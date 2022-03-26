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Персонал ЗАЭС находится под постоянным психологическим давлением, - ГИЯРУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Персонал Запорожской атомной электростанции их семьи находятся под неизменным психологическим давлением русских оккупантов.

Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования, передает Цензор.НЕТ.

"Персонал Запорожской АЭС и их семьи находятся под постоянным психологическим давлением из-за присутствия на площадке АЭС и в городе-спутнике враждебно настроенных военных оккупанта, а также большого количества военной техники. В городе Энергодар до сих пор нехватка пищевых продуктов и медикаментов", - говорится в сообщении.

Два энергоблока Запорожской АЭС работают на мощности, остальные – в состоянии ремонта и в резерве.

Регулирующий надзор за ядерной и радиационной безопасностью непосредственно на площадке Запорожской АЭС невозможен, но Госатомрегулирование продолжает поддерживать связь с руководством ЗАЭС.

По информации руководства Запорожской АЭС:

- оперативный персонал продолжает контролировать состояние энергоблоков и обеспечивать их безопасной эксплуатации согласно требованиям эксплуатационной документации;
- эксплуатация АЭС производится исключительно персоналом Запорожской АЭС, происходит постоянная ротация персонала;
- изменения радиационного состояния на площадке АЭС, в зоне наблюдения и санитарно-защитной зоне не зафиксированы.

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крок_за_кроком@mykolayovych45

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тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???

"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
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26.03.2022 22:10 Ответить
 
 