"Енергоатом" заперечує можливість відключення окупованої росіянами Запорізької АЕС

НАЕК "Енергоатом" заперечує можливість сценарію із відключенням окупованої російськими військами Запорізької атомної станції (ЗАЕС).

"На сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору", - заявила компанія у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"ЗАЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", – наголосив "Енергоатом".

Водночас компанія акцентувала, що працівники атомної станції роблять усе можливе і неможливе для забезпечення її надійної роботи.

"Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції", - зазначила компанія.

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Вона назвала працівників ЗАЕС справжніми українськими патріотами, які готові ризикувати своїм життям задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму.

Як повідомлялося, 2 червня радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко під час відвідування ЧАЕС зазначив, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ ЗАЕС її буде повністю відключено.

За інформацією МАГАТЕ на 31 травня, ЗАЕС працює двома блоками із шести, решта перебуває в ремонті або в резерві.

ЗАЕС окупована РФ із 4 березня, її також відвідують представники концерну "Ростатом".

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