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Энергоатом (377) Запорожская АЭС (543)

"Энергоатом" отрицает возможность отключения оккупированной россиянами Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,запорізька

НАЭК "Энергоатом" отрицает возможность сценария с отключением оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

"На сегодняшний день существует только один сценарий - это стабильная и надежная работа ЗАЭС в энергосистеме Украины. Ее отключение невозможно ни с технической, ни с безопасной, ни с экономической, ни с политической точки зрения", - заявила компания в своем телеграм-канале в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"ЗАЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. У нас есть все основания уверенно об этом заявлять", – подчеркнул "Энергоатом".

В то же время компания акцентировала внимание, что работники атомной станции делают все возможное и невозможное для обеспечения ее надежной работы.

"Работая под бешеным давлением оккупантов, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции", - отметила компания.

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Она назвала работников ЗАЭС настоящими украинскими патриотами, готовыми рисковать своей жизнью для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и недопущения ядерного терроризма.

Как сообщалось, 2 июня советник премьер-министра Украины Юрий Бойко во время посещения ЧАЭС отметил, что Украина рассматривает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ ЗАЭС она будет полностью отключена.

По информации МАГАТЭ на 31 мая, ЗАЭС работает двумя блоками из шести, остальные находятся в ремонте или в резерве.

ЗАЭС оккупирована РФ с 4 марта, ее посещают представители концерна "Ростатом".

Также читайте: "Энергоатом" опроверг информацию главы МАГАТЭ о наличии на оккупированной Запорожской АЭС материалов для ядерного оружия
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Топ комментарии
+7
Працюють в окупації під наглядом Орди на благо України. Щось тут дивне.
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02.06.2022 20:53
+5
А шо б той ,,Энергоатом" ещё говорил? Шо ЗАЭС нам вобще не подконтрольна, работает на кацапов а мы втихаря, шоб народ не узнал, покупаем с неё электричество?
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02.06.2022 21:13
+3
это каким образом ее так заточили? а вообще ситуация с ЗАЭС мягко говоря неопределенная
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02.06.2022 20:50
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ЗАЭС же была заточена в том числе на поставку энергии в Крым, я не ошибаюсь?
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02.06.2022 20:38 Ответить
это каким образом ее так заточили? а вообще ситуация с ЗАЭС мягко говоря неопределенная
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02.06.2022 20:50 Ответить
нет,так и было...
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02.06.2022 20:50 Ответить
в Крым нету ЛЭП 750 кВ которые идут с ЗАЭС
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02.06.2022 21:00 Ответить
У Криму свою у Щелково будувати почали, ЗАЕС не заточували під Крим
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02.06.2022 21:53 Ответить
Та закидайте вже орків відходами АЕС! маскву, пітер....
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02.06.2022 20:41 Ответить
а зря. долбовата в чернобыле копала , этим мавпам любая гадость по силе
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02.06.2022 20:45 Ответить
О крымском мосте тоже говорили что невозможный проект...
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02.06.2022 20:52 Ответить
Працюють в окупації під наглядом Орди на благо України. Щось тут дивне.
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02.06.2022 20:53 Ответить
А шо б той ,,Энергоатом" ещё говорил? Шо ЗАЭС нам вобще не подконтрольна, работает на кацапов а мы втихаря, шоб народ не узнал, покупаем с неё электричество?
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02.06.2022 21:13 Ответить
Та ви що? Десь таке вже було. Чи єтодругоЄ?
Тоді шахти мали рахунки і платили податки Україні. За це Пороха звинуватили в торгівлі на крові.

Кому йде пирбуток з ЗАЕС? Кому податки, Україні чи кацапам?
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02.06.2022 21:30 Ответить
О какаяразница.
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03.06.2022 07:50 Ответить
У енергоатомі сєпрів більше як у виборців зеленського...
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02.06.2022 21:48 Ответить
 
 