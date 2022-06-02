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Іспанська пошта випустила марку на підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

марка,іспанія

Іспанська пошта випустила марку "Іспанія з Україною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо з посиланням на іспанську пошту Correos.

"Блакитний і жовтний кольори, котрі зображені на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони і вулиці нашої країни на знак підтримки народу, який страждає від жорстких наслідків війни", - сказано в повідомленні.

Марка називається "Іспанія з Україною", ці слова розміщено на марці разом з двома офіційними логотипами поштових операторів обох країн.

Іспанська пошта випустила марку на підтримку України 01

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Топ коментарі
+15
Щира подяка Іспаніі - це надзвичайно приємно і зворушливо 👍🏼❤️❤️❤️
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02.06.2022 17:23
+12
А де ж їбало Гундосого Нєлоха? Нєзачьот.
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02.06.2022 17:22
+8
а нахіба воно там треба? прекрасна марка, нічого зайвого
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02.06.2022 17:55
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А де ж їбало Гундосого Нєлоха? Нєзачьот.
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02.06.2022 17:22 Відповісти
а нахіба воно там треба? прекрасна марка, нічого зайвого
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02.06.2022 17:55 Відповісти
Згадати Україну і не поцілувати сраку Найвєлічнішого підєра **********? Та ну, не ламайте світову традицію.
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02.06.2022 19:23 Відповісти
Лідора!)))
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02.06.2022 22:17 Відповісти
Щира подяка Іспаніі - це надзвичайно приємно і зворушливо 👍🏼❤️❤️❤️
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02.06.2022 17:23 Відповісти
💙💛

🇪🇸❤️🇺🇦
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02.06.2022 17:36 Відповісти
дуже приємно...дякуємо
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02.06.2022 18:10 Відповісти
добре,ще з палаючою москвою випустить марку..
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02.06.2022 18:17 Відповісти
Нарасие ещё много чему предстоит пылать, Москва уже занята укрпочтой, ждут новых событий...
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02.06.2022 18:36 Відповісти
мені подобається, дякую Іспанія
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02.06.2022 19:17 Відповісти
 
 