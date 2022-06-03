Окупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники примушують воювати на боці Росії проти України мешканців окупованих територій Донеччини та Луганщини, ховаючись у них за спинами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського:
Президент зазначив: "Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч - Лисичанськ, Бахмут та багато інших, де зараз іде потужна атака Росії.
Російська армія застосовує всі наявні в неї збройні можливості й взагалі, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих".
Чим довше триває війна – тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.
Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської області. Були завдані удари по Миколаєву та Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність".
Будь ласка, зачекайте...
@newkc14
· Jun 1
По данным Киева Россия похитила и вывезла в Россию 234 тыс. украинских детей. Вы только вдумайтесь в эти чудовищные цифры! На глазах всего мира Кремль устраивает невиданное в истории похищение детей. Мир должен взорваться от ужаса этого преступления... Но нет.. Тишина
Де-юре они граждане нашей страны, а де-факто угадайте с одного раза и кем они вырастут.
на часу зеленим казлам всім цім командирити - зелене огидне
і сантехнік, котрий буде тебе мати зі всіх сторін теж вже народився.
ти, падло зелене, шашликів нажерешся - пихати будуть з шаурмою.
і асфальтом все це трамбувати...
Тошнит от его лицемерия, видосики и бла-бла-бла о патриотизме, а сам никогда не был патриотом, это шобло в ОПУ такие же враги Украины как и те что сидят в Кремле
Намного больше волнует, что наш президент, за этим своим словесным поносом прячет ...
Что делается для перевода экономики Украины на военные рельсы?
Почему не происходит очищения власти от бестолочей, бездельников, коррупционеров и предателей?
Почему у нас полная информационная тишина о деятельности наших олигархов за 3 мес. войны?
Почему на своих местах остаются предатели, сдавшие юг Украины?
и т.д., и т.п.
Але краще розкажи що там з Азовом та тими кого ти здав в Маріуполі....??????????????????????
Що ж, "мєчтьі збьіваются"!))