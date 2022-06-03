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Латвія (857) Литва (1537) Росія (47208) Естонія (1039) електроенергія (1906)

Країни Балтії більше не купуватимуть електрику в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

електроенергія

Оператори енергосистем країн Балтії - естонський Elering, латвійський Augstsprieguma tīkls (AST) та литовський Litgrid - уклали угоду, згідно з якою більше не купуватимуть електроенергію в Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У повідомленні латвійської енергетичної компанії зазначається, що ринок електроенергії країн Балтії з 1 червня з'єднаний тільки з Польщею та країнами Скандинавії. Однією з причин такого рішення в AST назвали проблеми з платежами: кілька банків, через які раніше переказувалися гроші до РФ, тепер опинилися під санкціями. Крім того, зазначається, що держави Балтії не хочуть здійснювати платежі російським компаніям.

За повідомленням Elering, вжиті з початку червня заходи зменшать залежність енергосистем країн Балтії від резервних потужностей у РФ, які задіяні в періоди пікового навантаження. Для забезпечення стабільної роботи електромережі місцеві оператори надалі будуть використовувати лише резервні потужності, розміщені в країнах Балтії та інших державах Північної Європи.

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Раніше Естонія, Латвія та Литва використовували для цих цілей, зокрема, послуги російської енергокомпанії "Інтер РАТ".

Енергосистема країн Балтії збереже фізичне підключення до російської системи до остаточної синхронізації з європейською енергосистемою, що має відбутися до 2025 року.

Автор: Ольга Лузан
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С рашкой никому иметь дела низя. Не надёжный партнёр и по жизни одни кацапы
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03.06.2022 08:56 Відповісти
Країнам Балтії-респект...
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03.06.2022 08:56 Відповісти
diko dolgo vse eto bylo....zasabiralis s 2014 godu....nakonec to
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03.06.2022 09:02 Відповісти
Геруса їм в консультанти.
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03.06.2022 09:06 Відповісти
С дерьмаком.
Шутка. На самом деле я желаю добра этим странам, и чтобы названных лиц там даже запаха не было.
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03.06.2022 09:41 Відповісти
 
 