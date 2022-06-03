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Страны Балтии не будут больше покупать электричество у РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

електроенергія

Операторы энергосистем стран Балтии – эстонский Elering, латвийский Augstsprieguma tīkls (AST) и литовский Litgrid – заключили соглашение, согласно которому больше не будут покупать электроэнергию у России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В сообщении латвийской компании отмечается, что рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и Скандинавией. Одной из причин такого решения в AST назвали проблемы с платежами: несколько банков, через которые раньше переводились деньги в РФ, теперь оказались под санкциями. Кроме того, отмечается, что страны Балтии не хотят производить платежи российским компаниям.

По сообщению Elering, принятые с начала июня меры снизят зависимость энергосистем стран Балтии от резервных мощностей в рф, которые задействованы в периоды пиковой нагрузки. Для обеспечения стабильной работы электросети местные операторы будут использовать только резервные мощности, размещенные в странах Балтии и других государствах Северной Европы.

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Ранее Эстония, Латвия и Литва использовали для этих целей, в частности услуги российской энергокомпании "Интер РАО".

Энергосистема стран Балтии сохранит физическое подключение к российской системе до окончательной синхронизации с европейской энергосистемой, которая должна состояться до 2025 года.

Автор: Анастасія Потіха
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С рашкой никому иметь дела низя. Не надёжный партнёр и по жизни одни кацапы
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03.06.2022 08:56 Ответить
Країнам Балтії-респект...
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03.06.2022 08:56 Ответить
diko dolgo vse eto bylo....zasabiralis s 2014 godu....nakonec to
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03.06.2022 09:02 Ответить
Геруса їм в консультанти.
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03.06.2022 09:06 Ответить
С дерьмаком.
Шутка. На самом деле я желаю добра этим странам, и чтобы названных лиц там даже запаха не было.
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03.06.2022 09:41 Ответить
 
 