Шостий пакет санкцій має небезпечний прецедент, - Кулеба

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має виняток для окремих країн, що є небезпечним прецедентом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому рішенні є позитив і є небезпечний прецедент. Позитив у тому, що все-таки дотиснули, тому що дуже важко народжувалося це нафтове ембарго… Небезпечний прецедент у тому, що було знайдено рішення, яке по суті створило окремий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба", - сказав Кулеба.

Кулеба зауважив, що прийняття пакета було затримано через тиск Угорщини, яка буде отримувати нафту разом із Чехією та Словаччиною.

"Небезпека в тому, що тепер, обговорюючи будь-які санкції, створено прецедент, коли в якихось країнах створюється окремий режим. Немає стовідсоткової єдності, є певна така гнучка єдність", - застеріг глава МЗС.

Водночас міністр оцінив виняток у шостому пакеті як вартий того, тому що загалом 90% нафтри з рф потрапить під ембарго.

"Дійсно шостий пакет є потужним, дві гірчинки у цій історії – це час, який це зайняло, і ось цей прецедент створення окремого режиму для деяких країн", - підсумував глава української дипломатії.

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