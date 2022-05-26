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Новости Фото Война
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Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО

Журналистам "Схем" удалось установить четырех офицеров Росгвардии, руководивших операцией по захвату Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 01

Среди тех, кто приказывал обстреливать город Энергодар и непосредственно командовал силовым захватом АЭС, были четверо российских командиров. По версии следователей СБУ, они скомандовали подчиненным солдатам открыть огонь по Энергодару и атомной электростанции. Также они участвовали в силовом захвате сооружений и объектов атомного предприятия и инфраструктуры города, используя тяжелую бронированную технику.

Как утверждают украинские правоохранители и "Энергоатом", являющийся оператором атомных станций, руководил силовыми действиями российских военных по захвату ядерного объекта генерал-майор Алексей Домбровский.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 02

"Схемам" удалось установить четырех командиров, которые, по версии следствия, действовали по указанию Домбровского. Все они из Росгвардии. В частности, это три полковника Алексей Решетнев, Сергей Довгань и Юрий Лукачев, а также майор Мурадхан Ахмедханов.

45-летний полковник Алексей Решетнев, по данным "Схема", имеет позывной "122". Он командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Федеральной службы войск Росгвардии.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 03

В российских СМИ за 2021 год Решетнев упоминается как командир воинской части 3424, дислоцирующийся в Нижегородской области. В частности, эта военная часть охраняла Федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова", специализирующееся на производстве взрывчатки.

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50-летний полковник Сергей Довгань, по данным журналистов, имеет позывной "Звезда 09". Он – командир воинской части 3377 и занимает должность начальника отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Федеральной службы войск Росгвардии.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 04

Воинская часть, которой управляет Довгань, охраняет "Горно-химический комбинат" госкорпорации "Росатом" в Красноярском крае.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 05

47-летний полковник Юрий Лукачев, по данным журналистов, имеет позывной "Кулон". Он командир воинской части 3642, известной как 22-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения войск Росгвардии или Калачевская оперативная бригада ("Кобра"). Эта воинская часть дислоцируется в Волгоградской области.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 06

Воинская часть, командиром которой является полковник Лукачев, активно участвовала в "решении карабахского конфликта, в горячих точках в Армении, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии в первой и второй чеченских войнах".

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Четвертый командир, причастный к силовому захвату Запорожской атомной электростанции, – 34-летний майор Мурадхан Ахмедханов с позывным Шейх. Он командир отдельного батальона управления Федеральной службы войск Росгвардии в республике Дагестан.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 07

Майор Ахмедханов командует воинской частью 6913 с местом дислокации в республике Дагестан. Раньше отвечал за охрану Ленинградской АЭС.

Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 08
Идентифицированы четыре командира Росгвардии, руководившие захватом Запорожской АЭС, - СМИ 09

Все четверо оккупантов, причастных к силовому захвату Запорожской АЭС, по данным источников "Схем" в правоохранительных органах, находятся на территории Запорожской области. Лукачев – в Мелитополе, остальные трое – Ахмедханов, Довгань и Решетнев – в Энергодаре, на атомной электростанции.

Автор: 

армия РФ (19188) Запорожская область (3076) Росгвардия (85) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+13
Пи.дец рожи.... все как на подбор дебилы-олигофрены...
Ну да, ума большого не надо фигачить с танков по АЭС в упор
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26.05.2022 20:22
+8
А що її там захоплювати коли найвеличніший і не думав її захищати, а здав увесь південь гамузом.
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26.05.2022 20:24
+6
Відразу вгадується порода-смердючі кацапські свині...
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26.05.2022 20:21
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Відразу вгадується порода-смердючі кацапські свині...
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26.05.2022 20:21 Ответить
Пи.дец рожи.... все как на подбор дебилы-олигофрены...
Ну да, ума большого не надо фигачить с танков по АЭС в упор
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26.05.2022 20:22 Ответить
А що її там захоплювати коли найвеличніший і не думав її захищати, а здав увесь південь гамузом.
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26.05.2022 20:24 Ответить
Шось давно не чути найвеличнішого.
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26.05.2022 20:30 Ответить
военные преступники должны быть найдены и зачищены
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26.05.2022 20:45 Ответить
вот именно,а потом и выкладывайте их рожи в траурной рамке,а то что то добуя их тут еще и в полном масштабе и с разных ракурсов. блдь,пацанов-героев наших так бы выкладывали
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31.05.2022 21:35 Ответить
Путіна вже ідентифікували?
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26.05.2022 20:46 Ответить
дайте время,настигнем и этих тварей
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26.05.2022 20:58 Ответить
дайте время,достанем и этих тварей
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26.05.2022 21:00 Ответить
Фу ****,какие мерзкие рыла,видно интеллект.
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26.05.2022 21:39 Ответить
Лица не обременённые интеллектом.
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26.05.2022 21:43 Ответить
ЭТО ЯДЕРНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ !!!
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29.05.2022 03:30 Ответить
 
 