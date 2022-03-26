Персонал ЗАЕС перебуває під постійним психологічним тиском, - ДІЯРУ

Персонал Запорізької атомної електростанції їхні сім'ї перебувають під постійним психологічним тиском російських окупантів.

Про це повідомляє Держінспекція ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"Персонал Запорізької АЕС та їхні сім’ї перебувають під постійним психологічним тиском через присутність на майданчику АЕС та у місті-супутнику вороже налаштованих військових окупанта, а також великої кількості військової техніки. У місті Енергодар досі нестача харчових продуктів та медикаментів", - йдеться в повідомленні.

Два енергоблоки Запорізької АЕС працюють на потужності, решта - у стані ремонту та в резерві.

Регулюючий нагляд за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на майданчику Запорізької АЕС неможливий, але Держатомрегулювання подовжує підтримувати зв'язок із керівництвом ЗАЕС.

За інформацією керівництва Запорізької АЕС:



- оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків та забезпечувати їхню безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації;

- експлуатація АЕС здійснюється виключно персоналом Запорізької АЕС, відбувається постійна ротація персоналу;

- змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні не зафіксовано.

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