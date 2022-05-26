Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО

Журналистам "Схем" удалось установить четырех офицеров Росгвардии, руководивших операцией по захвату Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди тех, кто приказывал обстреливать город Энергодар и непосредственно командовал силовым захватом АЭС, были четверо российских командиров. По версии следователей СБУ, они скомандовали подчиненным солдатам открыть огонь по Энергодару и атомной электростанции. Также они участвовали в силовом захвате сооружений и объектов атомного предприятия и инфраструктуры города, используя тяжелую бронированную технику.

Как утверждают украинские правоохранители и "Энергоатом", являющийся оператором атомных станций, руководил силовыми действиями российских военных по захвату ядерного объекта генерал-майор Алексей Домбровский.

"Схемам" удалось установить четырех командиров, которые, по версии следствия, действовали по указанию Домбровского. Все они из Росгвардии. В частности, это три полковника Алексей Решетнев, Сергей Довгань и Юрий Лукачев, а также майор Мурадхан Ахмедханов.

45-летний полковник Алексей Решетнев, по данным "Схема", имеет позывной "122". Он командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Федеральной службы войск Росгвардии.

В российских СМИ за 2021 год Решетнев упоминается как командир воинской части 3424, дислоцирующийся в Нижегородской области. В частности, эта военная часть охраняла Федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова", специализирующееся на производстве взрывчатки.

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50-летний полковник Сергей Довгань, по данным журналистов, имеет позывной "Звезда 09". Он – командир воинской части 3377 и занимает должность начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Федеральной службы войск Росгвардии.

Воинская часть, которой управляет Довгань, охраняет "Горно-химический комбинат" госкорпорации "Росатом" в Красноярском крае.

47-летний полковник Юрий Лукачев, по данным журналистов, имеет позывной "Кулон". Он командир воинской части 3642, известной как 22-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения войск Росгвардии или Калачевская оперативная бригада ("Кобра"). Эта воинская часть дислоцируется в Волгоградской области.

Воинская часть, командиром которой является полковник Лукачев, активно участвовала в "решении карабахского конфликта, в горячих точках в Армении, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии в первой и второй чеченских войнах".

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Четвертый командир, причастный к силовому захвату Запорожской атомной электростанции, – 34-летний майор Мурадхан Ахмедханов с позывным Шейх. Он командир отдельного батальона управления Федеральной службы войск Росгвардии в республике Дагестан.

Майор Ахмедханов командует воинской частью 6913 с местом дислокации в республике Дагестан. Раньше отвечал за охрану Ленинградской АЭС.





Все четверо оккупантов, причастных к силовому захвату Запорожской АЭС, по данным источников "Схем" в правоохранительных органах, находятся на территории Запорожской области. Лукачев – в Мелитополе, остальные трое – Ахмедханов, Довгань и Решетнев – в Энергодаре, на атомной электростанции.