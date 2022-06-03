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Скорочення доходів Росії від продажу нафти неминуче, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скорочення доходів Росії від продажу нафти є неминучим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на 3 червня.

За словами глави держави, Європейський Союз поступово рухається до запровадження шостого пакета санкцій проти РФ.

"Якщо відверто, це дається дуже складно, оскільки сенс цього пакета, передусім, у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу та легшу нафту, готуються замістити російські постачання. Тож на цьому напрямі для держави-агресора мінусуються величезні суми", - зазначив президент.

"Звичайно, Росія намагається протидіяти. Вона довго насолоджувалася потоками нафтодоларів і не хоче від цього відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для РФ", - додав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Якого біса ти здав південь московитам?
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03.06.2022 00:43
+6
Угу, а как насчет доходов от продаж "сватов"?
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03.06.2022 00:37
+5
Владика рос-бітума,який чомусь не втік,а"наробив трохи біди"
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03.06.2022 01:06
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Угу, а как насчет доходов от продаж "сватов"?
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03.06.2022 00:37 Відповісти
а отут, бенін син, от точно не бенефіціяр... - зуб #18 дає
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03.06.2022 06:41 Відповісти
Якого біса ти здав південь московитам?
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03.06.2022 00:43 Відповісти
а ви змогли б гером по роялю - от так по трезвому і при людях?
ні?
бо ви не клован-актор, от так і він не може - бо не Гетьман.
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03.06.2022 06:53 Відповісти
скоршіше до Вас питання - на якому криворогатому смітнику ви того недолугого півня наколупали?
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03.06.2022 06:57 Відповісти
а щас ти ***** підеш опущенка ******)))
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03.06.2022 00:50 Відповісти
ну так тобі не звикати *******)))т сирок зелупний ні ти ні твоеє їбуче зе нічого не куєте)))
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03.06.2022 00:57 Відповісти
ти тільки відсосало ****** ********** в спам **********,**** їхбана ти і твій кат
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03.06.2022 01:05 Відповісти
Никак не успокойшься, ******* руснявый?
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03.06.2022 00:52 Відповісти
ти знову ***** пережерся опущенка?)))
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03.06.2022 00:56 Відповісти
хахаха сказало ******** подоляцькке ****** під порксі,пизздак стули і ***** в стійло, тобі пасть відкривати не дозволяли,розтулиш тільки коли хазяйський *** заковтнеш)))
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03.06.2022 01:06 Відповісти
Так воно юріст чи економіст?
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03.06.2022 00:55 Відповісти
найвеличніший геній **********
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03.06.2022 01:02 Відповісти
Залишу тут для любителів "він не втік". В мене лише одне питання: Як вам шашлики???
https://twitter.com/i/status/1532436201893941268
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03.06.2022 01:04 Відповісти
Владика рос-бітума,який чомусь не втік,а"наробив трохи біди"
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03.06.2022 01:06 Відповісти
А сам за яку партію на виборах у Верховну Раду агітував та голосував? Чи не за ту, що проголосувала такий бюджет?
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03.06.2022 01:45 Відповісти
В тот момент оно уже точно знало, шо своими словами убивает тысячи Украинцев.
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03.06.2022 01:07 Відповісти
та зверху он сере любітель шашликів... хз воно просто їбануте чи за гроші
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03.06.2022 01:07 Відповісти
Та хай собі пише. Якісь дурні і смішні гіперболи, що на голову не налазять. Нехай їхню дурість кожному буде видно.
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03.06.2022 01:17 Відповісти
Сокращение доходов Украины через продажу Бене автогаза за половину рыночной цены так же неменумо.
Уже на 695 000 000 сократился доход.
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03.06.2022 05:54 Відповісти
Ну а как же иначе ? Папе Бене нужен денежки , и эти денежки Зеленский ему дал. Бо папа Беня же под санкциями и в Европе и в Америке , денежек нет , признался бедненький что живёт на 10 тысяч евро в месяц , бо его счета арестованны и замороженны. А тут Вовчик выскочил, как черт из табкерки , На тебе папа Беня денежки . не плачь , я тебя не оставлю.
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03.06.2022 06:40 Відповісти
Президент України повинен займатися зовнішньою політикою, а не ролики записувати.
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03.06.2022 06:41 Відповісти
От автора- войны не будет, готовьтесь на шашлыки
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03.06.2022 07:01 Відповісти
Поки товстий схудне - то худий вже здохне ...
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03.06.2022 07:04 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите этому "**************", что перед тем как нести всякую пургу, стоило бы для начала посмотреть мировые котировки барреля нефти.
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03.06.2022 08:39 Відповісти
 
 