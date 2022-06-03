Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції
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У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.
"ЄС поширює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські кредитні установи - найбільший російський банк Сбербанк, Московський кредитний банк і Россільгоспбанк - та Білоруський банк розвитку та реконструкції", - йдеться в пресрелізі.
Топ коментарі
+16 Старый зольдат
показати весь коментар03.06.2022 11:52
+6 Viktor 8e21d3f0
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+5 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар03.06.2022 12:10
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Щи да берёзовая каша - еда ваша.
Пареная репа на десерт - и к Кобзону на концерт.
про газ от не пишуть нічого. не зрозуміло, що там з газом, його ж теж параша багато продає.
«Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС -ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС - ред.) справді перетворилося на засіб шантажу», - заявила Барлі.
Віцепрезидентка Європарламенту вказала на те, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан «частина за частиною повністю взяв країну в свої руки»