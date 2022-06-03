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Окупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники примушують воювати на боці Росії проти України мешканців окупованих територій Донеччини та Луганщини, ховаючись у них за спинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського:

Президент зазначив: "Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч - Лисичанськ, Бахмут та багато інших, де зараз іде потужна атака Росії.

Російська армія застосовує всі наявні в неї збройні можливості й взагалі, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дякую Байдену за HIMARS, очікуємо хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Чим довше триває війна – тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.

Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської області. Були завдані удари по Миколаєву та Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі за 2 червня відбито 5 атак, знищено 5 танків, 3 артсистеми, 2 бронемашини та 3 безпілотники, - угруповання Об'єднаних сил

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
і прийшов за тобою, буба, "не порушений, а отодвінутий кацапами кордон"
і сантехнік, котрий буде тебе мати зі всіх сторін теж вже народився.
ти, падло зелене, шашликів нажерешся - пихати будуть з шаурмою.
і асфальтом все це трамбувати...
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03.06.2022 02:12
+13
Kavkaz Center

@newkc14

· Jun 1

По данным Киева Россия похитила и вывезла в Россию 234 тыс. украинских детей. Вы только вдумайтесь в эти чудовищные цифры! На глазах всего мира Кремль устраивает невиданное в истории похищение детей. Мир должен взорваться от ужаса этого преступления... Но нет.. Тишина
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03.06.2022 01:53
+9
Они знали куда идут . хотели россию - нате получите.
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03.06.2022 06:30
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Kavkaz Center

@newkc14

· Jun 1

По данным Киева Россия похитила и вывезла в Россию 234 тыс. украинских детей. Вы только вдумайтесь в эти чудовищные цифры! На глазах всего мира Кремль устраивает невиданное в истории похищение детей. Мир должен взорваться от ужаса этого преступления... Но нет.. Тишина
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03.06.2022 01:53 Відповісти
Всему миру на это пихуй. До 14 года аборигены с презрением и ненавистью смотрели в сторону Украины, а потом в "великих республиках" началось тотальное зомбирование. Дети очень восприимчивы и пребывая в среде всеобщей ненависти к Украине были заражены вирусом русофашизма навсегда и вопросы перевоспитания еще те.
Де-юре они граждане нашей страны, а де-факто угадайте с одного раза и кем они вырастут.
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03.06.2022 09:31 Відповісти
Кацапщина облаштовує Новохозарію на замовлення Бней-Бріт шляхом знелюднення причорномор'я. Нічого нового в цьому нема, це продовження голодоморів і депортацій кримських татар. Хто ж буде про це казати, мас-медіа, які належать іудоглобалізаційній мафії?
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03.06.2022 09:57 Відповісти
не на часу все...
на часу зеленим казлам всім цім командирити - зелене огидне
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03.06.2022 01:59 Відповісти
Зеленский довел ситуацию до полноценного вторжения, офигел от реальности, понял что новичек и за границей его найдет и решил что в бункере за спиной ВСУ и охранки будет самый безопасный вариант.
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03.06.2022 08:40 Відповісти
но грошики отримані в Омані надійно сховав.....
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03.06.2022 09:11 Відповісти
В ********** демографічна криза. - мінус 1,2 млн. населення щороку. Враховуючи те що до 25-30 років переважна більшість кацапських самців стає стерильними (алкоголь, особливо пиво з величезним вмістом жіночого гормону естрагену!) то ***** вирішило збільшити поголівя білих рабів просто вкравши в сусідній країні дітей для всиновлення ****** які одружені з безплідними алконавтами...
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03.06.2022 02:11 Відповісти
і прийшов за тобою, буба, "не порушений, а отодвінутий кацапами кордон"
і сантехнік, котрий буде тебе мати зі всіх сторін теж вже народився.
ти, падло зелене, шашликів нажерешся - пихати будуть з шаурмою.
і асфальтом все це трамбувати...
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03.06.2022 02:12 Відповісти
Не мешайте человеку гундосики снимать, это и есть его работа:
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03.06.2022 07:58 Відповісти
Та похєр, я мушу перейматись долею зрадників з лугандону?
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03.06.2022 06:06 Відповісти
Они знали куда идут . хотели россию - нате получите.
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03.06.2022 06:30 Відповісти
О, спикер офиса Ермака выдал очередную порцию очень важных сведений. Все ничего, но, боюсь, Арестович заревнует.
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03.06.2022 06:42 Відповісти
Эти лугандонские любители русского мира всех достали,лезут на пулеметы плачут и дохнут сотнями,но орков боятся а нас ненавидят.Бараны бессловесные.
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03.06.2022 06:53 Відповісти
Думаю , для людства в цілому і для України особливо , всі ці "примусово мобілізовані" з ОРДЛО - являють таку собі цінність . Від'ємну . Еволюційно вони ближче до світу орків , ніж до світу людей , Тож людство по суті нічого не втрачає , скоріше навпаки .
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03.06.2022 07:01 Відповісти
Знову шмарклі про "нашіх людєй в окупаціі"? Да задовбали вже!У цих " нашіх" було СІМ років на визначення - ВОНИ ЗА КОГО?Не переїхавши на неокуповані територіі ВОНИ визначились,що вони за окупанта.Чим більше москалі їх утілізують,тим менше буде нам проблем після визволення.Краще займіться тими,хто в тилу чекає окупанта.Щоб не було як в Маріуполі,коли поліція зраджує державу.
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03.06.2022 07:13 Відповісти
Когда уже прийдет время и в ленте новостей не будет рожи Зеленского🙏
Тошнит от его лицемерия, видосики и бла-бла-бла о патриотизме, а сам никогда не был патриотом, это шобло в ОПУ такие же враги Украины как и те что сидят в Кремле
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03.06.2022 08:29 Відповісти
І не спиться ж тобі серед ночі. Все думаєш шоб його ще здати.
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03.06.2022 08:50 Відповісти
Они-то, возможно, и прячутся за чьими-то спинами. Да и пох, честно говоря.
Намного больше волнует, что наш президент, за этим своим словесным поносом прячет ...
Что делается для перевода экономики Украины на военные рельсы?
Почему не происходит очищения власти от бестолочей, бездельников, коррупционеров и предателей?
Почему у нас полная информационная тишина о деятельности наших олигархов за 3 мес. войны?
Почему на своих местах остаются предатели, сдавшие юг Украины?
и т.д., и т.п.
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03.06.2022 09:02 Відповісти
бо неначасі.....
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03.06.2022 09:12 Відповісти
Ми це все Вова чудово розуміємо....та згодні з тобою....
Але краще розкажи що там з Азовом та тими кого ти здав в Маріуполі....??????????????????????
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03.06.2022 09:13 Відповісти
А ці недоумкуваті шахтьори, що думали, - що так, "на халяву", і просидять?.. Що кацапня буде за них войювати?.. Мало того, що зрадники, так ще й придурки! Звикли все життя шукати "халяву", от і дошукалися. Доречі, "халява", - це їх головна і "завєтная мєчта"!
Що ж, "мєчтьі збьіваются"!))
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03.06.2022 10:05 Відповісти
 
 