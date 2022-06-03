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Пляжі та прибережні зони відпочинку заборонили відвідувати у Миколаєві, - Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаєві пляжі й прибережні зони відпочинку закриють для відвідувачів.
Про це повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Миколаївської міської ради 2 червня.
Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять", - зазначив мер.
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