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Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, - посол Боднар
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Посол Києва в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до числа країн, які купують вкрадене Росією в України зерно.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Боднар також звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні того, хто причетний до перевезень зерна транзитом через турецькі води.
Топ коментарі
+28 шеколадный зае%ец
показати весь коментар03.06.2022 12:55
+24 Николай Шершунов
показати весь коментар03.06.2022 13:04
+21 Володимир Д
показати весь коментар03.06.2022 12:55
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Будь ласка, зачекайте...
ще 40 байрактарів-і можна говорити
схоже на свинособаче іпсо
Так, просто екскурс в історію, щоби не повторювати помилки.
А в Україні був голодомор, про який рідко пишуть, але старі люди чудово пам'ятають
Українські розслідувачі, близькі до Миротворця, неоднократно фіксували заходи цапських суден, які завантажуються зерном в Севастополі, в турецькі порти.
Катерина Яресько
30 травня о 22:45 ·
Михаил Ненашев розвантажує пшеницю в турецькому порту Іскендерун. Порушник прибув з окупованого Севастополя - розслідування SeaKrime.
1. Орки посылают свой пустой балкер из Новороссийска в Мариуполь. Это надо отследить, причем понимая что балкер пустой.
2. В Мариуполе этот балкер загружается ворованным украинским зерном. Допустим сотрудники порта как-то об этом сообщили кому надо.
3. Балкер выходит из Мариуполя и идет в Турцию. Этот путь можно отследить только если спутниковый транспондер на судне включен.
Включают ли транспондер торговцы ворованным зерном? Вопрос, как говорится, риторический.
В чем проблема показать скрин Marinetraffic?
Це треба було робити тиждень тому!
Як там почуваються регулярнісмоктальникихуйцяуердогана?
І навіть оце не жме...
"Державна митна служба України оприлюднила офіційну статистику щодо торгівлі України з Росією за минулий рік. Цифри свідчать про активне зростання товарообігу - він зріс на 38 відсотків у 2021 році і сягнув понад 10 мільярдів доларів.18 февр. 2022 г."
Дивні люди....тільки кістку закинь...а включити мозок не хотять.... Вкрадену пшеницю купить тоді інша країна....