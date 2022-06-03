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В бою с русскими оккупантами погиб доброволец из Франции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Такую информацию об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, заявление которого приводит ряд СМИ.
Как передает Цезор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования семье погибшего", - сообщило внешнедипломатическое ведомство.
На каком участке фронта он был и другие детали о личности погибшего не уточняются.
Топ комментарии
+25 Игорь Вазианский
показать весь комментарий03.06.2022 20:17
+17 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий03.06.2022 20:00
+6 Serg Serg 94650416
показать весь комментарий03.06.2022 20:04
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тут показано где и как..и таки да.... соболезнования..
Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.
ай-яй-яй.
Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
R.I.P.
Честь!
Vive la liberté!
Герою Слава!