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Новости Война в Украине
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Германия (6015) дефицит (292) сигареты (851) Philip Morris (17)

В Германии фиксируют дефицит сигарет из-за войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Война в Украине коснулась курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что сигаретная компания Philip Morris закрыла картонный завод в Харькове из-за активных боевых действий. Это вызвало дефицит, из-за чего начались проблемы с производством упаковки для сигарет, особенно коробок нестандартных размеров.

Поставщики в Германии увидели, что на рынке фактически нет брендов Marlboro Red и Gold.

Philip Morris подтверждает, что из-за войны войны в Украине нарушились некоторые этапы производства сигарет, однако компания постоянно корректирует цепочки поставок.

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Топ комментарии
+12
Це вже можна як анекдот розповідати
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03.06.2022 18:05
+11
Лавров все скурил от нервов. Причем уникальный факт - капля никотина его почему-то не убивает.
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03.06.2022 18:18
+9
Закарпатських депутатів хай попросять. Вони їм сигарети фурами завезуть.
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03.06.2022 18:26
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Шкода що тільки цигарок
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03.06.2022 18:04 Ответить
Це вже можна як анекдот розповідати
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03.06.2022 18:05 Ответить
Не курю, и Бильд не читаю,но специально зашел в два сетевых супермаркета. Сигарет под завязку в обоих.
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03.06.2022 20:00 Ответить
какой ужас. как жить? как жить?
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03.06.2022 18:05 Ответить
Ничего,деды терпели - и вам велели

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03.06.2022 18:05 Ответить
Промокшие спички надежду убили

Курить - значит, буду дольше жить (с)
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03.06.2022 18:06 Ответить
Капец.Надо бацьку подключать,"минск"-контрабасный.
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03.06.2022 18:08 Ответить
Может, хоть не смерть украинских детей от рук рашистских оккупантов, так рост цен на сигареты в Германии поможет немцам побыстрее передать оружие Украине.
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03.06.2022 18:09 Ответить
надо помочь германии, как и они нам с оружием, ну вот-вот, ещё чуть-чуть
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03.06.2022 18:11 Ответить
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03.06.2022 18:12 Ответить
Может им пакетов полиэтиленовых послать? Ну хоть чего-то..
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03.06.2022 18:13 Ответить
там же можно и газету, улитками из биолабараторий
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03.06.2022 18:17 Ответить
Лавров все скурил от нервов. Причем уникальный факт - капля никотина его почему-то не убивает.
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03.06.2022 18:18 Ответить
там же+ 1 хромосома
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03.06.2022 18:23 Ответить
Что и у Армян тоже с хромосомами непорядок?
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04.06.2022 16:40 Ответить
Ой, ну хоть не смешите!!! У фашистов закончились сиги, из за того что у нас Харьков бомбят?? Это что для 95 квартала байка?? Тем более написано - "проблеми з виробництвом упаковки для цигарок, особливо коробок нестандартних розмірів" УПАКОВКИ!!! У них пачка стоит от 5 евро, что мы им можем поставлять??
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03.06.2022 18:19 Ответить
Надішліть їм 10тис фільтрів.
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03.06.2022 18:20 Ответить
А самокрутки не пробовали делать?
Можно купить лицензию на "козьи ножки" у ордынцев.
Не одним же хлебом газом и нефтью жив человек.
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03.06.2022 18:20 Ответить
Палити дуже шкідливо, нехай кидають.
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03.06.2022 18:23 Ответить
Купить вредно
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03.06.2022 18:24 Ответить
От купити то дійсно- по тому стаєш на межі дефолту в щоденних видатках)))
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03.06.2022 18:51 Ответить
Меняю пачку сигарет на немецкий танк Леопард
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03.06.2022 18:26 Ответить
Закарпатських депутатів хай попросять. Вони їм сигарети фурами завезуть.
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03.06.2022 18:26 Ответить
Никотин убивает.
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03.06.2022 18:28 Ответить
Реально дещо вбиває нас більше, ніж твій демагогічний двослів.
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03.06.2022 18:49 Ответить
Пусть переходят на "Приму" прилукскую - и дешево, и сердито.
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03.06.2022 18:29 Ответить
Бідненькі, тримайтесь там
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03.06.2022 18:31 Ответить
А нічого - що і в Україні цигарки значно подорощали ...
Війна не тітка
Світ нині такий - що ця війна вдарить по усіх країнам !
Деякі будуть голодати ...
Деякі меньше курити ...

А може якимсь державам вдатся від цієї війни і вигоду здобути ?
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03.06.2022 18:42 Ответить
***...трагедія! ...Тютюн, ґільзи і машинки!
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03.06.2022 18:45 Ответить
tak eto zhe ne iz za Ukraini....sigaretnovo bulbofjurera obideli - vot i poluchaite
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03.06.2022 18:46 Ответить
Україна оздоровлює світ, кидайте палити
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03.06.2022 18:46 Ответить
во где у таможенников золотое время!!
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03.06.2022 18:58 Ответить
Всех производителей табачного дерьма собрать в кучу облить бензином и подпалить и их мерзкие фабрики тоже!!!!!!!
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03.06.2022 19:08 Ответить
Коментарі жесть, подивіться скільки Україна отримує в бюджет грошенят з цигарок. Скільки місць для роботи дає галузь... Німці справляться... і зброю дадуть. Як кажуть люди іноді думайте...
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03.06.2022 19:14 Ответить
Зараз в мене в зубах німецький "winston" бо наш кудись пропав.
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03.06.2022 19:17 Ответить
Ну ****... "Глубоко обеспокоены"... Может Вам блдь пачечку Прилук выслать?
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03.06.2022 19:28 Ответить
Отож бо. Хочете курити? Не пробліма - надсилайте нам те, чим дати прикурити кацапам.
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03.06.2022 19:30 Ответить
смокчіть ***, жирні європейські свині) наберіть анжелу маркову, вона регульне))
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03.06.2022 19:46 Ответить
Не куй курить , нужно заниматься делом , Даешь Украине оружие !!!
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03.06.2022 19:49 Ответить
Хай скажут спасибо. Нация здоровее будет. Анекдот прямо
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03.06.2022 20:05 Ответить
На самом деле Германия теряет сотни тысяч рабочих мест из за санкций это проблема. А эта новость лишь вводит в заблуждение Нет там проблем с сигаретами
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03.06.2022 20:39 Ответить
Мы же вам везли сигареты по конкурентным ценам, а вы всё:
контрабанда, контрабанда...
Теперь курите сами знаете, что...
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03.06.2022 22:26 Ответить
Німці кидайте погану звичку курити і приберіть Шольца, за те, що стурбований дією кремля
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03.06.2022 23:27 Ответить
Менше курити стануть - здоровіші будуть...
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03.06.2022 23:34 Ответить
 
 