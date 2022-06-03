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Россия хочет создать свой аналог ЕСПЧ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
РФ намерена разработать национальный аналог Европейского суда по правам человека.
Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.
Идею уже одобрили в администрации президента РФ, Минюсте, Следственном комитете, Генпрокуратуре и аппарате омбудсмена.
Российский "ЕСПЛ" якобы должен стать прототипом суда СНГ по правам человека. Ассоциация юристов России до конца июня создаст рабочую группу по разработке института.
Россияне хотят, чтобы этот "суд" работал на территории СНГ, однако отмечают, что здесь "многое будет зависеть от заинтересованности других стран".
Напомним, 16 марта Россию выгнали из Совета Европы, что означает также прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека.
Топ комментарии
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий03.06.2022 13:26
+18 Aleks Sun
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+16 Dust
показать весь комментарий03.06.2022 13:31
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розташування - орда Мордор
Вяличие Совка перло со всех дыр...
Точнее его надо назвать "национальный аналог по правам олигархата, ФСБ и полиции". Так было бы логичнее.
этто Нонсенс...
1. соловйов/скабєєва;
2. прокуратура/суд;
3. поліція мордой у підлогу "споконвічних 2% покидьків" насєлєнія *********"...
Ну, тобто та сама "трійка", як і за часів вєлікава сталіна... "Все нове--добре забуте старе".
Мене от що дивує; москалі ще вважають, шо існує якийсь примарний "СНГ"?
Но обезьяны, хоть животные, а свинособаки, аналоговна нет?
оскільки Європейський Суд постійно задовольняв позови жертв путінського режиму.
А далі шо - вовки пастимуть вівці, козли стерегтимуть капусту, а 3,14дараси будуть правити країною?
Стоп!
Шо це я, з 3,14дарасами там вже "фсьо норм"...
суд єспл параши= концтабір
це ніби масква нє утанула, а отріцатєльно всплила