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Львівщина (1924) замах (471) вбивство (2874)

Автодилер спробував убити чотирьох клієнтів на Львівщині, він затриманий, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

нацполіція

Чотири особи отримали поранення в результаті вибуху гранати в автомобілі неподалік державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався 27 травня на стоянці одного з готелів поблизу кордону з Польщею. Постраждали два 54-річні чоловіки, 54-річна жінка та 43-річний чоловік, усі жителі Київської області

Як з'ясували поліцейські, постраждалі віддали по кілька тисяч доларів кожен 41-річному киянинові, який обіцяв купити за кордоном автомобілі та доставити клієнтам в Україну. За даними поліції, чоловік привласнив гроші, а клієнтів вирішив убити. Він зібрав усіх потерпілих біля кордону і коли всі четверо перебували в автомобілі, він під надуманим приводом вийшов з автомобіля і залишив на сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула та травмувала чотирьох людей. Ніхто не загинув.

Киянина затримали та пред'явили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові сталася стрілянина: троє загиблих, - поліція

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Мразота!
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28.05.2022 20:48
+10
еще и тупая.
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28.05.2022 20:49
+6
Це реалії будь-якої країни, на жаль. Не лише України.
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28.05.2022 21:00
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Мразота!
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28.05.2022 20:48 Відповісти
еще и тупая.
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28.05.2022 20:49 Відповісти
Звичайно мразота але це реалії України у яких живуть усі українці.
І нажаль це не поодинокий випадок, коли особа за взагалі то мізерну суму, без вагань убиває чи намагається убити інших.
Тут у іншій новині обговорення про володіння зброєю. І інші, з такою ментальністю як цей недоумок, також зможуть нею володіти.
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28.05.2022 20:57 Відповісти
Це реалії будь-якої країни, на жаль. Не лише України.
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28.05.2022 21:00 Відповісти
За понад 30 років життя у Канаді я бачив новини про убивства за гроші, але там найменші суми це сотні тисяч долларів і усі у царині розбірок між криміналітетом.
Не памятаю жодного подібного, де пересічна особа убила або намагалася б убити іншу пересічну особу за тисячу чи навіть 10 тисяч.
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28.05.2022 21:22 Відповісти
Ти гермафродит, Ірино?
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28.05.2022 21:54 Відповісти
А, ну це все змінює, за сто тисяч вмерти - то вже не так образливо
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28.05.2022 23:00 Відповісти
Змінює не сума, яка може бути і у сотнях мільйонів, а приналежність учасників до груп, які переслідуються законом і державними правозахисними інституціями.
Звичайні громадяни Канади чи США до цих розбірок безпосередньо відношення ні як учасники, ні як жертви не мають.
Звичайно якийсь незначний шанс стати жертвою збройного пограбування є але бути убитим за кільканадцять доллярів це хіба у Голлівудських скриптах.
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28.05.2022 23:43 Відповісти
Armed man shot and killed by Tampa police after Dollar General robbery, officers say

https://www.youtube.com/watch?v=lBYrwN2Xck4
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29.05.2022 05:54 Відповісти
Посмотрите Инвестигейшн Дискавери:и в США и в Канаде нарики и дебилы убивают буквально за несколько тыс долларов. Причем часто членов своей семьи. Если человек готов убить-то он может убить и за 50 тыс и за 500 долларов. Сумма имеет второстепенное значение
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29.05.2022 03:37 Відповісти
Що значить "зможуть володіти"? Вони нею ВЖЕ володіють. На відміну від законослухняних людей.
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28.05.2022 21:10 Відповісти
Он их голыми руками пытался убить или оружием? Не надо отвечать мне, я и так понял, что у вас с логикой проблемы
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28.05.2022 21:13 Відповісти
притягування дупи до носа.
тому, хто хоче вбити, купувати легальну зброю немає потреби, тим більше використовувати її для скоєння злочину
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28.05.2022 21:32 Відповісти
до чого тут зброя? у статті про гранату мова
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28.05.2022 21:40 Відповісти
а хоплофобам пофіг, у них своя збочена логіка
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29.05.2022 08:36 Відповісти
а шо, зараз не можна володіти зброєю?
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28.05.2022 21:40 Відповісти
мова йде про короткоствол, а люди і зараз володіють великою кількістю вогнепальної зброї, а тепер питання скільки умисних вбивств скоєно з використанням законно придбаної зброї?
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29.05.2022 08:35 Відповісти
Нелюдь ‼️Разорвать и шакалам выбросить !Ужас
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28.05.2022 21:07 Відповісти
Так вот что такое быть автодилером !
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28.05.2022 20:52 Відповісти
ви ще не все знаете як то бути покуцьем в тоґо ділера....
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29.05.2022 01:51 Відповісти
правильно делал. нормальный украинец воюет на фронте а те думают о машине.
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28.05.2022 20:53 Відповісти
оторвать падонку шляпу с корнем, чтоб такие больше не рождались
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28.05.2022 20:54 Відповісти
Лох - це доля…
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28.05.2022 21:04 Відповісти
Автодилер. Ага-барыга гнусный вытягивающий из Украины валюту, при этом неплатящий налогов. Распродили зеленые автобарыг , а экспортеров гнобят. Кто деньги для страны зарабатывает, барыги, или сельхозпроизводители?
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28.05.2022 21:21 Відповісти
"Кто деньги для страны зарабатывает" - для какой "страны", о чем ты вообще?

Каждый зарабатывает деньги для себя!
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28.05.2022 23:14 Відповісти
Не неси пургу. Каждый зарабатывает на себя, платя налоги государству. Так устроено человеческое общество. Тебе же не десять лет, что бы этого не понимать?
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29.05.2022 08:54 Відповісти
Іуда Їскаріот теж ******** грощі ...
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28.05.2022 21:32 Відповісти
маячня повна, проведіть з собою експеримент, засуньте руку в сумку і після її виймання вийдіть з машини - скільки часу це займе... під надуманим предлогом... скоріше, коли він вийшов ці четверо почали перекладати свої речі
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29.05.2022 08:58 Відповісти
 
 