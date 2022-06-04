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Ми підтримуємо вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, - Трюдо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Члени Палати громад Канади одноголосно підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у Twitter
"Канада підтримує заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.
Депутати Палати громад одноголосно проголосували за приєднання країн до Альянсу".
Раніше Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.
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показати весь коментар04.06.2022 03:28 Відповісти Мені подобається 0
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