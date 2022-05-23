Оккупанты тяжело ранили из автомата сотрудника Запорожской АЭС Швеца
23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Энергоатом.
С многочисленными пулевыми ранениями Сергей Швец госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи сражаются за его жизнь.
Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности.
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