РФ пропонували діалог, але вона обрала насильство, - генсек ОБСЄ Шмід

Міжнародна спільнота, у тому числі в рамках ОБСЄ, пропонувала Росії різні варіанти діалогу, однак РФ зробила вибір на користь насильства і дій всупереч своїм зобов’язанням і нормам міжнародного права.

Про це заявила генсек ОБСЄ Гельґа Шмід в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Варіанти для продовження діалогу були - у тому числі через ОБСЄ. Проте Росія обрала насильство. Це - не провал якоїсь міжнародної організації, а очевидний вибір однієї країни діяти всупереч своїм зобов’язанням і нормам міжнародного права. Як наслідок, ми стикаємося з викликами, які ще кілька місяців тому були немислимими. Це - виклик не лише для ОБСЄ, а й для більш широкої, багатосторонньої системи відносин", - заявила вона, коментуючи неспроможність ОБСЄ запобігти масштабному вторгненню рф в Україну.

За словами Шмід, вона була шокована, отримавши перші повідомлення про відкритий воєнний напад РФ на Україну:

"Як і мільйони людей в усьому світі, я була шокована. Воєнний напад росії на Україну є абсолютно жахливим. Наслідки для народу України – важкі. І страждання, спричинені цим неспровокованим насильством, величезні", - сказала генсек ОБСЄ.

Вона вказала на те, що дуже багато зусиль було спрямовано на підтримку діалогу – на чолі із США, НАТО, ЄС. Країни - учасниці ОБСЄ також запропонували відкинути всі розбіжності з метою просування всеохоплюючого діалогу. А 8 лютого чинний голова ОБСЄ запустив ініціативу Оновленого діалогу ОБСЄ щодо європейської безпеки, яка мала на меті сприяти зміцненню довіри, прозорості та співробітництва.

"У Росії були варіанти. Росія обрала силу. Отже, сьогодні ми переживаємо війну, яка здавалася немислимою в Європі в ХХІ столітті, з критичними наслідками для України, а також для решти регіону ОБСЄ та за його межами", - заявила Шмід.

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