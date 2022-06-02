Сотни российских солдат отказались воевать в Украине, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотни солдат уволили в России из-за отказа воевать против Украины.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на документы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Издание отмечает, что, по данным военных аналитиков и чиновников из Украины, это число может быть намного больше.
Представитель Пентагона отметил, что в апреле российская армия потерпела серьезное поражение, потеряв тысячи своих военных и тысячи единиц техники. Проблема усугубляется дезертирством и неподчинением солдат, военнослужащих МВД и Росгвардии.
При этом российские власти опасаются дополнительного внимания в случае наказания уклонистов.
Наказанием за уклонение от службы в РФ чаще всего становится увольнение со службы. Поскольку Россия не объявила войну Украине, у нее мало юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается служить за границей.
WSJ побеседовал с российским солдатом Альбертом Сахибгареевым.
По его словам, 8 февраля его направили на военные учения в Белгородскую область. Сахибгареев сказал, что у большинства военнослужащих на его базе конфисковали телефоны и приказали носить бронежилеты. 24 февраля он проснулся от близких артиллерийских обстрелов. Сахибгареев узнал о нападении России на Украину после того, как тайком просмотрел Telegram-каналы. Он испугался, сбежал из части и скрылся.
"Никто из нас не хотел этой войны", - рассказал Сахибгареев.
Издание получило приказ от 4 марта об увольнении нескольких сотен военных.
В публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.
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31 May, 21:35 ·
Історія з Овсянніковою та її скасованою під тиском громадськості прес-конференцією у Києві - це історія про меншовартість.
На жаль, в українському медіа-просторі досі вистачає людей, які ментально залежать від Москви і в ситуації тотальної війни з цією таки Москвою з останніх сил намагаються зберегти останні містки з нею.
«Хороші русскі» - це не про зміну режиму в московії - бо їх присутність в українському інфополі на це ніяк не впливає.
Це про те, щоб саботувати дерусифікацію в Україні. Бо якщо є «хороші русскі» - значить в усьому винен лише путін, а пам'ятник Єкатерінє хай стоїть і Лавра хай далі буде окупованою. Бо як можна проводити дерусифікацію, коли проблема виявляється не в тотальному шовінізмі та українофобії русскіх, бо ось же ж скільки їх «хороших»?
Овсяннікова 8 років займалася воєнною пропагандою проти України, а після свого перформансу з плакатом усю свою активність спрямувала на пояснення європейцям, що санкції проти русскіх - це дуже погано.
І після цього їй готові були стелити червону доріжку в Києві.
Гидко.