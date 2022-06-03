Окупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські загарбники примушують воювати на боці Росії проти України мешканців окупованих територій Донеччини та Луганщини, ховаючись у них за спинами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського:

Президент зазначив: "Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч - Лисичанськ, Бахмут та багато інших, де зараз іде потужна атака Росії.

Російська армія застосовує всі наявні в неї збройні можливості й взагалі, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих".

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Чим довше триває війна – тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.

Продовжуються абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської області. Були завдані удари по Миколаєву та Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність".

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