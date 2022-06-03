У бою з російськими окупантами загинув доброволець із Франції

Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.

Як передає Цезор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття родині загиблого", - повідомило зовнішньодипломатичне відомство.

На якій ділянці фронту він був та інші деталі про особу загиблого наразі не уточнюють.

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