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Новости За рубежом
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Россия (91262) санкции (10616) Европейский суд по правам человека (795)

Россия хочет создать свой аналог ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

РФ намерена разработать национальный аналог Европейского суда по правам человека.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", передает Цензор.НЕТ.

Идею уже одобрили в администрации президента РФ, Минюсте, Следственном комитете, Генпрокуратуре и аппарате омбудсмена.

Российский "ЕСПЛ" якобы должен стать прототипом суда СНГ по правам человека. Ассоциация юристов России до конца июня создаст рабочую группу по разработке института.

Россияне хотят, чтобы этот "суд" работал на территории СНГ, однако отмечают, что здесь "многое будет зависеть от заинтересованности других стран".

Читайте: Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Напомним, 16 марта Россию выгнали из Совета Европы, что означает также прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека.
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Топ комментарии
+31
Це буде черговий феєричний лапатний аналоговнєт...
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03.06.2022 13:26
+18
Анекдот дня?
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03.06.2022 13:27
+16
Азіопський Суд по Бесправію та Приниженню
розташування - орда Мордор
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03.06.2022 13:31
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Це буде черговий феєричний лапатний аналоговнєт...
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03.06.2022 13:26 Ответить
Азіопський Суд по Бесправію та Приниженню
розташування - орда Мордор
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03.06.2022 13:31 Ответить
Анал Гов(на) НЕТ....... 💥💥💥☢☢☢✝✝✝☦☦☦👹👹👹👿👿👿🤢🤢🤢😱😱😱☠☠☠⛔⛔⛔❗❗❗😂😂😂🤑🤑🤑🚀🚀🤡🤡🤡
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03.06.2022 13:35 Ответить
Очередной ГУЛАГ. Другое они делать не умеют.
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03.06.2022 13:37 Ответить
Краще на базі Басманного районного суду Московії.
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03.06.2022 14:38 Ответить
звідки в раші люди, не кажучі вже про права?
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03.06.2022 13:26 Ответить
А у них що, є права?
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03.06.2022 13:27 Ответить
Анекдот дня?
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03.06.2022 13:27 Ответить
Петросян до Кобзона не встиг приєднатися, тому ще може законодавчі ініціативи пропонувати
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03.06.2022 14:05 Ответить
ой, та що там розробляти? візьмуть те, що їм близько і дорого, "трійки" і назвуть це ЄСПЛ.
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03.06.2022 13:29 Ответить
Мордорский суд по правам диктатора? Уже смешно
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03.06.2022 13:31 Ответить
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03.06.2022 13:32 Ответить
А Європа тут до чого?
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03.06.2022 13:32 Ответить
Анало-говнетный аналог?
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03.06.2022 13:34 Ответить
можна відкрити прямо на території "Бутырки"
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03.06.2022 13:34 Ответить
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03.06.2022 13:35 Ответить
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03.06.2022 13:37 Ответить
"зачем вам дороги если у вас машин нет?"(с)
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03.06.2022 13:36 Ответить
Такий ЄСССРПЛ вже ж був - розстрільні трійки називались... *Це ж було вже* (с) Данілич
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03.06.2022 13:37 Ответить
ЄвразЕС вони вже в себе побудували і анало г НАТО)) ще суд "по правам людини".Навіть собі уявляю як іноземці типу Берлусконі чи Депардьє будуть москві жалітися на "ущемления их прав в несправедливой Європе"..
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03.06.2022 13:38 Ответить
очередніе вести из дурлома...тяжкие потуги из говна и палок сотворить анало-говнет...
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03.06.2022 13:38 Ответить
Хуже. Строили Третий Рим, а построили Четвертый Рейх имени *****.
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03.06.2022 13:48 Ответить
тільки не з прав людини, а з безправ'я
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03.06.2022 13:39 Ответить
Сегодня на рабZZee праздник...ровно 60 лет назад в Новочеркасске были успешно расстреляны рабочие на майдане города...по некоторым данным спецназ КГБ СССР растреливал людей с 1 по 5 июня 1962 года...общее число подохших неизвестно до сих пор...
Вяличие Совка перло со всех дыр...
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03.06.2022 13:44 Ответить
Що не вкрадуть, то все зпоганять...
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03.06.2022 13:45 Ответить
Роисся хочет защитить права своих человеков? Серьезно? Сами посмотрите, где росия, а где права человека. В данном случае это все равно, что воевать за мир и трахаться за девственность.
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03.06.2022 13:45 Ответить
заранее извиняюсь, но это как когда общество глухих организовывает симфонический оркестр или общество слепых открывает стрелковый клуб
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03.06.2022 13:48 Ответить
В любом случае у росиянцев ничего не получится. У них что не строй, все равно ГУЛАГ получается
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03.06.2022 13:50 Ответить
Із літер "Г", "У", "Л, "А", "Г" кацапи марно намагались викласти слово "ЄСПЛ".
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03.06.2022 13:51 Ответить
Суд фашизму з прав людини
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03.06.2022 14:00 Ответить
Путлер для себе готує.
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03.06.2022 14:01 Ответить
"РФ намерена разработать национальный аналог Европейского суда по правам человека".

Точнее его надо назвать "национальный аналог по правам олигархата, ФСБ и полиции". Так было бы логичнее.
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03.06.2022 14:02 Ответить
А зачем им этот оналог? Это они будут в нем отмивать до белезни всяких европейских маняков, убийц?
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03.06.2022 14:05 Ответить
скорее всего, это создается для обвинений в "преступлениях" украинцев и всех неугодных. Испробуют на пленных азовцах. Думаю они это делают не просто так.
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03.06.2022 14:23 Ответить
Права человека в концлагере товаристча Сралина..по имени ГУЛАГ типа путлера ..
этто Нонсенс...
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03.06.2022 14:10 Ответить
Навіщо суд-права-людини? Вже все існує та працює справно та вчасно:
1. соловйов/скабєєва;
2. прокуратура/суд;
3. поліція мордой у підлогу "споконвічних 2% покидьків" насєлєнія *********"...
Ну, тобто та сама "трійка", як і за часів вєлікава сталіна... "Все нове--добре забуте старе".
Мене от що дивує; москалі ще вважають, шо існує якийсь примарний "СНГ"?
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03.06.2022 14:11 Ответить
И назвать "Судебная палата 4 рейха"
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03.06.2022 14:15 Ответить
Как обезьяны, имитируют человека =)
Но обезьяны, хоть животные, а свинособаки, аналоговна нет?
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03.06.2022 14:17 Ответить
Кацапи ще років 15 тому пропонували створити Євразійський Суд з прав людини,
оскільки Європейський Суд постійно задовольняв позови жертв путінського режиму.
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03.06.2022 14:19 Ответить
Ага...
А далі шо - вовки пастимуть вівці, козли стерегтимуть капусту, а 3,14дараси будуть правити країною?
Стоп!
Шо це я, з 3,14дарасами там вже "фсьо норм"...
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03.06.2022 14:21 Ответить
ЄСПЛ у розумінні русні
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03.06.2022 14:22 Ответить
Любопытно, кого там будет защитить? Кадыровцев или вагнеровцев? Может Росгвардию собственно от тех, которых в автозаках сажали.
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03.06.2022 14:22 Ответить
Принцип чисто москальський: " Йєслі королєва нєдоступна, ми создадім сваЮ (та хоч і свАю,пофіґ))) для них то теж досягнення) і будєм єйо ІМЄТЬ...
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03.06.2022 14:22 Ответить
Все ,що створює рашист в односторонньому порядку працює на нього .Навіть ,колись підписані мирні договори з часом рашист використовує ,для того,щоб через них розпочати війну і окупацію.
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03.06.2022 14:23 Ответить
Недострана зазеркалье.
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03.06.2022 14:41 Ответить
Лисиця займеться правами курей
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03.06.2022 14:42 Ответить
На базе Басманного суда Москвы
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03.06.2022 14:48 Ответить
Нагадаю! У цій смердючій, терористичній скотофермі за слово "мир" на аркуші - арештовують, а за те що тримаєш чистий аркуш паперу - штрафують.. ПаРаша - це фашистська тоталітарна секта де ніколи не було прав людини...
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03.06.2022 15:14 Ответить
Я вот не пойму смеяться или нет)
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03.06.2022 15:42 Ответить
придумали нову назву свого концтабору,
суд єспл параши= концтабір

це ніби масква нє утанула, а отріцатєльно всплила
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03.06.2022 16:12 Ответить
Права человека в ГУЛАГЕ ...
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03.06.2022 16:49 Ответить
Все для человека,все ради человека.Я видел этого ЧЕЛОВЕКА.
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03.06.2022 17:27 Ответить
 
 