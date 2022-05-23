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Окупанти важко поранили з автомату співробітника Запорізької АЕС Швеця

аес

23 травня 2022 року, російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Енергоатом.  

З численними кульовими пораненнями пан Сергій ушпиталений до міської лікарні Енергодара. Лікарі борються за його життя.

Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Персонал ЗАЕС перебуває під постійним психологічним тиском, - ДІЯРУ

Автор: 

вбивство (3083) воєнні злочини (1853) Запорізька АЕС (1403)


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І атомну станцію теж хтось залишив на авось.
Як так можна ???
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23.05.2022 19:24 Відповісти
Бо вже готувалися до шашликів та святкувати дєньпАбєди. Але винний у здачі АЕС все одно буде Порошенко.
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23.05.2022 19:33 Відповісти
Якби бригади з Маріуполя вивели скажімо до Токмаку був би шанс втримати й Енергодар з аес, була б зовсім інша ситуація, наші 2 бригади могли б воювати в повну силу. А так нажаль шансів втримати АЕС не було, по півдню загальна державна зрада, керівництво просто втекло або співпрацювало з ворогом.
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23.05.2022 19:32 Відповісти
А Енергоатом разом з МАГАТЕ продовжують насмоктувати те, що і роті та доповідати про безпечний радіаційний фон та стабільну роботу атомних станції
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23.05.2022 20:25 Відповісти
Доречі, розмовляючи з знайомими усвідомила, що всі вважають, що Запорізька АЕС вже не видає електроенергію в систему України... Агооов, ми є, ми працюємо, ми Україна, ми чекаємо на звільнення, ми так само, як вся Україна перераховуємо гроші на каски-шкарпетки-броніки!!!! Хто не вірить - читайте щоденні звіти Міністерства Енергетики та Енергоатому!!! Рятуйте атомників! Чому про Славутич та непрацюючу Чорнобильську шум був, а про працюючу Запорізьку всі очі ховають?!!
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23.05.2022 22:16 Відповісти
Дякуємо зеленський що завів кацапів на Південь України і подарував їм Запорізьку АЕС.
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23.05.2022 22:51 Відповісти
Перепутали с тем Швецом, кто в Америке.
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24.05.2022 00:34 Відповісти
 
 