Скорочення доходів Росії від продажу нафти неминуче, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що скорочення доходів Росії від продажу нафти є неминучим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на 3 червня.
За словами глави держави, Європейський Союз поступово рухається до запровадження шостого пакета санкцій проти РФ.
"Якщо відверто, це дається дуже складно, оскільки сенс цього пакета, передусім, у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу та легшу нафту, готуються замістити російські постачання. Тож на цьому напрямі для держави-агресора мінусуються величезні суми", - зазначив президент.
"Звичайно, Росія намагається протидіяти. Вона довго насолоджувалася потоками нафтодоларів і не хоче від цього відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для РФ", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ні?
бо ви не клован-актор, от так і він не може - бо не Гетьман.
https://twitter.com/i/status/1532436201893941268
Уже на 695 000 000 сократился доход.