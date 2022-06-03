Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції

У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

"ЄС поширює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські кредитні установи - найбільший російський банк Сбербанк, Московський кредитний банк і Россільгоспбанк - та Білоруський банк розвитку та реконструкції", - йдеться в пресрелізі.

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