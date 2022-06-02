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Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

марка,іспанія

Испанская почта выпустила марку "Испания с Украиной"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на испанскую почту Correos.

"Голубой и желтый цвета, изображенные на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего жесткими последствиями войны", - сказано в сообщении.

Марка называется "Испания с Украиной", эти слова размещены на марке вместе с двумя официальными логотипами почтовых операторов обеих стран.

Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины 01

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Топ комментарии
+15
Щира подяка Іспаніі - це надзвичайно приємно і зворушливо 👍🏼❤️❤️❤️
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02.06.2022 17:23
+12
А де ж їбало Гундосого Нєлоха? Нєзачьот.
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02.06.2022 17:22
+8
а нахіба воно там треба? прекрасна марка, нічого зайвого
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02.06.2022 17:55
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А де ж їбало Гундосого Нєлоха? Нєзачьот.
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02.06.2022 17:22 Ответить
а нахіба воно там треба? прекрасна марка, нічого зайвого
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02.06.2022 17:55 Ответить
Згадати Україну і не поцілувати сраку Найвєлічнішого підєра **********? Та ну, не ламайте світову традицію.
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02.06.2022 19:23 Ответить
Лідора!)))
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02.06.2022 22:17 Ответить
Щира подяка Іспаніі - це надзвичайно приємно і зворушливо 👍🏼❤️❤️❤️
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02.06.2022 17:23 Ответить
💙💛

🇪🇸❤️🇺🇦
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02.06.2022 17:36 Ответить
дуже приємно...дякуємо
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02.06.2022 18:10 Ответить
добре,ще з палаючою москвою випустить марку..
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02.06.2022 18:17 Ответить
Нарасие ещё много чему предстоит пылать, Москва уже занята укрпочтой, ждут новых событий...
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02.06.2022 18:36 Ответить
мені подобається, дякую Іспанія
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02.06.2022 19:17 Ответить
 
 