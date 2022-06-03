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Новини Війна в Україні
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Франція (1970) добровольці (779)

У бою з російськими окупантами загинув доброволець із Франції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

франція

Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.

Як передає Цезор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття родині загиблого", - повідомило зовнішньодипломатичне відомство.

На якій ділянці фронту він був та інші деталі про особу загиблого наразі не уточнюють.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Загинув ВОЇН.
Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
R.I.P.

Честь!
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03.06.2022 20:17
+17
той проклятий донбас вже 8 років язва на лиці землі,а цього року став філіалом пекла. Спи спокійно,друже.Ми всі перед тобою у боргу.
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03.06.2022 20:00
+6
да макрону пох,он ***** за кусок сирии рубицца
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03.06.2022 20:04
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https://www.youtube.com/watch?v=WvNfHQN4jU4

тут показано где и как..и таки да.... соболезнования..
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03.06.2022 19:55 Відповісти
ти впевнений? Там ніби легке поранення,ніби в ногу
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03.06.2022 19:58 Відповісти
ну в конце видео там замутнено и мне показлось груз 200 в ковдре .. может и ошибаюсь..
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03.06.2022 20:20 Відповісти
Вів ля Франс!
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03.06.2022 19:56 Відповісти
редактор! хто так пише..?
Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.
ай-яй-яй.
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03.06.2022 19:59 Відповісти
той проклятий донбас вже 8 років язва на лиці землі,а цього року став філіалом пекла. Спи спокійно,друже.Ми всі перед тобою у боргу.
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03.06.2022 20:00 Відповісти
да макрону пох,он ***** за кусок сирии рубицца
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03.06.2022 20:04 Відповісти
Загинув ВОЇН.
Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
R.I.P.

Честь!
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03.06.2022 20:17 Відповісти
R.I.P Hero.
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03.06.2022 21:18 Відповісти
Vive la France!
Vive la liberté!

Герою Слава!
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03.06.2022 21:27 Відповісти
 
 