Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар

Посол Києва в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до числа країн, які купують вкрадене Росією в України зерно.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Боднар також звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні того, хто причетний до перевезень зерна транзитом через турецькі води.

Читайте: Росія вивезла до Сирії близько 100 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна