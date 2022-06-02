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Через ракетний удар по Львівщині 13 потягів затримуються

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрзалізниця

У результаті обстрілу залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримується низка потягів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram УЗ.

Мова йде про наступні поїзди:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
№ 18 Львів — Харків
№ 37 Ужгород — Одеса
№ 13 Київ — Солотвино
№ 45 Ужгород — Харків
№ 96 Рахів — Київ
№ 95 Київ — Рахів
№ 1 Івано-Франківськ — Харків
№ 43 Івано-Франківськ — Київ
№ 14 Солотвино — Київ
№ 38 Одеса — Ужгород
№ 25 Рахів — Одеса
№ 29 Київ — Ужгород

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Також повідомляється, що сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
№ 6155 Львів — Лавочне
№ 6187 Львів — Мукачево
№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", - підкреслюють в "Укрзалізниці".
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Топ коментарі
+18
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02.06.2022 09:13
+7
Питання в іншому, а для кого цей допис про затримку конкретних 13 поїздів? Для ворога, а може ще б дали дані станцій де вони у почекальні? Люди добрі, та війна ж. Москалі били для того, щоб припинити залізничне сполучення із Закарпаттям, яке межує із 4-а країнами Євросоюзу Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. Там все це добре знають, а тут ще їм дають 13 номерів поїздів, заходь в ГУГЛ, дивись відправки і будеш знати це скупчення. Москалі не такі дурні як їх нам показують арестовичі з геращенками. Не дай Боже ворог задумав ще ударити... Пора цензору таки ставити цензуру що можна публікувати , а що ні. Бо з такими "контролерами" можна все згубити і знищити.
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02.06.2022 09:39
+4
Головне що ситуація повністю "контрольована" - жодної ракети яка пролетіла 1000!!! кілометрів не збили інакше вже б хвалились але ситуація "контрольована"!!!
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02.06.2022 09:13
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От суки. Знову на святе замахнулись.
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02.06.2022 09:11 Відповісти
Де український проект,,ГРІМ,, дальність польоту у деяких модифікацій від 700 до 2000 км? На запуск виготовлення потрібно було три роки тому 200 000 000 долл США. Чому Зе та Єрмак із ,,Слугами народу , проект зарізали? На угодуПутіну?
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02.06.2022 12:10 Відповісти
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02.06.2022 09:13 Відповісти
Головне що ситуація повністю "контрольована" - жодної ракети яка пролетіла 1000!!! кілометрів не збили інакше вже б хвалились але ситуація "контрольована"!!!
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02.06.2022 09:13 Відповісти
Тобі хтось щось винен?
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02.06.2022 09:46 Відповісти
Питання в іншому, а для кого цей допис про затримку конкретних 13 поїздів? Для ворога, а може ще б дали дані станцій де вони у почекальні? Люди добрі, та війна ж. Москалі били для того, щоб припинити залізничне сполучення із Закарпаттям, яке межує із 4-а країнами Євросоюзу Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. Там все це добре знають, а тут ще їм дають 13 номерів поїздів, заходь в ГУГЛ, дивись відправки і будеш знати це скупчення. Москалі не такі дурні як їх нам показують арестовичі з геращенками. Не дай Боже ворог задумав ще ударити... Пора цензору таки ставити цензуру що можна публікувати , а що ні. Бо з такими "контролерами" можна все згубити і знищити.
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02.06.2022 09:39 Відповісти
Україна має достатньо ракет, аби потопити весь Чорноморський флот РФ - речник Одеської ОВА,де відповідь кацапам, що заборонив ЗЕпрезедент?
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02.06.2022 09:54 Відповісти
Ракети е......Але вони новенькi та ще в упаковцi.....i ïx жалко.....
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02.06.2022 10:02 Відповісти
Мати і використовувати - це різні речі.
Ми маємо президенті і що з того?
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02.06.2022 10:57 Відповісти
Ненавиджу кацапську сволоту!
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02.06.2022 10:08 Відповісти
Стрий -це головний вузол не тільки ЗД а і автошляхів..Це як Рим--всі дороги йдуть через Стрий
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02.06.2022 10:58 Відповісти
Удар нанесён по тоннелю? Тогда писец.
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02.06.2022 11:34 Відповісти
На картах ГШ МО РФ часів СССР нового тонелю не має а старим не користуються
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02.06.2022 12:13 Відповісти
Де симетричні удари по росії??? Зайти в якусь деревню захопити там царьків і місцеву владу та стратити якщо не згідні оголосити народну республіку щоб ми могли заявити що ці області росії є проукраїнськими.
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02.06.2022 11:44 Відповісти
І так що разу, тільки посилку поставлять, одразу під ноги стріляють. Цікаво чим стрільнули, що, я навіть не чув.
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02.06.2022 13:51 Відповісти
 
 