Ми підтримуємо вступ Швеції та Фінляндії в НАТО, - Трюдо

Члени Палати громад Канади одноголосно підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у Twitter

"Канада підтримує заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Депутати Палати громад одноголосно проголосували за приєднання країн до Альянсу".

Раніше Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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