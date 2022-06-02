Сотни российских солдат отказались воевать в Украине, - WSJ

Сотни солдат уволили в России из-за отказа воевать против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на документы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Издание отмечает, что, по данным военных аналитиков и чиновников из Украины, это число может быть намного больше.

Представитель Пентагона отметил, что в апреле российская армия потерпела серьезное поражение, потеряв тысячи своих военных и тысячи единиц техники. Проблема усугубляется дезертирством и неподчинением солдат, военнослужащих МВД и Росгвардии.

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При этом российские власти опасаются дополнительного внимания в случае наказания уклонистов.

Наказанием за уклонение от службы в РФ чаще всего становится увольнение со службы. Поскольку Россия не объявила войну Украине, у нее мало юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается служить за границей.

WSJ побеседовал с российским солдатом Альбертом Сахибгареевым.

По его словам, 8 февраля его направили на военные учения в Белгородскую область. Сахибгареев сказал, что у большинства военнослужащих на его базе конфисковали телефоны и приказали носить бронежилеты. 24 февраля он проснулся от близких артиллерийских обстрелов. Сахибгареев узнал о нападении России на Украину после того, как тайком просмотрел Telegram-каналы. Он испугался, сбежал из части и скрылся.

"Никто из нас не хотел этой войны", - рассказал Сахибгареев.

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Издание получило приказ от 4 марта об увольнении нескольких сотен военных.

В публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.