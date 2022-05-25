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Новини
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У Харкові сталася стрілянина: троє загиблих, - поліція

харків

Троє людей загинули внаслідок стрілянини в Харкові в районі Холодної Гори 25 травня.

Про це повідомила поліція Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція встановлює обставини події в Холодногірському районі міста Харкова. Під час перестрілки загинули троє чоловіків.
25 травня о 20:50 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація, що в Холодногірському районі міста Харкова невідомий стріляє з автомата.

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На затримання зловмисника оперативно були направлені поліцейські полку поліції особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. Під час затримання правопорушник був знешкоджений.

На місце події прибули керівництво главку, працюють дві слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія. Збираються речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Встановлюються обставини події, особи учасників перестрілки.

Слідчим відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

"Один з загиблих вдягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий вбитий — чоловік у цивільному, чиє тіло лежить неподалік", - пише Суспільне.

Автор: 

Нацполіція (15142) стрілянина (1778) вбивство (3083) Харків (5576)


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Топ коментарі
+20
Легализация оружия - это возможность дешево купить хороший, точный, мгновенно останавливающий короткоствол и носить его на улице всем, кто прошел обследование хорошее у психиатра. В данной ситуации могло погибнуть меньше людей, если бы по тому, кто открыл огонь, сразу стали стрелять 4-5 человек, гражданских, у которых свое оружие. Да и он бы не стал нападать, понимая, что тут куча людей с оружием.
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26.05.2022 00:05
+16
Ну, только в 2021-ом году додумались отключить зомбоящик с кацапской пропагандой. А до этого начиная с 2003-его года (год захвата росТВ Путиным) 18 лет ничего не делали, просто свободно пропускали ТВ-каналы. Ведь те, кто их смотрят, неплатежеспособны и рекламу никто покупать не будет, а то что нужно государственная идеология - так смотрели сквозь пальцы. Теперь трупы в Харькове, трупы в Северодонецке, притом не просто идиотов, кто не выехал, а тех, кто их спасает и пытается вывезти, пожарных, полицейских, гуманитарщиков - наших воинов.
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26.05.2022 00:03
+12
Пуаро ти недороблений, ще нічого не ясно.
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25.05.2022 23:49
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Загиблий нападник, диверсанти *****, ненавиджу
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25.05.2022 23:46 Відповісти
Пуаро ти недороблений, ще нічого не ясно.
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25.05.2022 23:49 Відповісти
Диверсанти сіють страх і паніку!
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25.05.2022 23:47 Відповісти
Як що це трапилось у комендантську годину, то ясно одне - хтось озброєний порушив комендантську годину і його скоріш за все ТРО хотіла затримати. Хто він і нащо це зробив
мабуть завтра скажуть.
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25.05.2022 23:51 Відповісти
Непонятно, я пробью у пацанов
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25.05.2022 23:55 Відповісти
мало инфы...но след жыдоугрофиннобурятии стопудово присутствует.
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25.05.2022 23:55 Відповісти
В дии как раз опрос про легализацию оружия. Голосуем
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25.05.2022 23:58 Відповісти
Легализация оружия - это возможность дешево купить хороший, точный, мгновенно останавливающий короткоствол и носить его на улице всем, кто прошел обследование хорошее у психиатра. В данной ситуации могло погибнуть меньше людей, если бы по тому, кто открыл огонь, сразу стали стрелять 4-5 человек, гражданских, у которых свое оружие. Да и он бы не стал нападать, понимая, что тут куча людей с оружием.
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26.05.2022 00:05 Відповісти
ну так, я не чув, щоб в нашій країні комусь вдавалось купити "липову" довідку у психіатра... Можна ще зрозуміти аргументи за зберігання зброї вдома, але давати кожному право носити її на вулиці - то вже занадто, як на мене
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26.05.2022 01:09 Відповісти
то не носи, а що робити мені, тебе не має обходити і вирішувати хто і що має робити чи носити.
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26.05.2022 07:42 Відповісти
Ділишся своєю думкою в коментарях. Аби не здатися категоричним, про всяк випадок додаєш "як на мене". Все одно з*являється чел, який включає пасивну агресію і в звичайному коментарі в інтернеті вбачає, що йому вказують, що робити і лізуть в його справи. Це якісь підліткові травми?
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26.05.2022 12:14 Відповісти
І на хвилинку: сам факт винесення цього питання в публічну площину, як от опитування в Дії, як раз показує, що я маю право, як і кожен українець, вирішувати, хто і що має робити чи носити із зброї.
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26.05.2022 12:24 Відповісти
Проще купить незарегистрированный ствол чем липовую справку.
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26.05.2022 12:03 Відповісти
Думаю, що якщо по ньому стріляли 4-5 чоловік перехресним вогнем, то трупів було би більше
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26.05.2022 07:30 Відповісти
я думаю це замануха, щоб потім підробити результат, бо перевірити як насправді проголосували неможливо.
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26.05.2022 07:43 Відповісти
Харківяни кажуть,шо конфлікт був між тероборонівцями в машині,мабудь хтось перебрав зайвого.Потім стрілець під загрозою зброї заволодів приватним авто,поранивши водія.В кінці-кінців його замочили ЗСУшники.
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25.05.2022 23:59 Відповісти
Ну, только в 2021-ом году додумались отключить зомбоящик с кацапской пропагандой. А до этого начиная с 2003-его года (год захвата росТВ Путиным) 18 лет ничего не делали, просто свободно пропускали ТВ-каналы. Ведь те, кто их смотрят, неплатежеспособны и рекламу никто покупать не будет, а то что нужно государственная идеология - так смотрели сквозь пальцы. Теперь трупы в Харькове, трупы в Северодонецке, притом не просто идиотов, кто не выехал, а тех, кто их спасает и пытается вывезти, пожарных, полицейских, гуманитарщиков - наших воинов.
показати весь коментар
26.05.2022 00:03 Відповісти
На диверсанта не похоже, а вот на нервный срыв у калаборанта который ждал рюське мир вполне возможно. Так же криминалитет мог делюгу устроить. Вообщем - дело следствия.
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26.05.2022 00:04 Відповісти
Похоже на разборки... ну как вариант
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26.05.2022 09:37 Відповісти
 
 