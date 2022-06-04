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Ми підтримуємо вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трюдо

Члени Палати громад Канади одноголосно підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у Twitter

 "Канада підтримує заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Депутати Палати громад одноголосно проголосували за приєднання країн до Альянсу".

Раніше Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндію і Швецію не приймуть до НАТО на червневому саміті Альянсу, - МЗС Польщі

Автор: Роман Свиридович
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А України? Чому ми досі не подали заявку? Ну відмовлять ще раз і грець з ними подамо наступного місяця, чи там ліміт є?
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04.06.2022 03:28 Відповісти
 
 