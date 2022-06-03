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В Германии фиксируют дефицит сигарет из-за войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Война в Украине коснулась курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.
Отмечается, что сигаретная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за активных боевых действий. Это вызвало дефицит, из-за чего начались проблемы с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.
Поставщики в Германии увидели, что на рынке фактически нет брендов Marlboro Red и Gold.
Philip Morris подтверждает, что из-за войны войны в Украине нарушились некоторые этапы производства сигарет, однако компания постоянно корректирует цепочки поставок.
Топ комментарии
+12 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий03.06.2022 18:05
+11 Андрей Лавриненко e607e4e3
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+9 sasha lendel
показать весь комментарий03.06.2022 18:26
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Курить - значит, буду дольше жить (с)
Можно купить лицензию на "козьи ножки" у ордынцев.
Не одним же
хлебомгазом и нефтью жив человек.
Війна не тітка
Світ нині такий - що ця війна вдарить по усіх країнам !
Деякі будуть голодати ...
Деякі меньше курити ...
А може якимсь державам вдатся від цієї війни і вигоду здобути ?
контрабанда, контрабанда...
Теперь курите сами знаете, что...