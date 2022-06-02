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Два вибухи пролунали в районі порту окупованого Бердянська. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Бердянську пролунало два вибухи в районі порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: У Бердянську окупаційна "влада" складається з двірників та слюсарів, - Запорізька ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Отож, нехай вибухать з перекляку...

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02.06.2022 14:49
+17
То вибухонебезпечне зерно.
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02.06.2022 14:22
+16
Таки Орск и куникова добили?
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02.06.2022 14:22
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Таки Орск и куникова добили?
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02.06.2022 14:22 Відповісти
Оркск Горить "мААсква", палає
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02.06.2022 15:14 Відповісти
Підгоріло у лапатніків від новин про РСЗО
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02.06.2022 14:22 Відповісти
Да ладно это всего 4е штуки, а вместо вильх дороги коломоши
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02.06.2022 14:32 Відповісти
То вибухонебезпечне зерно.
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02.06.2022 14:22 Відповісти
На палубе матросы...
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02.06.2022 14:23 Відповісти
Отож, нехай вибухать з перекляку...

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02.06.2022 14:49 Відповісти
...курили папиросы.
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02.06.2022 15:22 Відповісти
одін нє докуріл - собакє подаріл
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02.06.2022 19:30 Відповісти
Мабуть калєктівниє взриви лапатних пєрдаков...
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02.06.2022 14:23 Відповісти
ХлАпкі
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02.06.2022 14:33 Відповісти
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02.06.2022 14:54 Відповісти
І знову бавовна?
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02.06.2022 14:23 Відповісти
Курили бавовну опять. Не соблюдают технику безопасности. За последние 3 месяца больше 30 тысяч нарушений ТБ.
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02.06.2022 14:23 Відповісти
Крани нащо не підірвали при відході?
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02.06.2022 14:24 Відповісти
Якщо з ними щось станеться з вини окупантів, з них за це стягнемо. Якщо ж самі підірвали, то хто ж вам винен.
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02.06.2022 15:13 Відповісти
Блііін! То все внутрішньозаміщені цигарки! Або запальеички у вигояді трута та кресала, а можлив що й двоз паличок, якими надто енергійно терли одна до одної.
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02.06.2022 14:25 Відповісти
не вибухи а потужна бавовна))
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02.06.2022 14:28 Відповісти
Потрібно писати - пролунали два хлопка, які поступово переросли в бурхливі отплески
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02.06.2022 14:38 Відповісти
Гарпуни так можуть
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02.06.2022 14:39 Відповісти
Взрыв не сильный был ,и не только в порту , по видео похоже возле порта на базе морской ,она в прытык к порту
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02.06.2022 14:45 Відповісти
Пан Буданов, вылезайте из кабинета и вспоминайте свою боевую молодость разведчика.
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02.06.2022 14:47 Відповісти
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02.06.2022 14:53 Відповісти
Наступила пожилая ™ пора. Риск пожаров значительно возрос.
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02.06.2022 15:04 Відповісти
Так нужна цельім чфрф размініровать
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02.06.2022 15:16 Відповісти
Только, что опят бахнуло посильней , не похоже на взрыв в воде , правда кацапы со скуки с бука стреляют иногда, с подрывом ракеты
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02.06.2022 15:27 Відповісти
Да и кто её минировал если до этого суда свободно на выгрузку приходили .
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02.06.2022 15:28 Відповісти
Цой ты?
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02.06.2022 15:29 Відповісти
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02.06.2022 15:35 Відповісти
#бавовна
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02.06.2022 16:21 Відповісти
а минздрав попереджав "курєньє ето яд"
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02.06.2022 16:34 Відповісти
Грусть-печаль! Ровно год назад в этот день на третьем пляже пиво с креветками жрали....
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02.06.2022 17:28 Відповісти
Ніт, це не про екоматеріали, вимикач пластиковий. Це інше!

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02.06.2022 17:28 Відповісти
 
 