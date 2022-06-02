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Из-за ракетного удара по Львовщине 13 поездов задерживаются

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укрзалізниця

В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram УЗ.

Речь идет о следующих поездах:

№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье
№ 18 Львов - Харьков
№ 37 Ужгород - Одесса
№ 13 Киев - Солотвино
№ 45 Ужгород - Харьков
№ 96 Рахов - Киев
№ 95 Киев - Рахов
№ 1 Ивано-Франковск — Харьков
№ 43 Ивано-Франковск - Киев
№ 14 Солотвино — Киев
№ 38 Одесса - Ужгород
№ 25 Рахов - Одесса
№ 29 Киев - Ужгород

Читайте на "Цензор.НЕТ": От ракетного удара россиян поражена железнодорожная инфраструктура. Бескидский тоннель не пострадал, - Укрзалізниця

Также сообщается, что сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
№ 6155 Львов - Лавочное
№ 6187 Львов - Мукачево
№ 6189 Львов - Лавочное - Чоп (в обратном направлении - до ст. Лавочное)

Кроме того, поезд №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железная дорога с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками", - подчеркивают в "Укрзализныце".
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Топ комментарии
+18
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02.06.2022 09:13
+7
Питання в іншому, а для кого цей допис про затримку конкретних 13 поїздів? Для ворога, а може ще б дали дані станцій де вони у почекальні? Люди добрі, та війна ж. Москалі били для того, щоб припинити залізничне сполучення із Закарпаттям, яке межує із 4-а країнами Євросоюзу Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. Там все це добре знають, а тут ще їм дають 13 номерів поїздів, заходь в ГУГЛ, дивись відправки і будеш знати це скупчення. Москалі не такі дурні як їх нам показують арестовичі з геращенками. Не дай Боже ворог задумав ще ударити... Пора цензору таки ставити цензуру що можна публікувати , а що ні. Бо з такими "контролерами" можна все згубити і знищити.
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02.06.2022 09:39
+4
Головне що ситуація повністю "контрольована" - жодної ракети яка пролетіла 1000!!! кілометрів не збили інакше вже б хвалились але ситуація "контрольована"!!!
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02.06.2022 09:13
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От суки. Знову на святе замахнулись.
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02.06.2022 09:11 Ответить
Де український проект,,ГРІМ,, дальність польоту у деяких модифікацій від 700 до 2000 км? На запуск виготовлення потрібно було три роки тому 200 000 000 долл США. Чому Зе та Єрмак із ,,Слугами народу , проект зарізали? На угодуПутіну?
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02.06.2022 12:10 Ответить
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02.06.2022 09:13 Ответить
Головне що ситуація повністю "контрольована" - жодної ракети яка пролетіла 1000!!! кілометрів не збили інакше вже б хвалились але ситуація "контрольована"!!!
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02.06.2022 09:13 Ответить
Тобі хтось щось винен?
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02.06.2022 09:46 Ответить
Питання в іншому, а для кого цей допис про затримку конкретних 13 поїздів? Для ворога, а може ще б дали дані станцій де вони у почекальні? Люди добрі, та війна ж. Москалі били для того, щоб припинити залізничне сполучення із Закарпаттям, яке межує із 4-а країнами Євросоюзу Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Польщею. Там все це добре знають, а тут ще їм дають 13 номерів поїздів, заходь в ГУГЛ, дивись відправки і будеш знати це скупчення. Москалі не такі дурні як їх нам показують арестовичі з геращенками. Не дай Боже ворог задумав ще ударити... Пора цензору таки ставити цензуру що можна публікувати , а що ні. Бо з такими "контролерами" можна все згубити і знищити.
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02.06.2022 09:39 Ответить
Україна має достатньо ракет, аби потопити весь Чорноморський флот РФ - речник Одеської ОВА,де відповідь кацапам, що заборонив ЗЕпрезедент?
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02.06.2022 09:54 Ответить
Ракети е......Але вони новенькi та ще в упаковцi.....i ïx жалко.....
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02.06.2022 10:02 Ответить
Мати і використовувати - це різні речі.
Ми маємо президенті і що з того?
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02.06.2022 10:57 Ответить
Ненавиджу кацапську сволоту!
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02.06.2022 10:08 Ответить
Стрий -це головний вузол не тільки ЗД а і автошляхів..Це як Рим--всі дороги йдуть через Стрий
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02.06.2022 10:58 Ответить
Удар нанесён по тоннелю? Тогда писец.
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02.06.2022 11:34 Ответить
На картах ГШ МО РФ часів СССР нового тонелю не має а старим не користуються
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02.06.2022 12:13 Ответить
Де симетричні удари по росії??? Зайти в якусь деревню захопити там царьків і місцеву владу та стратити якщо не згідні оголосити народну республіку щоб ми могли заявити що ці області росії є проукраїнськими.
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02.06.2022 11:44 Ответить
І так що разу, тільки посилку поставлять, одразу під ноги стріляють. Цікаво чим стрільнули, що, я навіть не чув.
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02.06.2022 13:51 Ответить
 
 