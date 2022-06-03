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Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу. Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції.

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"Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони. Керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо", - додають українські розвідники.
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Ідіоти знищуть всьо і вся. Як рвоне - дістане аж до Уралу.
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03.06.2022 11:16 Відповісти
Вы ***** своим бездействием поставили под загрозу ядерной аварии весь юг страны и создали угрозу энергосистеме страны в грядущую зиму.блдь защищать АЭС сотней нацгвардейцев цэ ******
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03.06.2022 11:18 Відповісти
Особенно во время войны!Лучше бы Азов не в Мариуполе был ?а в Энергодаре ,хрен бы они атомную взяли !
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03.06.2022 11:28 Відповісти
 
 