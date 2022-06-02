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Сотни российских солдат отказались воевать в Украине, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,враг,окупант,русня

Сотни солдат уволили в России из-за отказа воевать против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на документы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Издание отмечает, что, по данным военных аналитиков и чиновников из Украины, это число может быть намного больше.

Представитель Пентагона отметил, что в апреле российская армия потерпела серьезное поражение, потеряв тысячи своих военных и тысячи единиц техники. Проблема усугубляется дезертирством и неподчинением солдат, военнослужащих МВД и Росгвардии.

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При этом российские власти опасаются дополнительного внимания в случае наказания уклонистов.

Наказанием за уклонение от службы в РФ чаще всего становится увольнение со службы. Поскольку Россия не объявила войну Украине, у нее мало юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается служить за границей.

WSJ побеседовал с российским солдатом Альбертом Сахибгареевым.

По его словам, 8 февраля его направили на военные учения в Белгородскую область. Сахибгареев сказал, что у большинства военнослужащих на его базе конфисковали телефоны и приказали носить бронежилеты. 24 февраля он проснулся от близких артиллерийских обстрелов. Сахибгареев узнал о нападении России на Украину после того, как тайком просмотрел Telegram-каналы. Он испугался, сбежал из части и скрылся.

"Никто из нас не хотел этой войны", - рассказал Сахибгареев.

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Издание получило приказ от 4 марта об увольнении нескольких сотен военных.

В публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.
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Топ комментарии
+13
Та забийте. Сотні відмовилися, а десятки тисяч - ні. Не буде там революції чи відмови воювати. Не чекайте на це.
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02.06.2022 12:27
+2
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02.06.2022 12:27
+2
Тому поширювати фото жареної русні по кацапоресурсах вважаю дуже благословенною роботою на благо України !
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02.06.2022 12:37
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Та забийте. Сотні відмовилися, а десятки тисяч - ні. Не буде там революції чи відмови воювати. Не чекайте на це.
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02.06.2022 12:27 Ответить
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02.06.2022 12:27 Ответить
Ну что, смертнички, финита ля комедия?
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02.06.2022 12:32 Ответить
Тому поширювати фото жареної русні по кацапоресурсах вважаю дуже благословенною роботою на благо України !
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02.06.2022 12:37 Ответить
Ну все таки какой то процент людей с головой там есть. Понимают что в гробу карманов нет.
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02.06.2022 12:39 Ответить
Намобілізують з окупованих земель
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02.06.2022 12:45 Ответить
Андрій Іллєнко

31 May, 21:35 ·

Історія з Овсянніковою та її скасованою під тиском громадськості прес-конференцією у Києві - це історія про меншовартість.

На жаль, в українському медіа-просторі досі вистачає людей, які ментально залежать від Москви і в ситуації тотальної війни з цією таки Москвою з останніх сил намагаються зберегти останні містки з нею.

«Хороші русскі» - це не про зміну режиму в московії - бо їх присутність в українському інфополі на це ніяк не впливає.

Це про те, щоб саботувати дерусифікацію в Україні. Бо якщо є «хороші русскі» - значить в усьому винен лише путін, а пам'ятник Єкатерінє хай стоїть і Лавра хай далі буде окупованою. Бо як можна проводити дерусифікацію, коли проблема виявляється не в тотальному шовінізмі та українофобії русскіх, бо ось же ж скільки їх «хороших»?

Овсяннікова 8 років займалася воєнною пропагандою проти України, а після свого перформансу з плакатом усю свою активність спрямувала на пояснення європейцям, що санкції проти русскіх - це дуже погано.

І після цього їй готові були стелити червону доріжку в Києві.

Гидко.
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02.06.2022 12:45 Ответить
А это запросив Овсяникову в Україну? Фамілії організаторів в ЗМІ треба печатати
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02.06.2022 12:47 Ответить
прально тикайтэ назад в кацапию,бо будэ такэ
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02.06.2022 12:50 Ответить
Порозкидайте їм трохи українських патронів. Завтра третина з них поїде назад в мордор з "боєвімі ранєніямі".
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02.06.2022 12:59 Ответить
Гуманітарна допомога від ЗС України ЗС РФ.🤣🤣🤣
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02.06.2022 13:11 Ответить
На ротацию..
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02.06.2022 13:46 Ответить
Цілі сотні! То, звісно, великий прогрес!)
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02.06.2022 16:23 Ответить
У НИХ УЖЕ ЖОПЫ БОЛЯТ !)
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02.06.2022 20:29 Ответить
 
 