби руйнації.

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