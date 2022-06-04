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Внаслідок вибуху 2 газових балонів у Дніпрі загинули двоє людей - Філатов

Новини Цензор.НЕТ Події

баллон

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель двох людей через вибух газових балонів на промпідприємстві.

"Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо, двоє загиблих. Наше МНС, як завжди, на висоті", - написав Філатов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок вибуху утворилася пожежа на 2400 кв. м.

"Жодного ракетного удару", - наголосив мер, закликавши довіряти офіційним джерелам, зокрема голові військової адміністрації Валентину Резніченку.

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Автор: Роман Свиридович
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Царство Небесне загиблим...Мало війни,ще й у таких обставинах втрачаємо людей.
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04.06.2022 03:00 Відповісти
баллони? - вам кацапів мало?
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04.06.2022 04:26 Відповісти
 
 