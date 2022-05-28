Автодилер спробував убити чотирьох клієнтів на Львівщині, він затриманий, - Нацполіція
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Чотири особи отримали поранення в результаті вибуху гранати в автомобілі неподалік державного кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.
За даними поліції, інцидент стався 27 травня на стоянці одного з готелів поблизу кордону з Польщею. Постраждали два 54-річні чоловіки, 54-річна жінка та 43-річний чоловік, усі жителі Київської області
Як з'ясували поліцейські, постраждалі віддали по кілька тисяч доларів кожен 41-річному киянинові, який обіцяв купити за кордоном автомобілі та доставити клієнтам в Україну. За даними поліції, чоловік привласнив гроші, а клієнтів вирішив убити. Він зібрав усіх потерпілих біля кордону і коли всі четверо перебували в автомобілі, він під надуманим приводом вийшов з автомобіля і залишив на сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула та травмувала чотирьох людей. Ніхто не загинув.
Киянина затримали та пред'явили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
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І нажаль це не поодинокий випадок, коли особа за взагалі то мізерну суму, без вагань убиває чи намагається убити інших.
Тут у іншій новині обговорення про володіння зброєю. І інші, з такою ментальністю як цей недоумок, також зможуть нею володіти.
Не памятаю жодного подібного, де пересічна особа убила або намагалася б убити іншу пересічну особу за тисячу чи навіть 10 тисяч.
Звичайні громадяни Канади чи США до цих розбірок безпосередньо відношення ні як учасники, ні як жертви не мають.
Звичайно якийсь незначний шанс стати жертвою збройного пограбування є але бути убитим за кільканадцять доллярів це хіба у Голлівудських скриптах.
https://www.youtube.com/watch?v=lBYrwN2Xck4
тому, хто хоче вбити, купувати легальну зброю немає потреби, тим більше використовувати її для скоєння злочину
Каждый зарабатывает деньги для себя!