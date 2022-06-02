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Росія прагне винищити населення Донбасу, - глава МЗС Німеччини Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Масовані обстріли, які Росія веде на сході України, мають на меті повністю знищити супротив та загалом цивілізацію на Донбасі.

Про це під час виступу у парламенті заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Спершу - ракети, потім - артилерія, згодом - авіація, а після цього, коли все зрівняно з землею, заїжджають танки. Це - нова хвиля руйнувань. Це значить, що це також стратегія депопуляції, винищення цивілізації на Донбасі", - сказала Бербок.

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Вона також розкритикувала заклики опозиційних партій домагатися дипломатичного вирішення шляхом перемовин із Путіним.

"Ми пересвідчилися у сусідніх з Україною країнах, що припинення насильства не означає автоматично свободу, а швидше, навпаки", - зазначила міністр.
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Топ коментарі
+16
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02.06.2022 00:45
+10
завдяки політиці макрєлі, німці мало не залишилися без армії і зброї, і де питається дивився їх офігенно-разофігенський фіскальний апарат - це, курва її мати, корупція чистої води і небачених розмірів. Можливо до німців нарешті доходить, що як би Україна програла, вони були б одразу після Польші. І стара дружба не допомогла би. У нас тут теж багато хто з русскіми дружбу водив, мед-пиво пив і що? Не допомогло.
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02.06.2022 00:47
+7
Габек по сути вытащил на себе нефтяное эмбарго, и газ сократил. Но они с Анналеной в одной команде.
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02.06.2022 00:51
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Невже бюргерам доходить що треба їпашить а не домовлятись.
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02.06.2022 00:39 Відповісти
У наших зелёных такое понимание давно - три четверти их избирателей поддерживет поставки Украине оружия и энергетические эмбарго.
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02.06.2022 00:41 Відповісти
завдяки політиці макрєлі, німці мало не залишилися без армії і зброї, і де питається дивився їх офігенно-разофігенський фіскальний апарат - це, курва її мати, корупція чистої води і небачених розмірів. Можливо до німців нарешті доходить, що як би Україна програла, вони були б одразу після Польші. І стара дружба не допомогла би. У нас тут теж багато хто з русскіми дружбу водив, мед-пиво пив і що? Не допомогло.
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02.06.2022 00:47 Відповісти
У нас тут была история, когда несколько "интеллектуалов" во главе с отъявленной феминисткой написали открытое письмо в стиле: "Давайте не будем помогать Украине, чтобы уменьшить число жертв и избежать третьей мировой". Через пару дней другая группа написала открытое письмо в стиле: "Если мы сейчас не поможем Украине победить - вот тогда точно третья мировая".
Германия очень неоднородна.
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02.06.2022 00:55 Відповісти
агентура упц мп-фсб зустрічає асвабадітєлєй

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02.06.2022 00:42 Відповісти
Дочекалася!
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02.06.2022 10:55 Відповісти
И где оружие для Украины , Бербок ?
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02.06.2022 00:42 Відповісти
фрекен Бок
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02.06.2022 00:57 Відповісти
в очередной раз "руцкiй мiр" уничтожает Украину, не только Донбасс. выбор у нас небогатый.
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02.06.2022 00:43 Відповісти
Анналену залишити, а решту уряду до фрау Меркель.
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02.06.2022 00:43 Відповісти
Габек по сути вытащил на себе нефтяное эмбарго, и газ сократил. Но они с Анналеной в одной команде.
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02.06.2022 00:51 Відповісти
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02.06.2022 00:45 Відповісти
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02.06.2022 00:47 Відповісти
безмозгла передає з передової
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02.06.2022 00:48 Відповісти
эммм... мы тут что в цифры играем? той втик, а той не втик... сюр какой-то. это точно риторика правящей партии?
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02.06.2022 01:12 Відповісти
Те що каже безмозгла, треба сприймати з точністю до навпаки.
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02.06.2022 04:56 Відповісти
Тому, через півтора роки пришліть нам два танки
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02.06.2022 00:51 Відповісти
Як правильно приготувати країну до війни
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02.06.2022 01:14 Відповісти
вот-вот! расеяне посмотрели на это шоу и поняли: сейчас или никогда!
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02.06.2022 01:15 Відповісти
73%, особенно жители Мариуполя, голосовавшие за Зеленского, вы хотя бы теперь осознали, что своим выбором клоуна на должность президента Украины практически выслали путлеру приглашение начать эту войну?
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02.06.2022 01:49 Відповісти
Ну-ну, боневтік вже майже злив Луганську, Херсонську та Запорізьку області і процес зливання триває.
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02.06.2022 05:00 Відповісти
Слил так, что Марик был цел и не под окупантами. Ну, ты и чмо
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02.06.2022 06:30 Відповісти
Взагалі я не здивуюся, якщо в пливе що гроші з параші на розбудову руського міра в Україні брав не так медведчук, а коломойський.
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02.06.2022 10:59 Відповісти
С "добрым",как говорится,утром
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02.06.2022 01:31 Відповісти
так донбасс хотел камней с неба. уничтожают своих7
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02.06.2022 08:02 Відповісти
Вони прагнуть знищити цивілізацію в усьому світі і запровадити свій "рюцкіймір".
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02.06.2022 11:49 Відповісти
 
 