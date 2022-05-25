У Харкові сталася стрілянина: троє загиблих, - поліція

Троє людей загинули внаслідок стрілянини в Харкові в районі Холодної Гори 25 травня.

Про це повідомила поліція Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція встановлює обставини події в Холодногірському районі міста Харкова. Під час перестрілки загинули троє чоловіків.

25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата.

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На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений.

На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

"Один з загиблих вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий — чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік", - пише Суспільне.