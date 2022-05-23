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Оккупанты тяжело ранили из автомата сотрудника Запорожской АЭС Швеца

аес

23 мая 2022 года российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Энергоатом.

С многочисленными пулевыми ранениями Сергей Швец госпитализирован в городскую больницу Энергодара. Врачи сражаются за его жизнь.

Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности.

Смотрите также: Рашисты маскируют обстрелянные ими здания Запорожской АЭС, - Энергоатом. ФОТО

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І атомну станцію теж хтось залишив на авось.
Як так можна ???
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23.05.2022 19:24 Ответить
Бо вже готувалися до шашликів та святкувати дєньпАбєди. Але винний у здачі АЕС все одно буде Порошенко.
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23.05.2022 19:33 Ответить
Якби бригади з Маріуполя вивели скажімо до Токмаку був би шанс втримати й Енергодар з аес, була б зовсім інша ситуація, наші 2 бригади могли б воювати в повну силу. А так нажаль шансів втримати АЕС не було, по півдню загальна державна зрада, керівництво просто втекло або співпрацювало з ворогом.
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23.05.2022 19:32 Ответить
А Енергоатом разом з МАГАТЕ продовжують насмоктувати те, що і роті та доповідати про безпечний радіаційний фон та стабільну роботу атомних станції
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23.05.2022 20:25 Ответить
Доречі, розмовляючи з знайомими усвідомила, що всі вважають, що Запорізька АЕС вже не видає електроенергію в систему України... Агооов, ми є, ми працюємо, ми Україна, ми чекаємо на звільнення, ми так само, як вся Україна перераховуємо гроші на каски-шкарпетки-броніки!!!! Хто не вірить - читайте щоденні звіти Міністерства Енергетики та Енергоатому!!! Рятуйте атомників! Чому про Славутич та непрацюючу Чорнобильську шум був, а про працюючу Запорізьку всі очі ховають?!!
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23.05.2022 22:16 Ответить
Дякуємо зеленський що завів кацапів на Південь України і подарував їм Запорізьку АЕС.
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23.05.2022 22:51 Ответить
Перепутали с тем Швецом, кто в Америке.
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24.05.2022 00:34 Ответить
 
 