Сотні російських солдатів відмовилися воювати в Україні, - WSJ
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Сотні солдатів звільнили в Росії через відмову воювати проти України.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документи, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Видання зазначає, що за даними військових аналітиків та чиновників з України, ця кількість може бути набагато більшою.
Представник Пентагону зазначив, що у квітні російська армія зазнала серйозної поразки, втративши тисячі своїх військових та тисячі одиниць техніки. Проблема посилюється дезертирством і непокорою солдатів, військовослужбовців МВС і Росгвардії.
При цьому російська влада побоюється додаткової уваги у разі покарання ухилистів.
Покаранням за ухиляння від служби найчастіше стає звільнення зі служби. Оскільки Росія не оголосила війну Україні, у неї мало юридичних підстав для початку кримінального переслідування тих, хто відмовляється служити за кордоном.
WSJ поговорив із російським солдатом Альбертом Сахібгарєєвим.
За його словами, 8 лютого його направили на військові навчання до Білгородської області. Сахібгарєєв сказав, що у більшості військовослужбовців на його базі конфіскували телефони та наказали носити бронежилети. 24 лютого він прокинувся від близького артилерійського обстрілу. Сахібгарєєв дізнався про напад Росії на Україну після того, як потай переглянув Telegram-канали. Він злякався, втік із частини та сховався.
"Ніхто з нас не хотів цієї війни", — розповів Сахібгарєєв виданню.
Видання отримало наказ від 4 березня про звільнення кількох сотень військових.
У публікації також згадується рішення гарнізонного військового суду у Нальчику у справі про звільнення 115 бійців одного із підрозділів Росгвардії за відмову воювати в Україні.
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31 May, 21:35 ·
Історія з Овсянніковою та її скасованою під тиском громадськості прес-конференцією у Києві - це історія про меншовартість.
На жаль, в українському медіа-просторі досі вистачає людей, які ментально залежать від Москви і в ситуації тотальної війни з цією таки Москвою з останніх сил намагаються зберегти останні містки з нею.
«Хороші русскі» - це не про зміну режиму в московії - бо їх присутність в українському інфополі на це ніяк не впливає.
Це про те, щоб саботувати дерусифікацію в Україні. Бо якщо є «хороші русскі» - значить в усьому винен лише путін, а пам'ятник Єкатерінє хай стоїть і Лавра хай далі буде окупованою. Бо як можна проводити дерусифікацію, коли проблема виявляється не в тотальному шовінізмі та українофобії русскіх, бо ось же ж скільки їх «хороших»?
Овсяннікова 8 років займалася воєнною пропагандою проти України, а після свого перформансу з плакатом усю свою активність спрямувала на пояснення європейцям, що санкції проти русскіх - це дуже погано.
І після цього їй готові були стелити червону доріжку в Києві.
Гидко.