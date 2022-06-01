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окупація (5829) школа (1824) вчитель (319) колабораціонізм (940) Шкарлет (329)

Шкарлет - до педагогів: Не співпрацюйте з окупантами. Краще викладати онлайн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

школа

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, коментуючи продовження навчального року окупантами у Маріуполі до 1 вересня задля тотальної русифікації шкіл, заявив, що українські педагоги в окупації не зобов'язані працювати.

Про це Шкарлет сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону 1 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, МОН наприкінці березня розробило алгоритм дій, як працювати педагогам в окупації, який є у всіх департаментів освіти і науки.

"Викладачі не зобов'язані йти на роботу до рашистів, у жодному разі не зобов'язані викладати за їхніми стандартами", – наголошує міністр.

Шкарлет зазначив, що Україна забезпечила педагогів "усіма можливостями викладати за українськими стандартами в онлайн-форматі".

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"У нас є і Всеукраїнська школа онлайн, електронні щоденник і класний журнал, усереднений онлайн-розклад, віртуальні школи, як-от "Атмосферна школа" та "Оптіма". Вони дають можливість будь-якій дитині під'єднатися до занять, а викладачу до їхнього проведення безкоштовно", – зазначив міністр.

Водночас, він запевнив, що жоден український педагог не пішов на співпрацю з окупантом.

"Перше зло – це викладання на мові окупанта, але ще більше зло – це викладання за російськими наративами і стандартами. Там усе пронизано меншовартістю нашої держави. Жоден з наших освітян цього не допустив і не пішов на співпрацю з окупантом, я пишаюсь ними", – наголосив Шкарлет.

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Також глава МОН заявив, що заробітні плати освітянам виплачують у повному обсязі два рази на місяць. Однак, не всім. За його даними, наразі в Україні є 48 територіальних громад (10 тисяч педагогів), які ще не отримали зарплати навіть за квітень.

"Чому це відбувається? Тому що у МОН немає прямого менеджменту до кожної школи. Школами опікуються місцеві органи влади або їхні засновники. Нарахування заробітної плати є, а виплат – немає. Все тому, що наприклад немає (на місці. – Ред.) керівника, що має цифровий підпис або печатку. Він має формувати реєстри для виплати зарплати", – пояснив Шкарлет.

Зараз МОН намагається вирішити це питання з керівниками військових адміністрацій, запевнив міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Сидячи в безопасности все такие грамотные указывать, шо, кому и как надо делать. А ты стань под дуло автомата и я посмотрю, как ты будешь изворачиваться, шоб тебя не убили
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01.06.2022 15:54
+12
А вот и очередной ******* вылез
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01.06.2022 15:53
+10
"Викладачі не зобов'язані йти на роботу до рашистів, у жодному разі не зобов'язані викладати за їхніми стандартами", - наголошує міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3345301

"Рекомендації" плагіатора-міністра до одного місця, якщо у людей на окупованій території не буде вибору.
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01.06.2022 15:58
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А вот и очередной ******* вылез
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01.06.2022 15:53 Відповісти
Сидячи в безопасности все такие грамотные указывать, шо, кому и как надо делать. А ты стань под дуло автомата и я посмотрю, как ты будешь изворачиваться, шоб тебя не убили
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01.06.2022 15:54 Відповісти
Ну....хорош ещё что не предложил учителям коктейли молотова в них кидать сходу....китайские мудрецы (
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01.06.2022 16:17 Відповісти
как то не внятно...
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01.06.2022 15:54 Відповісти
"Викладачі не зобов'язані йти на роботу до рашистів, у жодному разі не зобов'язані викладати за їхніми стандартами", - наголошує міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3345301

"Рекомендації" плагіатора-міністра до одного місця, якщо у людей на окупованій території не буде вибору.
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01.06.2022 15:58 Відповісти
Перше зло- то плагіат.
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01.06.2022 15:59 Відповісти
А тогда в доме не придёт свора орков, которые собственно отлупит и изнасилует и учителей и детей за неповиновение?
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01.06.2022 16:00 Відповісти
Шкарлет-плагіатор, тобі краще виїхати на окуповані території і довести свої рекомендації особисто, дивлячись у вічі вчителям, які там живуть. У мене впевненість у тому, що ти обісрався би, ще на виїзді з Києва.
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01.06.2022 16:23 Відповісти
Шкарлет схоже добряче обкурився. Вчителі в окупації мають змінити професію або стати колаборантами. Іншого не буває. Всі вони відмовившись від евакуації і прийшовши на робочі місця в школи уже погодились служити **********. Тому забудьте про них як "вчителів" - це колаборанти які пропагують "русскій мір" за "30 срібняків" або "за вєлєньєм кацапской душі". Крапка.
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01.06.2022 16:25 Відповісти
Шкарлет зазначив, що Україна забезпечила педагогів "усіма можливостями викладати за українськими стандартами в онлайн-форматі"

30.4.22 Мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів зникли на Херсонщині
01.5.22 Окупанти відключили зв'язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей
01.6.22 Російські окупанти вже понад добу "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі



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01.06.2022 16:26 Відповісти
Міністр-злодій, який має статус завдяки вкраденим науковим трудам, дає поради космічного масштабу тупості. Люди живуть під ризиком втрати життя.
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01.06.2022 16:42 Відповісти
шкарлет має йти за курсом московитського корабля незалежно від того, що він там варнякає.
Вчителям краще прислухатись до свого сумління, ніж до цього мерзотного шахрая!
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01.06.2022 17:10 Відповісти
Пока , Шкарлет , министр, Украина , точно не Европа
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01.06.2022 17:13 Відповісти
 
 