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Глава Мінфіну Німеччини Лінднер планує відвідати Київ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер має намір здійснити візит до Києва. Глава Мінфіну раніше отримав запрошення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Конкретну дату візиту Лінднер не озвучив.

"Мій колега, міністр фінансів України під час нещодавньої розмови сказав, що для них було б корисно, якби я як глава Мінфіну і чинний голова міністрів фінансів G7 мав би можливість відвідати Київ", - заявив він.

Водночас Лінднер не став коментувати, чи повинен канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняти запрошення, озвучене раніше головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"Що зараз робити канцлеру, вирішувати йому", - сказав міністр.

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Автор: Наталя Джума
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Без мінімум мільярда євро хай не потикається. Німці добряче заощадили на обороні останні тридцять років за американський рахунок, хай тепер дякують і діляться.
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04.06.2022 07:11 Відповісти
це цей крістіан лінднер, який Українському Послу в Нім. Мельнику пояснював 22.02.2022: "...Україні НЕ потрібна НІяка допомога.....все(війна) закінчиться через 5-7 днів..." в Німеччині дуже багато адептів руSSкого міра...які відробляють 30-срібних від газпрому....
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04.06.2022 09:02 Відповісти
 
 