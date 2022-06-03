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Новости Война в Украине
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Франция (3077) добровольцы (1032)

В бою с русскими оккупантами погиб доброволец из Франции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

франція

Такую информацию об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, заявление которого приводит ряд СМИ.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования семье погибшего", - сообщило внешнедипломатическое ведомство.

На каком участке фронта он был и другие детали о личности погибшего не уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готова стать посредником в открытом диалоге Украины с РФ, – глава МИД Колонна
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Топ комментарии
+25
Загинув ВОЇН.
Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
R.I.P.

Честь!
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03.06.2022 20:17
+17
той проклятий донбас вже 8 років язва на лиці землі,а цього року став філіалом пекла. Спи спокійно,друже.Ми всі перед тобою у боргу.
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03.06.2022 20:00
+6
да макрону пох,он ***** за кусок сирии рубицца
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03.06.2022 20:04
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https://www.youtube.com/watch?v=WvNfHQN4jU4

тут показано где и как..и таки да.... соболезнования..
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03.06.2022 19:55 Ответить
ти впевнений? Там ніби легке поранення,ніби в ногу
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03.06.2022 19:58 Ответить
ну в конце видео там замутнено и мне показлось груз 200 в ковдре .. может и ошибаюсь..
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03.06.2022 20:20 Ответить
Вів ля Франс!
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03.06.2022 19:56 Ответить
редактор! хто так пише..?
Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.
ай-яй-яй.
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03.06.2022 19:59 Ответить
той проклятий донбас вже 8 років язва на лиці землі,а цього року став філіалом пекла. Спи спокійно,друже.Ми всі перед тобою у боргу.
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03.06.2022 20:00 Ответить
да макрону пох,он ***** за кусок сирии рубицца
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03.06.2022 20:04 Ответить
Загинув ВОЇН.
Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
R.I.P.

Честь!
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03.06.2022 20:17 Ответить
R.I.P Hero.
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03.06.2022 21:18 Ответить
Vive la France!
Vive la liberté!

Герою Слава!
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03.06.2022 21:27 Ответить
 
 