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Шостий пакет санкцій має небезпечний прецедент, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має виняток для окремих країн, що є небезпечним прецедентом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому рішенні є позитив і є небезпечний прецедент. Позитив у тому, що все-таки дотиснули, тому що дуже важко народжувалося це нафтове ембарго… Небезпечний прецедент у тому, що було знайдено рішення, яке по суті створило окремий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба", - сказав Кулеба.

Кулеба зауважив, що прийняття пакета було затримано через тиск Угорщини, яка буде отримувати нафту разом із Чехією та Словаччиною.

"Небезпека в тому, що тепер, обговорюючи будь-які санкції, створено прецедент, коли в якихось країнах створюється окремий режим. Немає стовідсоткової єдності, є певна така гнучка єдність", - застеріг глава МЗС.

Водночас міністр оцінив виняток у шостому пакеті як вартий того, тому що загалом 90% нафтри з рф потрапить під ембарго.

"Дійсно шостий пакет є потужним, дві гірчинки у цій історії – це час, який це зайняло, і ось цей прецедент створення окремого режиму для деяких країн", - підсумував глава української дипломатії.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
А у Заходу крани від фінансової допомоги нам, тому ми маємо «чемно» себе вести.
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01.06.2022 22:44
+14
Кулеба, не забувай через кого ця "Дружба" проходить, всі краники то у нас
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01.06.2022 22:40
+11
Ну так скажи венграм что они не дают права на провоз оружия через их терреторию ( ну это их право ), а Украина не дает возможности агрессору зарабатывать деньги на оружие , а посему кердык нефтепроводу.
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01.06.2022 22:44
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Кулеба, не забувай через кого ця "Дружба" проходить, всі краники то у нас
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01.06.2022 22:40 Відповісти
А у Заходу крани від фінансової допомоги нам, тому ми маємо «чемно» себе вести.
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01.06.2022 22:44 Відповісти
Закрытие этих ковриков для Украины не вариант, мы же не россияне, несмотря ни на что, мы позиционируем себя как цивилизацию и надёжного партнёра, как бы тяжело это нам не давалось.
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01.06.2022 22:47 Відповісти
Ніхто не каже закривати. Просто щось трапитися може, війна все ж таки...
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01.06.2022 22:55 Відповісти
саме так і до кожного метра нафтопроводу який має тис.км охорону не поставити...
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01.06.2022 22:47 Відповісти
ужас
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Ти точно знаєш, що то Порох тобі насрав в штани ?
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01.06.2022 23:00 Відповісти
..разом сиділи? Теж підривав кримські опори?
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01.06.2022 23:19 Відповісти
..давай шановний... щоб своїми свідченнями добити віру в Пороха..виклади сюди хоч один документ твого затримання! Ну такі історичні документи людина завжди збереже! Це дійсно буде резонанс! І Геращенко можна придавити. Таке дійсно повинно бути винесенно до спільноти! Сфотографуйте кілька документів.. і сюди! Дуже просто. Тільки не сховайтеся за мовчанкою..чи відмовою. Це серьознійше звинувачення ворожих дій Геращенко. ЧЕкаємо! З Повагою до Вас... як потерпівшого безневинно.
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01.06.2022 23:18 Відповісти
Підрив ращ.ракетою з підпалом 'сонцєпьоком', ай,я,яй. Відеонагляб забули постааити
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01.06.2022 23:55 Відповісти
это неправда, через Украину проходит только небольшой кусок
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01.06.2022 22:54 Відповісти
То,й що нафта гарно палає
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01.06.2022 23:56 Відповісти
можна нах і вимкнути..
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01.06.2022 22:55 Відповісти
Не забувайте, звідки гроші в Україну йдуть та озброєння!
Чи допоможе Україні перекритий нафтогін, якщо з параші почнуть знімати санкції, а ЄС припинить надавати нам допомогу!
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01.06.2022 22:58 Відповісти
Не,від мудярів. Мова про мудярську гілку
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01.06.2022 23:57 Відповісти
все животные равны, но некоторые равнее....
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01.06.2022 22:44 Відповісти
Ну так скажи венграм что они не дают права на провоз оружия через их терреторию ( ну это их право ), а Украина не дает возможности агрессору зарабатывать деньги на оружие , а посему кердык нефтепроводу.
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01.06.2022 22:44 Відповісти
Потрібно "правило буравчика" до цієї гілки нафтопроводу застосувати))
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01.06.2022 22:45 Відповісти
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Угорська влада спить і бачить як відкусити кусок від України, тому і ставить дрючки в колесо, про це треба памятати. Це дуже не надійний сусід
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01.06.2022 22:47 Відповісти
Та на*піть же ту дружбу в районі Барановичів з Нептуна, нехай так і буде.
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01.06.2022 22:47 Відповісти
Знову непотрібний піз.. від Кулеби, ну перекрий Словакам і Чехам нафту, а потім ще раз попроси зброю, як ті зелені дебіли дістали своєю тупістю.
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01.06.2022 22:47 Відповісти
УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ 34 min 1:0 !!! Футбол смотреть: yandex --> "ШОТЛАНДИЯ - УКРАИНА"
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01.06.2022 22:51 Відповісти
Який ще Яндекс???
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01.06.2022 22:52 Відповісти
2:0 https://sport24.ru/news/football/2022-06-01-shotlandiya-ukraina-smotret-onlayn-ukraina-shotlandiya-pryamaya-translyatsiya-shotlandiya-ukraina-pryamoy-efir-ukraina-shotlandiya-gde-smotret-ukraina-shotlandiya-onlayn
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01.06.2022 22:54 Відповісти
.ru накуя тут, дебіле?
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01.06.2022 22:55 Відповісти
В Україні, нажаль, не транслюють цей матч!
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01.06.2022 23:09 Відповісти
Начался второй тайм.
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01.06.2022 22:52 Відповісти
Який ще, в сраку, yandex, йолопе?
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01.06.2022 22:54 Відповісти
хоче дивитися, то нехай..
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01.06.2022 22:56 Відповісти
Нехай кацапа в дупу поцілує, як він так хоче.
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01.06.2022 23:00 Відповісти
Нормальные люди яндексом не пользуются - это чисто для рашистов.
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01.06.2022 23:04 Відповісти
В Україні, нажаль, не транслюють цей матч!
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01.06.2022 23:17 Відповісти
они нам поддаются))
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01.06.2022 23:01 Відповісти
В Україні, нажаль, не транслюють цей матч!
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01.06.2022 23:19 Відповісти
Досить вже цього Кулеби, давайте Вечірнього балабола.
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01.06.2022 22:59 Відповісти
Да може вже хтось зателефонував з іноземних політиків, так заткнулося і мовчатиме з тиждень…
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01.06.2022 23:03 Відповісти
мадяры ******* , мы вам запомним на 100 лет вперед суки
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01.06.2022 22:59 Відповісти
УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ 54 min 2:0 !!!
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01.06.2022 23:01 Відповісти
Орбан *****)
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01.06.2022 23:16 Відповісти
УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ 78 min 2:1 !!!
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01.06.2022 23:24 Відповісти
УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ 3:1 !!! Україна перемогла. Слава УкраїнІ !!!!!
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01.06.2022 23:40 Відповісти
Мудяри завше скотокацапи. Бридкі якісь,суцільна гидота
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01.06.2022 23:59 Відповісти
Одно из двух, или мир сошел с ума или я. Мне кажется, что когда Европе хорошо, то и Украине неплохо. При благоприятных условиях, Западный мир может оказывать Украине материальную и военную помощь. Когда Запад процветает, когда растёт его ВВП, его граждане сыты одеты обуты, цены на товары доступны и не растут, то это и для Украины лучше чем когда инфляция, безработица, социальная напряженность. С другой стороны, когда в Европе и Америке стагнация, то Си Дзиньпин, улыбается во сне. Ему хочется стать мировым лидером и его мечты сбываются. А, что такое нефтяное и газовое эмбарго? Это когда нефть и газ остаются в рашке и достаются ей за бесплатно. Это значит, что сырьевые и энергозатратные отрасли развиваются в россии в китае в индии, а не в европе. Где будут выгодные условия для производства дешевых удобрений, ГСМ, товаров нефтехимии, металлургической промышленности, продуктов питания? Наверняка не там, где нефть и газ в бочках из-за океана везут. Что то тут не так. В россии десятки лет мечтали соскочить с нефтяной иглы, и вот оно само собой всё получилось. Заводы работают в три смены, экономика растёт, рубль дорожает, да при этом ещё и Европу не по детски колбасит из-за новых тарифов из-за закрытия некоторых отраслей промышленности, из-за снижения уровня жизни, из-за потери конкурентоспособности Европейских товаров. Лучше бы давали рашке зелёные бумажки и финансировали Украину, чем выплачивали своим гражданам пособия по безработице. Так мне видится обстановка. В чём я не прав?
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02.06.2022 00:24 Відповісти
kolodko ivan Все діло в тому, що захід зробив вибір.Він добре розумів, що деякий час будуть труднощі з енергоносіями, та прийдеться перебудовувати нафтову промисловість.Але захід вирішив покінчити з кацапією раз і назавжди. Розумні люди все зрозуміли та втекли з кацапії, а з дурними можна зробити тільки дурне.
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02.06.2022 00:41 Відповісти
Сегодня Детройт похож на Мариуполь, потому, что Штаты в своё время вывели свою промышленность в Китай и другие страны Азии. Китай благодаря этому, стал самостоятельным, по настоящему независимым государством, и скоро станет первым в мире по промышленному производству. Теперь он не нуждается в долларах и юань становится обеспеченной товарами, международной торговой денежной единицей. Ну и что в этом хорошего? Штаты потеряли очередной рычаг влияния в виде своего печатного станка. Сейчас такой же подарок делают россии. Рубль уже дороже чем был до санкций, страна напряглась у станков и доменных печей. Под Питером только один известный мне завод приступил к производству минеральных удобрений мощностью два миллиона тонн в год. Пенопропилен, поликарбонат, и прочую синтетику стали свою делать из своей нефти и газа, а не покупать за рубежом в виде труб, теплиц, кабелей, шин, зонтиков, плинтусов и шпингалетов. Разумные люди не втиклы из кацапии, а переобулись на лету, переоформив свои предприятия под российскую юрисдикцию. Это всё реальные факты. Надо только включить своё критическое мышление, что бы понять нелепость такой политики. Это как в той сказке про кролика, "братец лис, делай со мной, что угодно, только не бросай меня в кусты"
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02.06.2022 06:13 Відповісти
ахаха а ты знатный экономист я смотрю, кацапчик)

то что ты написал - полная ахинея. (хотя я понимаю что пропаганда кремля и тебе платят денежку, но все-таки, не поленюсь разъяснить что ты несешь полный бред)

1. "Это когда нефть и газ остаются в рашке и достаются ей за бесплатно"

То есть по твоей убогой логике когда газ и нефть покупает Европа за миллиарды долларов - это плохо, а так теперь бесплатно остается на роzzии???? ахахаха ты сам понимаешь какой маразм ты выдал? Это всё равно что ты весь год закупал удобрения, вскапывал землю, полол сорняки, закупал трактора, платил зарплаты персоналу, аренду за землю, топливо и тд. вырастил помидоров несколько сотен тонн, а потом не смог их никому продать ахаххаа и такой заявляешь - ну и отлично, теперь мне помидоры за бесплатно достались )))) ору с твоей методички, малыш

2. "В россии десятки лет мечтали соскочить с нефтяной иглы, и вот оно само собой всё получилось. Заводы работают в три смены, экономика растёт, рубль дорожает, да при этом ещё и Европу не по детски колбасит из-за новых тарифов из-за закрытия некоторых отраслей промышленности, из-за снижения уровня жизни, из-за потери конкурентоспособности Европейских товаров"

Кто мечтал, алё? ))) Кремль только то и делал что сидел на нефтегазовой игле и продолжает это делать. Он надеялся что нефтедоллары будут вечными, а на народ начхать. Главное ментов побольше, гайки потуже. Остальные отрасли не развивались от слова СОВСЕМ. Да и не могли они развиваться, и не могут. И не потому что газовая или нефтяная игла, а потому что при такой системе управления как на рашке - ничего кроме коррупции и сраколизов путина развиваться не может. При таких ресурсах которые есть на территории готовящейся к распаду расеи - россияне должны были бы жить как в Дубаи. Но в реальности - деревянные параши, нет дорог, огромная смертность, херовая медицина, ни своих станков, ни своих автомобилей, нихрена не производится и не развивается. Очевидно же почему) и Европа тут явно ни при чем) Вернее даже скажем так - если бы не Европа то даже и того что есть не было бы на рассее. Как видим даже Жигули сами не способны воспроизвести.

3. "Лучше бы давали рашке зелёные бумажки и финансировали Украину, чем выплачивали своим гражданам пособия по безработице. Так мне видится обстановка. В чём я не прав?"

Ты никак, кацапчик, не можешь понять, что давать роzzии что либо кроме ******** теперь считается зашкварным в мире. После того что путлер и его армия орков устроила на территории Украины - вести дела с рашкой это все равно что вести дела с педофилом и насильником. Это замарать свою репутацию и бизнес на всю жизнь.

Плюс все же понимают, что давая зеленые бумажки рашке - ты поддерживаешь финансирование её орков, вооружения и агрессию. Кто в здравом уме будет это делать?

Даже Китай, который позиционирует себя противником США, не хочет и не будет марать свои руки об это. Ты. будучи кацапчиком, переоцениваешь значение рассии в мировой экономике. Просто посмотри на цифры, и ты поймешь, что если завтра рассея исчезнет полностью, ничего страшного в Мире не произойдет. Только станет спокойнее и приятнее вести дела. Так что ты не прав абсолютно во всём.
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03.06.2022 00:54 Відповісти
Kolodko Ivan

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Реєстрація:31.05.2022

Время , не кормите кацапского троля под прокси. У него оказывается в россии растет экономика.
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02.06.2022 06:25 Відповісти
А, что же тогда там растёт, если гривна уже по два рубля? Разве падение всех мировых валют по отношению к рублю, никак не связаны с ростом экономики. Курсы франков, крон, рупий, тугриков, долларов, юаней и евро, не индикатор роста? Глупо прятаться в информационном коконе. Возьми и опровергни! Я буду рад узнать что то новое в этой жизни. Что это за собачий аргумент, дата реестрации?
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02.06.2022 08:58 Відповісти
Хорошая попытка кацапчег, путь тебе в фарватере российского военного корабля )))
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02.06.2022 08:22 Відповісти
ТАК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРОИЗОЙТИ МОЖЕТ ВСЁ ЧТО УГОДНО !)
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02.06.2022 02:29 Відповісти
От-от, і я про те ж...та і Зеркаль так прозоро натякнула цьому мадярському уйобку.
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02.06.2022 05:41 Відповісти
Франція Італія Угорщина та Німеччина проти вступу України в НАТО та ЄС...
гроші путлєр капут працюють...до осіні... поки що...
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02.06.2022 07:57 Відповісти
 
 