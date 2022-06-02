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Енергоатом (446) Запорізька АЕС (887)

"Енергоатом" заперечує можливість відключення окупованої росіянами Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

НАЕК "Енергоатом" заперечує можливість сценарію із відключенням окупованої російськими військами Запорізької атомної станції (ЗАЕС).

"На сьогодні існує лише один сценарій - це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору", - заявила компанія у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"ЗАЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", – наголосив "Енергоатом".

Водночас компанія акцентувала, що працівники атомної станції роблять усе можливе і неможливе для забезпечення її надійної роботи.

"Працюючи під шаленим тиском окупантів, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, переймаючись про те, чим нагодувати та як врятувати родину в Енергодарі, вони щодня забезпечують безпечну експлуатацію атомних енергоблоків станції", - зазначила компанія.

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Вона назвала працівників ЗАЕС справжніми українськими патріотами, які готові ризикувати своїм життям задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму.

Як повідомлялося, 2 червня радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко під час відвідування ЧАЕС зазначив, що Україна розглядає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ ЗАЕС її буде повністю відключено.

За інформацією МАГАТЕ на 31 травня, ЗАЕС працює двома блоками із шести, решта перебуває в ремонті або в резерві.

ЗАЕС окупована РФ із 4 березня, її також відвідують представники концерну "Ростатом".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Працюють в окупації під наглядом Орди на благо України. Щось тут дивне.
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02.06.2022 20:53
+5
А шо б той ,,Энергоатом" ещё говорил? Шо ЗАЭС нам вобще не подконтрольна, работает на кацапов а мы втихаря, шоб народ не узнал, покупаем с неё электричество?
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02.06.2022 21:13
+3
это каким образом ее так заточили? а вообще ситуация с ЗАЭС мягко говоря неопределенная
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02.06.2022 20:50
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ЗАЭС же была заточена в том числе на поставку энергии в Крым, я не ошибаюсь?
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02.06.2022 20:38 Відповісти
это каким образом ее так заточили? а вообще ситуация с ЗАЭС мягко говоря неопределенная
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02.06.2022 20:50 Відповісти
нет,так и было...
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02.06.2022 20:50 Відповісти
в Крым нету ЛЭП 750 кВ которые идут с ЗАЭС
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02.06.2022 21:00 Відповісти
У Криму свою у Щелково будувати почали, ЗАЕС не заточували під Крим
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02.06.2022 21:53 Відповісти
Та закидайте вже орків відходами АЕС! маскву, пітер....
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02.06.2022 20:41 Відповісти
а зря. долбовата в чернобыле копала , этим мавпам любая гадость по силе
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02.06.2022 20:45 Відповісти
О крымском мосте тоже говорили что невозможный проект...
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02.06.2022 20:52 Відповісти
Працюють в окупації під наглядом Орди на благо України. Щось тут дивне.
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02.06.2022 20:53 Відповісти
А шо б той ,,Энергоатом" ещё говорил? Шо ЗАЭС нам вобще не подконтрольна, работает на кацапов а мы втихаря, шоб народ не узнал, покупаем с неё электричество?
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02.06.2022 21:13 Відповісти
Та ви що? Десь таке вже було. Чи єтодругоЄ?
Тоді шахти мали рахунки і платили податки Україні. За це Пороха звинуватили в торгівлі на крові.

Кому йде пирбуток з ЗАЕС? Кому податки, Україні чи кацапам?
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02.06.2022 21:30 Відповісти
О какаяразница.
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03.06.2022 07:50 Відповісти
У енергоатомі сєпрів більше як у виборців зеленського...
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02.06.2022 21:48 Відповісти
 
 