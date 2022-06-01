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Шкарлет – педагогам: Не сотрудничайте с оккупантами. Лучше преподавать онлайн

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

школа

Министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя продолжение учебного года оккупантами в Мариуполе до 1 сентября для тотальной русификации школ, заявил, что украинские педагоги в оккупации не обязаны работать.

Об этом Шкарлет сказал в эфире всеукраинского телемарафона 1 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, МОН в конце марта разработал алгоритм действий, как работать педагогам в оккупации, который есть у всех департаментов образования и науки.

"Преподаватели не обязаны идти на работу к рашистам, ни в коем случае не обязаны преподавать по их стандартам", – отмечает министр.

Шкарлет отметил, что Украина обеспечила педагогов "всеми возможностями преподавать по украинским стандартам в онлайн-формате".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Преподавание на русском, "дипломы" "ДНР" и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу. ФОТОрепортаж

"У нас есть и Всеукраинская школа онлайн, электронные дневник и классный журнал, усредненное онлайн-расписание, виртуальные школы, например "Атмосферная школа" и "Оптима". Они дают возможность любому ребенку подключиться к занятиям, а преподавателю к их проведению бесплатно", – отметил министр.

В то же время он заверил, что ни один украинский педагог не пошел на сотрудничество с оккупантом.

"Первое зло – это преподавание на языке оккупанта, но еще большее зло – это преподавание по российским нарративам и стандартам. Там все пронизано неполноценностью нашего государства. Ни один из наших педагогов этого не допустил и не пошел на сотрудничество с оккупантом, я горжусь ими", – подчеркнул Шкарлет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрушили в Украине 161 образовательное учреждение, еще более 1600 повреждено, - Шкарлет. ФОТО

Также глава МОН заявил, что заработные платы педагогам выплачивают в полном объеме два раза в месяц. Однако не всем. По его данным, сейчас в Украине 48 территориальных громад (10 тысяч педагогов), которые еще не получили зарплаты даже за апрель.

"Почему это происходит? Потому что у МОН нет прямого менеджмента в каждую школу. Школами занимаются местные органы власти или их учредители. Начисление заработной платы есть, а выплат – нет. Все потому, что например нет (на месте. – Ред.) руководителя, имеющего цифровую подпись или печать. Он должен формировать реестры для выплаты зарплаты", – пояснил Шкарлет.

Сейчас МОН пытается решить этот вопрос с руководителями военных администраций, заверил министр.
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Топ комментарии
+15
Сидячи в безопасности все такие грамотные указывать, шо, кому и как надо делать. А ты стань под дуло автомата и я посмотрю, как ты будешь изворачиваться, шоб тебя не убили
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01.06.2022 15:54
+12
А вот и очередной ******* вылез
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01.06.2022 15:53
+10
"Викладачі не зобов'язані йти на роботу до рашистів, у жодному разі не зобов'язані викладати за їхніми стандартами", - наголошує міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3345301

"Рекомендації" плагіатора-міністра до одного місця, якщо у людей на окупованій території не буде вибору.
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01.06.2022 15:58
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Правила форума Совет форумчан
А вот и очередной ******* вылез
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01.06.2022 15:53 Ответить
Сидячи в безопасности все такие грамотные указывать, шо, кому и как надо делать. А ты стань под дуло автомата и я посмотрю, как ты будешь изворачиваться, шоб тебя не убили
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01.06.2022 15:54 Ответить
Ну....хорош ещё что не предложил учителям коктейли молотова в них кидать сходу....китайские мудрецы (
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01.06.2022 16:17 Ответить
как то не внятно...
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01.06.2022 15:54 Ответить
"Викладачі не зобов'язані йти на роботу до рашистів, у жодному разі не зобов'язані викладати за їхніми стандартами", - наголошує міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3345301

"Рекомендації" плагіатора-міністра до одного місця, якщо у людей на окупованій території не буде вибору.
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01.06.2022 15:58 Ответить
Перше зло- то плагіат.
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01.06.2022 15:59 Ответить
А тогда в доме не придёт свора орков, которые собственно отлупит и изнасилует и учителей и детей за неповиновение?
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01.06.2022 16:00 Ответить
Шкарлет-плагіатор, тобі краще виїхати на окуповані території і довести свої рекомендації особисто, дивлячись у вічі вчителям, які там живуть. У мене впевненість у тому, що ти обісрався би, ще на виїзді з Києва.
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01.06.2022 16:23 Ответить
Шкарлет схоже добряче обкурився. Вчителі в окупації мають змінити професію або стати колаборантами. Іншого не буває. Всі вони відмовившись від евакуації і прийшовши на робочі місця в школи уже погодились служити **********. Тому забудьте про них як "вчителів" - це колаборанти які пропагують "русскій мір" за "30 срібняків" або "за вєлєньєм кацапской душі". Крапка.
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01.06.2022 16:25 Ответить
Шкарлет зазначив, що Україна забезпечила педагогів "усіма можливостями викладати за українськими стандартами в онлайн-форматі"

30.4.22 Мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів зникли на Херсонщині
01.5.22 Окупанти відключили зв'язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей
01.6.22 Російські окупанти вже понад добу "глушать" мобільний зв'язок та інтернет у Мелітополі



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01.06.2022 16:26 Ответить
Міністр-злодій, який має статус завдяки вкраденим науковим трудам, дає поради космічного масштабу тупості. Люди живуть під ризиком втрати життя.
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01.06.2022 16:42 Ответить
шкарлет має йти за курсом московитського корабля незалежно від того, що він там варнякає.
Вчителям краще прислухатись до свого сумління, ніж до цього мерзотного шахрая!
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01.06.2022 17:10 Ответить
Пока , Шкарлет , министр, Украина , точно не Европа
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01.06.2022 17:13 Ответить
 
 