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Росія хоче створити свій аналог ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

РФ збирається розробити національний аналог Європейського суду з прав людини.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.

Ідею вже схвалили в адміністрації президента РФ, Мін'юсті, Слідчому комітеті, Генпрокуратурі та апараті омбудсмена.

Російський "ЄСПЛ" нібито має стати прототипом суду СНД із прав людини. Асоціація юристів Росії до кінця червня створить робочу групу з розробки інституції.

Росіяни хочуть, щоб цей "суд" працював на території СНД, проте зазначають, що тут "багато залежатиме від зацікавленості інших країн".

Також читайте: ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії

Нагадаємо, 16 березня Росію вигнали з Ради Європи, що означає також припинення її участі у Європейській конвенції з прав людини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Це буде черговий феєричний лапатний аналоговнєт...
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03.06.2022 13:26
+18
Анекдот дня?
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03.06.2022 13:27
+16
Азіопський Суд по Бесправію та Приниженню
розташування - орда Мордор
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03.06.2022 13:31
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Це буде черговий феєричний лапатний аналоговнєт...
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03.06.2022 13:26 Відповісти
Азіопський Суд по Бесправію та Приниженню
розташування - орда Мордор
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03.06.2022 13:31 Відповісти
Анал Гов(на) НЕТ....... 💥💥💥☢☢☢✝✝✝☦☦☦👹👹👹👿👿👿🤢🤢🤢😱😱😱☠☠☠⛔⛔⛔❗❗❗😂😂😂🤑🤑🤑🚀🚀🤡🤡🤡
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03.06.2022 13:35 Відповісти
Очередной ГУЛАГ. Другое они делать не умеют.
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03.06.2022 13:37 Відповісти
Краще на базі Басманного районного суду Московії.
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03.06.2022 14:38 Відповісти
звідки в раші люди, не кажучі вже про права?
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03.06.2022 13:26 Відповісти
А у них що, є права?
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03.06.2022 13:27 Відповісти
Анекдот дня?
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03.06.2022 13:27 Відповісти
Петросян до Кобзона не встиг приєднатися, тому ще може законодавчі ініціативи пропонувати
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03.06.2022 14:05 Відповісти
ой, та що там розробляти? візьмуть те, що їм близько і дорого, "трійки" і назвуть це ЄСПЛ.
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03.06.2022 13:29 Відповісти
Мордорский суд по правам диктатора? Уже смешно
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03.06.2022 13:31 Відповісти
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03.06.2022 13:32 Відповісти
А Європа тут до чого?
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03.06.2022 13:32 Відповісти
Анало-говнетный аналог?
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03.06.2022 13:34 Відповісти
можна відкрити прямо на території "Бутырки"
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03.06.2022 13:34 Відповісти
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03.06.2022 13:35 Відповісти
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03.06.2022 13:37 Відповісти
"зачем вам дороги если у вас машин нет?"(с)
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03.06.2022 13:36 Відповісти
Такий ЄСССРПЛ вже ж був - розстрільні трійки називались... *Це ж було вже* (с) Данілич
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03.06.2022 13:37 Відповісти
ЄвразЕС вони вже в себе побудували і анало г НАТО)) ще суд "по правам людини".Навіть собі уявляю як іноземці типу Берлусконі чи Депардьє будуть москві жалітися на "ущемления их прав в несправедливой Європе"..
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03.06.2022 13:38 Відповісти
очередніе вести из дурлома...тяжкие потуги из говна и палок сотворить анало-говнет...
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03.06.2022 13:38 Відповісти
Хуже. Строили Третий Рим, а построили Четвертый Рейх имени *****.
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03.06.2022 13:48 Відповісти
тільки не з прав людини, а з безправ'я
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03.06.2022 13:39 Відповісти
Сегодня на рабZZee праздник...ровно 60 лет назад в Новочеркасске были успешно расстреляны рабочие на майдане города...по некоторым данным спецназ КГБ СССР растреливал людей с 1 по 5 июня 1962 года...общее число подохших неизвестно до сих пор...
Вяличие Совка перло со всех дыр...
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03.06.2022 13:44 Відповісти
Що не вкрадуть, то все зпоганять...
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03.06.2022 13:45 Відповісти
Роисся хочет защитить права своих человеков? Серьезно? Сами посмотрите, где росия, а где права человека. В данном случае это все равно, что воевать за мир и трахаться за девственность.
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03.06.2022 13:45 Відповісти
заранее извиняюсь, но это как когда общество глухих организовывает симфонический оркестр или общество слепых открывает стрелковый клуб
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03.06.2022 13:48 Відповісти
В любом случае у росиянцев ничего не получится. У них что не строй, все равно ГУЛАГ получается
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03.06.2022 13:50 Відповісти
Із літер "Г", "У", "Л, "А", "Г" кацапи марно намагались викласти слово "ЄСПЛ".
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03.06.2022 13:51 Відповісти
Суд фашизму з прав людини
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03.06.2022 14:00 Відповісти
Путлер для себе готує.
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03.06.2022 14:01 Відповісти
"РФ намерена разработать национальный аналог Европейского суда по правам человека".

Точнее его надо назвать "национальный аналог по правам олигархата, ФСБ и полиции". Так было бы логичнее.
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03.06.2022 14:02 Відповісти
А зачем им этот оналог? Это они будут в нем отмивать до белезни всяких европейских маняков, убийц?
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03.06.2022 14:05 Відповісти
скорее всего, это создается для обвинений в "преступлениях" украинцев и всех неугодных. Испробуют на пленных азовцах. Думаю они это делают не просто так.
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03.06.2022 14:23 Відповісти
Права человека в концлагере товаристча Сралина..по имени ГУЛАГ типа путлера ..
этто Нонсенс...
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03.06.2022 14:10 Відповісти
Навіщо суд-права-людини? Вже все існує та працює справно та вчасно:
1. соловйов/скабєєва;
2. прокуратура/суд;
3. поліція мордой у підлогу "споконвічних 2% покидьків" насєлєнія *********"...
Ну, тобто та сама "трійка", як і за часів вєлікава сталіна... "Все нове--добре забуте старе".
Мене от що дивує; москалі ще вважають, шо існує якийсь примарний "СНГ"?
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03.06.2022 14:11 Відповісти
И назвать "Судебная палата 4 рейха"
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03.06.2022 14:15 Відповісти
Как обезьяны, имитируют человека =)
Но обезьяны, хоть животные, а свинособаки, аналоговна нет?
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03.06.2022 14:17 Відповісти
Кацапи ще років 15 тому пропонували створити Євразійський Суд з прав людини,
оскільки Європейський Суд постійно задовольняв позови жертв путінського режиму.
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03.06.2022 14:19 Відповісти
Ага...
А далі шо - вовки пастимуть вівці, козли стерегтимуть капусту, а 3,14дараси будуть правити країною?
Стоп!
Шо це я, з 3,14дарасами там вже "фсьо норм"...
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03.06.2022 14:21 Відповісти
ЄСПЛ у розумінні русні
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03.06.2022 14:22 Відповісти
Любопытно, кого там будет защитить? Кадыровцев или вагнеровцев? Может Росгвардию собственно от тех, которых в автозаках сажали.
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03.06.2022 14:22 Відповісти
Принцип чисто москальський: " Йєслі королєва нєдоступна, ми создадім сваЮ (та хоч і свАю,пофіґ))) для них то теж досягнення) і будєм єйо ІМЄТЬ...
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03.06.2022 14:22 Відповісти
Все ,що створює рашист в односторонньому порядку працює на нього .Навіть ,колись підписані мирні договори з часом рашист використовує ,для того,щоб через них розпочати війну і окупацію.
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03.06.2022 14:23 Відповісти
Недострана зазеркалье.
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03.06.2022 14:41 Відповісти
Лисиця займеться правами курей
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03.06.2022 14:42 Відповісти
На базе Басманного суда Москвы
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03.06.2022 14:48 Відповісти
Нагадаю! У цій смердючій, терористичній скотофермі за слово "мир" на аркуші - арештовують, а за те що тримаєш чистий аркуш паперу - штрафують.. ПаРаша - це фашистська тоталітарна секта де ніколи не було прав людини...
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03.06.2022 15:14 Відповісти
Я вот не пойму смеяться или нет)
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03.06.2022 15:42 Відповісти
придумали нову назву свого концтабору,
суд єспл параши= концтабір

це ніби масква нє утанула, а отріцатєльно всплила
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03.06.2022 16:12 Відповісти
Права человека в ГУЛАГЕ ...
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03.06.2022 16:49 Відповісти
Все для человека,все ради человека.Я видел этого ЧЕЛОВЕКА.
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03.06.2022 17:27 Відповісти
 
 