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Росія хоче створити свій аналог ЄСПЛ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
РФ збирається розробити національний аналог Європейського суду з прав людини.
Про це пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.
Ідею вже схвалили в адміністрації президента РФ, Мін'юсті, Слідчому комітеті, Генпрокуратурі та апараті омбудсмена.
Російський "ЄСПЛ" нібито має стати прототипом суду СНД із прав людини. Асоціація юристів Росії до кінця червня створить робочу групу з розробки інституції.
Росіяни хочуть, щоб цей "суд" працював на території СНД, проте зазначають, що тут "багато залежатиме від зацікавленості інших країн".
Нагадаємо, 16 березня Росію вигнали з Ради Європи, що означає також припинення її участі у Європейській конвенції з прав людини.
Топ коментарі
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.06.2022 13:26
+18 Aleks Sun
показати весь коментар03.06.2022 13:27
+16 Dust
показати весь коментар03.06.2022 13:31
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Будь ласка, зачекайте...
розташування - орда Мордор
Вяличие Совка перло со всех дыр...
Точнее его надо назвать "национальный аналог по правам олигархата, ФСБ и полиции". Так было бы логичнее.
этто Нонсенс...
1. соловйов/скабєєва;
2. прокуратура/суд;
3. поліція мордой у підлогу "споконвічних 2% покидьків" насєлєнія *********"...
Ну, тобто та сама "трійка", як і за часів вєлікава сталіна... "Все нове--добре забуте старе".
Мене от що дивує; москалі ще вважають, шо існує якийсь примарний "СНГ"?
Но обезьяны, хоть животные, а свинособаки, аналоговна нет?
оскільки Європейський Суд постійно задовольняв позови жертв путінського режиму.
А далі шо - вовки пастимуть вівці, козли стерегтимуть капусту, а 3,14дараси будуть правити країною?
Стоп!
Шо це я, з 3,14дарасами там вже "фсьо норм"...
суд єспл параши= концтабір
це ніби масква нє утанула, а отріцатєльно всплила