Через ракетний удар по Львівщині 13 потягів затримуються

У результаті обстрілу залізничної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримується низка потягів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram УЗ.

Мова йде про наступні поїзди:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від ракетного удару росіян уражена залізнична інфраструктура. Бескидський тунель не постраждав, - Укрзалізниця

Також повідомляється, що сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками", - підкреслюють в "Укрзалізниці".