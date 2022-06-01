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РФ предлагали диалог, но она выбрала насилие, – генсек ОБСЕ Шмид

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шмід

Международное сообщество, в том числе в рамках ОБСЕ, предлагало России разные варианты диалога, однако РФ сделала выбор в пользу насилия и действий вопреки своим обязательствам и нормам международного права.

Об этом заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Варианты для продолжения диалога были – в том числе через ОБСЕ. Однако Россия избрала насилие. Это не провал какой-то международной организации, а очевидный выбор одной страны действовать вопреки своим обязательствам и нормам международного права. Как следствие, мы сталкиваемся с вызовами, еще несколько месяцев назад немыслимыми. Это - вызов не только для ОБСЕ, но и для более широкой, многосторонней системы отношений", - заявила она, комментируя несостоятельность ОБСЕ предотвратить масштабное вторжение России в Украину.

По словам Шмид, она была в шоке, получив первые сообщения об открытом военном нападении РФ на Украину:

"Как и миллионы людей во всем мире, я была шокирована. Военное нападение России на Украину абсолютно ужасно. Последствия для народа Украины – тяжелые. И страдания, вызванные этим неспровоцированным насилием, огромны", - сказала генсек ОБСЕ.

Она отметила, что очень много усилий было направлено на поддержку диалога – во главе с США, НАТО, ЕС. Страны-участницы ОБСЕ также предложили отвергнуть все разногласия с целью продвижения всеобъемлющего диалога. А 8 февраля действующий глава ОБСЕ запустил инициативу Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности, которая имела целью способствовать укреплению доверия, прозрачности и сотрудничества.

"У России были варианты. Россия выбрала силу. Итак, сегодня мы переживаем войну, которая казалась немыслимой в Европе в ХХІ веке, с критическими последствиями для Украины, а также для остального региона ОБСЕ и за его пределами", - заявила Шмид.

Читайте: ФСБ пыталась дискредитировать ОБСЕ: военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию оккупантов
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Топ комментарии
+11
Всі діалоги та переговори робить ЗСУ на фронті, інакше бути не може.
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01.06.2022 15:14
+8
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01.06.2022 15:34
+7
Если бы скинуть режим бульбенфюррера, раиса потеряла бы стратегическое преимущество. Мы бы могли частами сил севера закрыть нашу брешь на других позициях. ну это в идеале, при условии что белоруский быдлоскот опять не начнет бегать с цветами и раззуваться перед тем как залезть на лавочку
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01.06.2022 15:23
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Почекайте,ще Білопусь кинеться в Україну! Недовго лишилося чекати й пропонувати 'діалогі'
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01.06.2022 15:13 Ответить
Скорей бы уже. Сябры пистов получат очень быстро. А это минус аэродромы и минус нефтебазы. Поможем братскому бяларускому народу скинуть гавно с шеи, а там и Польша впряжется, бо уже война будет на их кордонах.
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01.06.2022 15:17 Ответить
Сьогодні у Вітєбську доречі горить нафтобаза
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01.06.2022 15:18 Ответить
Если бы скинуть режим бульбенфюррера, раиса потеряла бы стратегическое преимущество. Мы бы могли частами сил севера закрыть нашу брешь на других позициях. ну это в идеале, при условии что белоруский быдлоскот опять не начнет бегать с цветами и раззуваться перед тем как залезть на лавочку
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01.06.2022 15:23 Ответить
Всі діалоги та переговори робить ЗСУ на фронті, інакше бути не може.
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01.06.2022 15:14 Ответить
Как говорил один великий полководец - Мир это большая пороховая бочка - вопрос лишь в том, кто первым подпалит спичку. И если это естественный отбор, то именно мы "украинцы" уничтожим врага.
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01.06.2022 15:15 Ответить
Ви там або дурні або прикидаєтесь дурними,або....
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01.06.2022 15:15 Ответить
Просто - Кончені,можна,ще -упороті
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01.06.2022 15:17 Ответить
ЄС вчить кацапів,як його знищувати Правильнай дарогай идьоте таваристчи...
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01.06.2022 15:16 Ответить
эти слепые кроты блд, ещё что-то мелят, озабоченцы-волнователи
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01.06.2022 15:29 Ответить
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01.06.2022 15:34 Ответить
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01.06.2022 15:39 Ответить
годы идут, русские чикатилы не меняются
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01.06.2022 16:14 Ответить
Кацапстан обрав силу у 2014. Але ви довбні 8 років закликали "обидві сторони конфлікту". До речі, як там зі "співробітництвом" у Молдові? Грузії? Ну, там де ОБСЄ також обсєшить усі ці роки. "Це - не провал якоїсь міжнародної організації, нє?
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01.06.2022 15:40 Ответить
А само ОБСЕ не хочет взять ответственность на себя за 8 лет расписания виски с сепарами ДНР?

меркель , обсе сами ВЗРОСТИЛИ ЭТО ЧУДОВИЩЕ
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01.06.2022 15:53 Ответить
Интересно посмореть повестку дня этих переговоров. Европа совершенно не понимает екзистенциальную природу этой войны! Геноцид украинцев лежит в ее основе. Россия пришла не оккупировать наши земли, а сделать тут тотальную руину и уничтожить украинцев на их же земле, то есть устроить геноцид целого народа
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01.06.2022 15:55 Ответить
Та все вони прекрасно розуміють. А що вони можуть зробити? Ну от запропонуйте ваш варіант! Всі ті, хто може силою знищити кацапів, "бояться ескалації" - а насправді, за першим правилом бізнесу, захищають свої інвестиції, яких в рашку вкладено ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу стільки що ви мабудь стільки нулів за все життя не намалюєте. А всі інші надувають щоки... Весь західний світ сподівається на те, що воно якось там само владнається, чи то Україна здасться, чи то в ********** подохне ***** і нове ***** буде більш схильним до діалога.
Аби західна цивілізація була такою, якою ми її уявляли в своїх головах, то просто 24.02.22 в приблизно 10 годин ранку США змішали б точковими ядерними ракетами навпіл з гівном мац-кву, підер і ще десятка два крупних міст парашки, і вже 24.02 в 13:00 був би мир, не гинули би люди, і ми б мали світ щасливих людей... але ж інвестиції. Договори. Капітали. Бізнес...
А ви щось хочете від тих єврочиновників, які получають гранти за то, шо їздять по світу і розказують, що не можна бить ********* лише тому, що він ********
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01.06.2022 16:36 Ответить
Ця контора - лайно.
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01.06.2022 16:49 Ответить
Слизняки безмозглые. ПаРаша хочет совок возродить, плевать она хотела на ваши диалоги. Это орда дикарей и варваров, убийц и мародеров, которая понимает только силу. Почему паРаша платит дань крохотной Чечне? Потому что ей там дважды по зубах дали. Как же вам, слизнякам, повезло, что между вами и ордой стоит Украина...
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01.06.2022 16:50 Ответить
путинские орки угроза всему миру.Это неадикватные твари,изгои
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01.06.2022 17:38 Ответить
 
 