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У Німеччині фіксують дефіцит цигарок через війну в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війна в Україні торкнулася курців із Німеччини. У країні спостерігається дефіцит цигарок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Зазначається, що сигаретна компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через активні бойові дії. Це викликало дефіцит, через що почалися проблеми з виробництвом упаковки для цигарок, особливо коробок нестандартних розмірів.
Постачальники в Німеччині помітили, що на ринку практично немає брендів Marlboro Red і Gold.
Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися деякі етапи виробництва цигарок, проте компанія постійно коригує ланцюжки поставок.
Топ коментарі
+12 Randall Flag da70119e
показати весь коментар03.06.2022 18:05
+11 Андрей Лавриненко e607e4e3
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+9 sasha lendel
показати весь коментар03.06.2022 18:26
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Курить - значит, буду дольше жить (с)
Можно купить лицензию на "козьи ножки" у ордынцев.
Не одним же
хлебомгазом и нефтью жив человек.
Війна не тітка
Світ нині такий - що ця війна вдарить по усіх країнам !
Деякі будуть голодати ...
Деякі меньше курити ...
А може якимсь державам вдатся від цієї війни і вигоду здобути ?
контрабанда, контрабанда...
Теперь курите сами знаете, что...