Оккупанты тяжело ранили из автомата сотрудника Запорожской АЭС Швеца

23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Энергоатом.

С многочисленными пулевыми ранениями Сергей Швец госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи сражаются за его жизнь.

Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности.

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