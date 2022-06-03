Окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС, - ГУР

На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу. Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" заперечує можливість відключення окупованої росіянами Запорізької АЕС

"Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони. Керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо", - додають українські розвідники.