Глава Мінфіну Німеччини Лінднер планує відвідати Київ
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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер має намір здійснити візит до Києва. Глава Мінфіну раніше отримав запрошення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
Конкретну дату візиту Лінднер не озвучив.
"Мій колега, міністр фінансів України під час нещодавньої розмови сказав, що для них було б корисно, якби я як глава Мінфіну і чинний голова міністрів фінансів G7 мав би можливість відвідати Київ", - заявив він.
Водночас Лінднер не став коментувати, чи повинен канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняти запрошення, озвучене раніше головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
"Що зараз робити канцлеру, вирішувати йому", - сказав міністр.
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fresh guacamole
показати весь коментар04.06.2022 07:11 Відповісти Мені подобається 2
Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар04.06.2022 09:02 Відповісти Мені подобається 2
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