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У бою з російськими окупантами загинув доброволець із Франції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.
Як передає Цезор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття родині загиблого", - повідомило зовнішньодипломатичне відомство.
На якій ділянці фронту він був та інші деталі про особу загиблого наразі не уточнюють.
Топ коментарі
+25 Игорь Вазианский
показати весь коментар03.06.2022 20:17
+17 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар03.06.2022 20:00
+6 Serg Serg 94650416
показати весь коментар03.06.2022 20:04
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Будь ласка, зачекайте...
тут показано где и как..и таки да.... соболезнования..
Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.
ай-яй-яй.
Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
R.I.P.
Честь!
Vive la liberté!
Герою Слава!