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Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно

Посол Києва в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до числа країн, які купують вкрадене Росією в України зерно.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Боднар також звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні того, хто причетний до перевезень зерна транзитом через турецькі води.

Читайте: Росія вивезла до Сирії близько 100 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
кто бы мог подумать? особенно после того как они у игил всю жизнь нефть покупают
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03.06.2022 12:55
+24
Эрдоган как восточная базарная баба....сомнительный партнёр и союзник.США,Великобритания и Польша с Канадой и Прибалтикой- реальные наши союзники,а остальные фуфлометы жабоеды и прочая немецкая нечисть сдадут при первой возможности.
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03.06.2022 13:04
+21
Як вибачення за такі дії, ми прийняли б постачання 100 Байрактарів з боєкомплектом.
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03.06.2022 12:55
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яничари-злодюги
ще 40 байрактарів-і можна говорити
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03.06.2022 12:54 Відповісти
кто бы мог подумать? особенно после того как они у игил всю жизнь нефть покупают
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03.06.2022 12:55 Відповісти
Строй дороги, не отвлекайся и "ненагнетай"... Почему турки должны думать об Украине ,если сам украинец не хочет думать о себе, а три года думал "о шашлыках"...
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03.06.2022 16:45 Відповісти
Як мінімум не купувати крадене кацап недороблений
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03.06.2022 17:28 Відповісти
Як вибачення за такі дії, ми прийняли б постачання 100 Байрактарів з боєкомплектом.
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03.06.2022 12:55 Відповісти
Два раза...
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03.06.2022 12:58 Відповісти
не смеши махнатку, думаешь зря амеры им самолеты не дают, которые они уже оплатили, а нас они ваще клали с прибором
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03.06.2022 12:59 Відповісти
Это как раз к вопросу мол сделаем Крым татаро турецким вот вот БОЖЕ ВАС УПАСИ И АЛЛАХ СОХРАНИ ОТ ПОДОБНОЙ ПРИ ДУРИ..вернется то с чем имела дело в прошлом-- Запорожжская Сичь!!!
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03.06.2022 13:19 Відповісти
На вас, кацап, точно кладут с прибором, это все знают.
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03.06.2022 14:36 Відповісти
От суки. Одним Байрактаром вже не відкупитесь
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03.06.2022 12:59 Відповісти
восток - дело тонкое...а Турция еще и хитрое ))))
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03.06.2022 13:00 Відповісти
*Ось вам адін байрактар, з барського плеча, ми харошиє, нє мєшайтє нам ваше зерно у московського бункерного тсаря купляти* ми що даремно з ним вас діліли 300 років до цього
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03.06.2022 13:00 Відповісти
Эрдоган как восточная базарная баба....сомнительный партнёр и союзник.США,Великобритания и Польша с Канадой и Прибалтикой- реальные наши союзники,а остальные фуфлометы жабоеды и прочая немецкая нечисть сдадут при первой возможности.
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03.06.2022 13:04 Відповісти
Не вопрос, пусть покупают. Только деньги перечисляйте на украинские счета.
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03.06.2022 13:04 Відповісти
Турки как проститутки и нашим и вашим. Только потом у проституток жопа порванная в итоге и они никому не нужны на старости
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03.06.2022 13:05 Відповісти
Политика хуже проституции
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04.06.2022 10:25 Відповісти
Уже неоднократно здесь писал про Турцию, которую многие наши посетители сайта просто боготворят за Байрактары. Но суть такова- Лучше не иметь друга совсем чем друга-турка у себя за спиной.
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03.06.2022 13:06 Відповісти
Если этот друг подгонит байрактаров, то можно простить.
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03.06.2022 13:09 Відповісти
Байрактар - это карманная лавочка клана Эрдоганов
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03.06.2022 13:40 Відповісти
В політиці і дипломатії не буває чорного і білого. А тим більше, коли цей друг-турок контролює єдиний вихід з Чорного моря для українських суден.
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03.06.2022 13:36 Відповісти
Турок в українському західно українському народному єпосі-це брехло.
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03.06.2022 13:08 Відповісти
Вкинули кістку й почалось завивання псів
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03.06.2022 13:08 Відповісти
Кто б сомневался. Туркам доверять - себя не уважать
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03.06.2022 13:10 Відповісти
зо за маячня - Посол Києва? а що каже посол Чернігова? а Плтави?
схоже на свинособаче іпсо
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03.06.2022 13:12 Відповісти
Будь хто з тих хто купує крадене стає співучасником злочину.
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03.06.2022 13:13 Відповісти
Харе разганять зраду! Зрозуміло ж, що Ердоган особисто не контролює які вантажі потрапляють в Туреччину, а мутних ділків вистачає в кожній країні.
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03.06.2022 13:14 Відповісти
цей посол головою думає чи обкурився
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03.06.2022 13:18 Відповісти
Вот вам и ответ почему так Запад упирается вводить серьезные санкции и вообще категорически против того чтобы Украина полностью победила Рашку и привела к ее развалу. Все западные черти прикормленные рашистами и сидят на взятках и на перепродаже краденным. Поэтому нам чтобы всю жизнь не воевать с ветряками, нужно развалить фундамент под ними. Тоесть уничтожать росийские нефтяные и газовые скважины, и трубопроводы. Чтобы Рашке просто нечем было подкупать западных политиков. И тогда глисты от нехватки пищи сожрут самого хозяина
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03.06.2022 13:21 Відповісти
Не слід забувати, що цивілізований світ купував у комуняк зерно у 1933, чудово знаючи чиє воно і яку ціну за нього платять українці...

Так, просто екскурс в історію, щоби не повторювати помилки.
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03.06.2022 13:22 Відповісти
В 1946- 1947 теж соціалістичні країни східної Європи чудово їли українську пшеницю в обмін на свою лояльність до срср.
А в Україні був голодомор, про який рідко пишуть, але старі люди чудово пам'ятають
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03.06.2022 14:09 Відповісти
Це правда.
Українські розслідувачі, близькі до Миротворця, неоднократно фіксували заходи цапських суден, які завантажуються зерном в Севастополі, в турецькі порти.

Катерина Яресько

30 травня о 22:45 ·

Михаил Ненашев розвантажує пшеницю в турецькому порту Іскендерун. Порушник прибув з окупованого Севастополя - розслідування SeaKrime.
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03.06.2022 13:43 Відповісти
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03.06.2022 13:44 Відповісти
Треба ж чимось годувати влітку "русо-турісто" !
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03.06.2022 13:49 Відповісти
Колись і ердоган піде на концерт до кобздона і жиріка... Хробаки вже чекають...
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03.06.2022 13:53 Відповісти
не виключений процент від гешефту між рашистами і їхім турецьким холуєм і "зеленим" котрі здали Південь України.
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03.06.2022 13:56 Відповісти
Как можно отследить зерно?
1. Орки посылают свой пустой балкер из Новороссийска в Мариуполь. Это надо отследить, причем понимая что балкер пустой.
2. В Мариуполе этот балкер загружается ворованным украинским зерном. Допустим сотрудники порта как-то об этом сообщили кому надо.
3. Балкер выходит из Мариуполя и идет в Турцию. Этот путь можно отследить только если спутниковый транспондер на судне включен.
Включают ли транспондер торговцы ворованным зерном? Вопрос, как говорится, риторический.
В чем проблема показать скрин Marinetraffic?
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03.06.2022 13:57 Відповісти
Нуто шо ,в туреччині перемовими проводити?може ще в білорусії?
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03.06.2022 13:59 Відповісти
Чому тільки зараз ?
Це треба було робити тиждень тому!
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03.06.2022 14:06 Відповісти
На Турцию никогда рассчитывать нельзя. Они могут в любой момент пропустить остальные корабли РФ в Черное море если им будет выгодно. Турция нам не союзник и никогда не была. Поставка байрактаров это результат тесного сотрудничества Мотор січ с Baykar Makina, но никак не дружеских отношений с Ердоганом.
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03.06.2022 14:09 Відповісти
А кто нам " всегда" был союзником??? Может козломордые орки?
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03.06.2022 16:39 Відповісти
спокойствие, только спокойствие(с)...
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03.06.2022 14:27 Відповісти
Турки є турки. Як були азіатами, так і залишаються. А вони ще рвалися до ЄС... Параша його найкращий друг і партнер. До речі, гроші на війну орки отримують також і від нього. "Турецький потік" працює справно...
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03.06.2022 15:38 Відповісти
Мля...какие вы наивные,вы что, до этого не вы знали что, Турция сейчас является хабом(прокладкой) для росии по поставке запрещенных, санкционных товаров практически всего спектра (и это практически никто не высвечивает). Любая война в первую очередь это чей то денежный(экономический) гешефт.Вы думаете это только росии, выгоден развал и уничтожение конкурентной экспортной продукции ранее производимой Украиной. Таким же скотством сейчас занимается и грузия,казахстан и еще ряд стран, только в гораздо меньших объемах. Большинству стран Западной европы, Украина выгодна только как дешевая аграрная страна с дешевой рабочей силой для запада.
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03.06.2022 15:52 Відповісти
Бусурмани у всі часи і віки були продажними сикунами і живодерами. Їм до сраки і Україна, і колективна безпека в рамках Альянсу і мораль, і совість- у них свої шкурні інтереси а на решту - наср.ти.
Як там почуваються регулярнісмоктальникихуйцяуердогана?
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03.06.2022 15:58 Відповісти
найміть хтось піратів хай уженуть корабель
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03.06.2022 16:14 Відповісти
Сами все отдали, к войне не готовились а теперь перекладывают с больной головы на здоровую.
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03.06.2022 16:17 Відповісти
А Шо такоЄ??? Битум з росії ( через медведчука) на велике крадівгицтво не жме, елекроенергія з росіі ( арахамія ) не жме...а ось турки не вгодили....🤔

І навіть оце не жме...
"Державна митна служба України оприлюднила офіційну статистику щодо торгівлі України з Росією за минулий рік. Цифри свідчать про активне зростання товарообігу - він зріс на 38 відсотків у 2021 році і сягнув понад 10 мільярдів доларів.18 февр. 2022 г."

Дивні люди....тільки кістку закинь...а включити мозок не хотять.... Вкрадену пшеницю купить тоді інша країна....
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03.06.2022 16:37 Відповісти
Спитайте арестовича, де наша пшениця і він вам точно скаже, що "прое#алі"....
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03.06.2022 16:41 Відповісти
Ердоган це путлєр в своєму регіоні!!! Він ворог України! І ніякі байрактари це не перекреслять! Так само як і користування кацапським газом не робить путлєра нам другом!!!!
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03.06.2022 22:11 Відповісти
в суд значит на них подать....
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04.06.2022 01:47 Відповісти
плевок в лицо крымским татарам,деньги не пахнут
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27.06.2022 10:17 Відповісти
 
 