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РФ пропонували діалог, але вона обрала насильство, - генсек ОБСЄ Шмід

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шмід

Міжнародна спільнота, у тому числі в рамках ОБСЄ, пропонувала Росії різні варіанти діалогу, однак РФ зробила вибір на користь насильства і дій всупереч своїм зобов’язанням і нормам міжнародного права.

Про це заявила генсек ОБСЄ Гельґа Шмід в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Варіанти для продовження діалогу були - у тому числі через ОБСЄ. Проте Росія обрала насильство. Це - не провал якоїсь міжнародної організації, а очевидний вибір однієї країни діяти всупереч своїм зобов’язанням і нормам міжнародного права. Як наслідок, ми стикаємося з викликами, які ще кілька місяців тому були немислимими. Це - виклик не лише для ОБСЄ, а й для більш широкої, багатосторонньої системи відносин", - заявила вона, коментуючи неспроможність ОБСЄ запобігти масштабному вторгненню рф в Україну.

За словами Шмід, вона була шокована, отримавши перші повідомлення про відкритий воєнний напад РФ на Україну:

"Як і мільйони людей в усьому світі, я була шокована. Воєнний напад росії на Україну є абсолютно жахливим. Наслідки для народу України – важкі. І страждання, спричинені цим неспровокованим насильством, величезні", - сказала генсек ОБСЄ.

Вона вказала на те, що дуже багато зусиль було спрямовано на підтримку діалогу – на чолі із США, НАТО, ЄС. Країни - учасниці ОБСЄ також запропонували відкинути всі розбіжності з метою просування всеохоплюючого діалогу. А 8 лютого чинний голова ОБСЄ запустив ініціативу Оновленого діалогу ОБСЄ щодо європейської безпеки, яка мала на меті сприяти зміцненню довіри, прозорості та співробітництва.

"У Росії були варіанти. Росія обрала силу. Отже, сьогодні ми переживаємо війну, яка здавалася немислимою в Європі в ХХІ столітті, з критичними наслідками для України, а також для решти регіону ОБСЄ та за його межами", - заявила Шмід.

Також читайте: ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Всі діалоги та переговори робить ЗСУ на фронті, інакше бути не може.
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01.06.2022 15:14
+8
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01.06.2022 15:34
+7
Если бы скинуть режим бульбенфюррера, раиса потеряла бы стратегическое преимущество. Мы бы могли частами сил севера закрыть нашу брешь на других позициях. ну это в идеале, при условии что белоруский быдлоскот опять не начнет бегать с цветами и раззуваться перед тем как залезть на лавочку
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01.06.2022 15:23
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Почекайте,ще Білопусь кинеться в Україну! Недовго лишилося чекати й пропонувати 'діалогі'
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01.06.2022 15:13 Відповісти
Скорей бы уже. Сябры пистов получат очень быстро. А это минус аэродромы и минус нефтебазы. Поможем братскому бяларускому народу скинуть гавно с шеи, а там и Польша впряжется, бо уже война будет на их кордонах.
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01.06.2022 15:17 Відповісти
Сьогодні у Вітєбську доречі горить нафтобаза
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01.06.2022 15:18 Відповісти
Если бы скинуть режим бульбенфюррера, раиса потеряла бы стратегическое преимущество. Мы бы могли частами сил севера закрыть нашу брешь на других позициях. ну это в идеале, при условии что белоруский быдлоскот опять не начнет бегать с цветами и раззуваться перед тем как залезть на лавочку
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01.06.2022 15:23 Відповісти
Всі діалоги та переговори робить ЗСУ на фронті, інакше бути не може.
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01.06.2022 15:14 Відповісти
Как говорил один великий полководец - Мир это большая пороховая бочка - вопрос лишь в том, кто первым подпалит спичку. И если это естественный отбор, то именно мы "украинцы" уничтожим врага.
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01.06.2022 15:15 Відповісти
Ви там або дурні або прикидаєтесь дурними,або....
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01.06.2022 15:15 Відповісти
Просто - Кончені,можна,ще -упороті
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01.06.2022 15:17 Відповісти
ЄС вчить кацапів,як його знищувати Правильнай дарогай идьоте таваристчи...
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01.06.2022 15:16 Відповісти
эти слепые кроты блд, ещё что-то мелят, озабоченцы-волнователи
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01.06.2022 15:29 Відповісти
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01.06.2022 15:34 Відповісти
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01.06.2022 15:39 Відповісти
годы идут, русские чикатилы не меняются
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01.06.2022 16:14 Відповісти
Кацапстан обрав силу у 2014. Але ви довбні 8 років закликали "обидві сторони конфлікту". До речі, як там зі "співробітництвом" у Молдові? Грузії? Ну, там де ОБСЄ також обсєшить усі ці роки. "Це - не провал якоїсь міжнародної організації, нє?
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01.06.2022 15:40 Відповісти
А само ОБСЕ не хочет взять ответственность на себя за 8 лет расписания виски с сепарами ДНР?

меркель , обсе сами ВЗРОСТИЛИ ЭТО ЧУДОВИЩЕ
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01.06.2022 15:53 Відповісти
Интересно посмореть повестку дня этих переговоров. Европа совершенно не понимает екзистенциальную природу этой войны! Геноцид украинцев лежит в ее основе. Россия пришла не оккупировать наши земли, а сделать тут тотальную руину и уничтожить украинцев на их же земле, то есть устроить геноцид целого народа
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01.06.2022 15:55 Відповісти
Та все вони прекрасно розуміють. А що вони можуть зробити? Ну от запропонуйте ваш варіант! Всі ті, хто може силою знищити кацапів, "бояться ескалації" - а насправді, за першим правилом бізнесу, захищають свої інвестиції, яких в рашку вкладено ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу стільки що ви мабудь стільки нулів за все життя не намалюєте. А всі інші надувають щоки... Весь західний світ сподівається на те, що воно якось там само владнається, чи то Україна здасться, чи то в ********** подохне ***** і нове ***** буде більш схильним до діалога.
Аби західна цивілізація була такою, якою ми її уявляли в своїх головах, то просто 24.02.22 в приблизно 10 годин ранку США змішали б точковими ядерними ракетами навпіл з гівном мац-кву, підер і ще десятка два крупних міст парашки, і вже 24.02 в 13:00 був би мир, не гинули би люди, і ми б мали світ щасливих людей... але ж інвестиції. Договори. Капітали. Бізнес...
А ви щось хочете від тих єврочиновників, які получають гранти за то, шо їздять по світу і розказують, що не можна бить ********* лише тому, що він ********
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01.06.2022 16:36 Відповісти
Ця контора - лайно.
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01.06.2022 16:49 Відповісти
Слизняки безмозглые. ПаРаша хочет совок возродить, плевать она хотела на ваши диалоги. Это орда дикарей и варваров, убийц и мародеров, которая понимает только силу. Почему паРаша платит дань крохотной Чечне? Потому что ей там дважды по зубах дали. Как же вам, слизнякам, повезло, что между вами и ордой стоит Украина...
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01.06.2022 16:50 Відповісти
путинские орки угроза всему миру.Это неадикватные твари,изгои
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01.06.2022 17:38 Відповісти
 
 