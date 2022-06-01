Шостий пакет санкцій має небезпечний прецедент, - Кулеба
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Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має виняток для окремих країн, що є небезпечним прецедентом.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У цьому рішенні є позитив і є небезпечний прецедент. Позитив у тому, що все-таки дотиснули, тому що дуже важко народжувалося це нафтове ембарго… Небезпечний прецедент у тому, що було знайдено рішення, яке по суті створило окремий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба", - сказав Кулеба.
Кулеба зауважив, що прийняття пакета було затримано через тиск Угорщини, яка буде отримувати нафту разом із Чехією та Словаччиною.
"Небезпека в тому, що тепер, обговорюючи будь-які санкції, створено прецедент, коли в якихось країнах створюється окремий режим. Немає стовідсоткової єдності, є певна така гнучка єдність", - застеріг глава МЗС.
Водночас міністр оцінив виняток у шостому пакеті як вартий того, тому що загалом 90% нафтри з рф потрапить під ембарго.
"Дійсно шостий пакет є потужним, дві гірчинки у цій історії – це час, який це зайняло, і ось цей прецедент створення окремого режиму для деяких країн", - підсумував глава української дипломатії.
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Чи допоможе Україні перекритий нафтогін, якщо з параші почнуть знімати санкції, а ЄС припинить надавати нам допомогу!
то что ты написал - полная ахинея. (хотя я понимаю что пропаганда кремля и тебе платят денежку, но все-таки, не поленюсь разъяснить что ты несешь полный бред)
1. "Это когда нефть и газ остаются в рашке и достаются ей за бесплатно"
То есть по твоей убогой логике когда газ и нефть покупает Европа за миллиарды долларов - это плохо, а так теперь бесплатно остается на роzzии???? ахахаха ты сам понимаешь какой маразм ты выдал? Это всё равно что ты весь год закупал удобрения, вскапывал землю, полол сорняки, закупал трактора, платил зарплаты персоналу, аренду за землю, топливо и тд. вырастил помидоров несколько сотен тонн, а потом не смог их никому продать ахаххаа и такой заявляешь - ну и отлично, теперь мне помидоры за бесплатно достались )))) ору с твоей методички, малыш
2. "В россии десятки лет мечтали соскочить с нефтяной иглы, и вот оно само собой всё получилось. Заводы работают в три смены, экономика растёт, рубль дорожает, да при этом ещё и Европу не по детски колбасит из-за новых тарифов из-за закрытия некоторых отраслей промышленности, из-за снижения уровня жизни, из-за потери конкурентоспособности Европейских товаров"
Кто мечтал, алё? ))) Кремль только то и делал что сидел на нефтегазовой игле и продолжает это делать. Он надеялся что нефтедоллары будут вечными, а на народ начхать. Главное ментов побольше, гайки потуже. Остальные отрасли не развивались от слова СОВСЕМ. Да и не могли они развиваться, и не могут. И не потому что газовая или нефтяная игла, а потому что при такой системе управления как на рашке - ничего кроме коррупции и сраколизов путина развиваться не может. При таких ресурсах которые есть на территории готовящейся к распаду расеи - россияне должны были бы жить как в Дубаи. Но в реальности - деревянные параши, нет дорог, огромная смертность, херовая медицина, ни своих станков, ни своих автомобилей, нихрена не производится и не развивается. Очевидно же почему) и Европа тут явно ни при чем) Вернее даже скажем так - если бы не Европа то даже и того что есть не было бы на рассее. Как видим даже Жигули сами не способны воспроизвести.
3. "Лучше бы давали рашке зелёные бумажки и финансировали Украину, чем выплачивали своим гражданам пособия по безработице. Так мне видится обстановка. В чём я не прав?"
Ты никак, кацапчик, не можешь понять, что давать роzzии что либо кроме ******** теперь считается зашкварным в мире. После того что путлер и его армия орков устроила на территории Украины - вести дела с рашкой это все равно что вести дела с педофилом и насильником. Это замарать свою репутацию и бизнес на всю жизнь.
Плюс все же понимают, что давая зеленые бумажки рашке - ты поддерживаешь финансирование её орков, вооружения и агрессию. Кто в здравом уме будет это делать?
Даже Китай, который позиционирует себя противником США, не хочет и не будет марать свои руки об это. Ты. будучи кацапчиком, переоцениваешь значение рассии в мировой экономике. Просто посмотри на цифры, и ты поймешь, что если завтра рассея исчезнет полностью, ничего страшного в Мире не произойдет. Только станет спокойнее и приятнее вести дела. Так что ты не прав абсолютно во всём.
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Реєстрація:31.05.2022
Время , не кормите кацапского троля под прокси. У него оказывается в россии растет экономика.
гроші путлєр капут працюють...до осіні... поки що...