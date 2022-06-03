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Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

swift,свіфт

У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

"ЄС поширює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські кредитні установи - найбільший російський банк Сбербанк, Московський кредитний банк і Россільгоспбанк - та Білоруський банк розвитку та реконструкції", - йдеться в пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, - фон дер Ляєн

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Мои поздравления в связи с этим, московиты.
Щи да берёзовая каша - еда ваша.
Пареная репа на десерт - и к Кобзону на концерт.
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03.06.2022 11:52
+6
Якщо угорців усунуть, то все буде. Вчорашній виступ Віцепрезидентки Європарламенту

«Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС -ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС - ред.) справді перетворилося на засіб шантажу», - заявила Барлі.

Віцепрезидентка Європарламенту вказала на те, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан «частина за частиною повністю взяв країну в свої руки»
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03.06.2022 12:12
+5
Кремлівські гниди воюють з Порошенко,а не з московськовською ордою!!!)))
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03.06.2022 12:10
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Мои поздравления в связи с этим, московиты.
Щи да берёзовая каша - еда ваша.
Пареная репа на десерт - и к Кобзону на концерт.
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03.06.2022 11:52 Відповісти
не знаю, не знаю, ведь десятки других рюснявых банков никто от SWIFT не отключил.
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03.06.2022 15:04 Відповісти
Дали 100 діб, щоб встигли підготуватися.
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03.06.2022 11:53 Відповісти
ну дак один тільки Орбан цілий місяць морочив голову євросоюзу.

про газ от не пишуть нічого. не зрозуміло, що там з газом, його ж теж параша багато продає.
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03.06.2022 11:58 Відповісти
Газ мав бути в сьомому пакеті, але, мабуть, не буде.
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03.06.2022 12:05 Відповісти
Якщо угорців усунуть, то все буде. Вчорашній виступ Віцепрезидентки Європарламенту

«Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС -ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС - ред.) справді перетворилося на засіб шантажу», - заявила Барлі.

Віцепрезидентка Європарламенту вказала на те, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан «частина за частиною повністю взяв країну в свої руки»
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03.06.2022 12:12 Відповісти
хоча б ці 100 днів не розтягнулись ще на місяць, Европа ща та ........ .
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03.06.2022 12:02 Відповісти
Хранитє дєньги в сберкассє, чьо.
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03.06.2022 11:59 Відповісти
Вони всі рахунки на інший банк вже перевели, котрий не під санкціями і працює з операціями нафта/газ
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03.06.2022 12:02 Відповісти
Так це "Газпромбанк". Рахунки на оплату газу навіть не довелося переводити. А нафту і так майже всі бойкотують і ембаргують.
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03.06.2022 12:09 Відповісти
"Газпромбанк"- оставили таки шпаринку у СВІФТ, а на""я? Не дуже хоче Європа лаятися з х""лом.
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03.06.2022 14:16 Відповісти
А где гундяев? Порошенко обещал!
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03.06.2022 12:06 Відповісти
Кремлівські гниди воюють з Порошенко,а не з московськовською ордою!!!)))
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03.06.2022 12:10 Відповісти
Спільними зусиллями знищимо московську орду нанівець!!))
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03.06.2022 12:07 Відповісти
Предусматривает это ещё не значит отключает. Демократы могут заговорить вопрос в момент. Это бабло...
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03.06.2022 12:09 Відповісти
Шостий пакет санкцій ЄС передбачає... Не пройшло і СТО днів війни... Довго запрягають тих волів...
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03.06.2022 13:05 Відповісти
Наконец-то, свершилось
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03.06.2022 14:00 Відповісти
Очень большая вероятность что ничего хорошего Украине не светит в плане независимости. США и Англия потихоньку прозревают КТО такое Zеленое ЧМО с его партией предателей - кремлевских крыс. Кому интересно помогать стране, правительство которой против того, чтобы ей помогали и даже наоборот, которое хочет сдать страну? На самом деле всё очень *****, не сейчас, так еще через 8 лет паРаша захватит уже ВСЮ Украину, если, конечно, народ типа Zедебилов снова выберут Zеленое ЧМО, и вероятность этого очень высокА... Zеленое ЧМО - великий ******** своих 73% Zедебилов.
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03.06.2022 14:54 Відповісти
 
 