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Австрія допомагає Україні захисними шоломами та бронежилетами, - Негаммер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бронежилет

Австрія допомагає Україні захисними шоломами та бронежилетами у рамках Європейського фонду миру ЄС.

Про це заявив журналістами федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час передавання Україні автомобілів медичної допомоги у п’ятницю у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми беремо участь в рамках Євросоюзу у підтримці України за допомогою Європейського фонду миру. З одного боку, це відбувається шляхом надання зброї та боєприпасів. Наразі виділено вже 2 млрд євро. Ми – нейтральна країна, зброєю та боєприпасами ми не можемо. Але австрійський внесок - захисні шоломи та бронежилети", - заявив канцлер, відповідаючи на запитання кореспондента агентства про можливу допомогу Україні захисним обладнанням.

Глава австрійського уряду наголосив, що Австрія продовжує стояти на стороні Україні і прагне надавати їй також практичну допомогу у межах своїх можливостей, окрім заяв про солідарність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія надасть Україні ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Дякуємо !
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03.06.2022 13:29
+12
Если их будет приличное количество то в струю. С пророссийских австрияков хоть защиту для воинов получить все лучше, чем от ихних немецких братьев колыбельные про возможные поставки оружия слушать.
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03.06.2022 13:33
+11
чого в продажу так багато броніжелетів касок,військової форми солдати в багатьох місцях купляють говорять не видають де прокуратура поліція ,в інтернеті всюди обьяви про продаж "кому війна кому мать рідна" нам дають а хтось наживаеться страждають воїни,по законам військового часу розстрілювать хто продае військову форму і амуніцію
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03.06.2022 13:40
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03.06.2022 13:29 Відповісти
Добре хоч так.
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03.06.2022 14:08 Відповісти
5 тисяч, нє?
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03.06.2022 13:29 Відповісти
5 тис. це бригада ??
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03.06.2022 15:17 Відповісти
Нейтралам можно и медициной нам помочь, вполне кошерно. Только с жёстким контролем прихода-расхода
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03.06.2022 13:29 Відповісти
Если их будет приличное количество то в струю. С пророссийских австрияков хоть защиту для воинов получить все лучше, чем от ихних немецких братьев колыбельные про возможные поставки оружия слушать.
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03.06.2022 13:33 Відповісти
ага ******* то воно легше ніж просто глянути,скільки і чого УЖЕ дали німаки,але ти ж про *********,а не про факти...
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03.06.2022 14:33 Відповісти
+5
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03.06.2022 15:18 Відповісти
Що в них цікавого є з озброєння, хто в курсі?
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03.06.2022 13:37 Відповісти
захищеність в рази вища чим в російському чи радянському амуніції
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03.06.2022 13:42 Відповісти
Понемногу всего есть. От стрелковки до гаубиц. Но какой смысл, все равно не дадут? Если хотя бы деньгами поддержат, уже хлеб.
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03.06.2022 14:58 Відповісти
чого в продажу так багато броніжелетів касок,військової форми солдати в багатьох місцях купляють говорять не видають де прокуратура поліція ,в інтернеті всюди обьяви про продаж "кому війна кому мать рідна" нам дають а хтось наживаеться страждають воїни,по законам військового часу розстрілювать хто продае військову форму і амуніцію
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03.06.2022 13:40 Відповісти
Так, при чому у продажі бронежилети на каски українського виробництва! А мобілізовані без броників та касок! Держава має скуповувати весь тираж українського виробництва на корню, а продажами наліво мають займатися СБУ та НАБУ.
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03.06.2022 13:54 Відповісти
Та не питання, треба просто у всіх виробників військової амуніції, та у всіх, хто володіє бізнесом з її продажі. просто все відібрати, вони нехай виживають як хочуть, бо як же так, він посмів під час війни иготовляти продукцію, та ще й паскуда гроші за неї вимагає, а ще потріюно на таких пускаи Гетьманцева, щоб забрав все що залишиться після конфіскації товару.
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03.06.2022 13:56 Відповісти
Питання не у "відібрати", а викупити весь тираж продукції державою і тоді все, що попадатиме на ринок можна ідентифікувати як крадене і арештовувати.
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03.06.2022 14:08 Відповісти
Австрийцам благодарность,а сволочам и причастным к хищениям,и последующей продаже-посажение на кол.Печально читать и осознавать.что в нашем социуме имеются ублюдки,распродающие на базарах,сайтах гуманитарную помощь.И в магазинах встречаются продукты,вещи которые пришли в Украину не для коммерческого использования.А ведь некоторые наблюдатели это видят..Какое мнение остаётся??какая там Европа...Своих бы крыс сначала вытравить.На всех уровнях.Но боюсь-это невозможно..
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03.06.2022 13:44 Відповісти
А куди дівалися наші бронежилети і шоломи? Виходить посадили Марченеко по сфальшованій справі, а шоломи і бронежилети продали, як резервні маски і зерно?
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03.06.2022 14:03 Відповісти
На справді й за це дякуємо!
Не забувайте, вони могли б узагалі нам не допомагати, як от декотрі країни. В моєму рідному ТРО з броніками хронічний дефіцит.
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03.06.2022 14:04 Відповісти
Чому він соромиться назвати кількість тих касок та бронежилетів?
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03.06.2022 14:34 Відповісти
Або соромиться, або секрет ... Німці вже отримали опік були ...
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03.06.2022 15:21 Відповісти
А еще хорошими пожеланиями!
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03.06.2022 14:37 Відповісти
Допомагає це скіоьки сотен тисяч?
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03.06.2022 15:43 Відповісти
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03.06.2022 18:02 Відповісти
не понятно!! Куда всё оно девается!?????! Ведь уже только иностранцы нам подарили более 360 тыс броников и касок! Плюс подарки от волонтёров и Порошенко и другие подарочки.... Только слуги народа 3года палки в колёса ставили!! Долбоёбы-баянисты!!!
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03.06.2022 20:07 Відповісти
 
 